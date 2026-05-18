Κάν’ το: Ένα βιβλίο για το πραγματικό νόημα της καριέρας και το πώς εξελίσσονται οι άνθρωποι
Σε μια εποχή όπου οι επαγγελματικές επιλογές είναι περισσότερες από ποτέ, αλλά η εσωτερική κατεύθυνση συχνά λιγότερη, το «Κάν’ το» έρχεται να προτείνει κάτι διαφορετικό. Έναν πρακτικό οδηγό προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, σχεδιασμένο για ανθρώπους που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να πάρουν πιο συνειδητές αποφάσεις και να χτίσουν τη δική τους πορεία με νόημα και προσανατολισμό.
Το Κάν’ το (kan-to.gr) αποτελεί το πρώτο επίσημο εργαλείο της Mentwr και εκφράζει τη φιλοσοφία πίσω από το brand: ότι η πραγματική πρόοδος δεν ξεκινά από τους τίτλους, τις θέσεις ή την εξωτερική αναγνώριση, αλλά από τη σχέση που έχει κανείς με τον εαυτό του, τις επιλογές που κάνει και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ζωής και της εργασίας.
Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Θέμης Χασιώτης, ιδρυτής και επικεφαλής της Mentwr. Ένα αναγνωρισμένο στέλεχος της αγοράς, με περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, εκ των οποίων τα 20 στην Παπαστράτος, όπου ξεκίνησε από τα πρώτα επίπεδα της ιεραρχίας και, μέσα από μια σταθερή πορεία εξέλιξης, ανέλαβε διαδοχικά θέσεις αυξανόμενης ευθύνης, φτάνοντας σε κορυφαίους ηγετικούς ρόλους μέσα στον ίδιο οργανισμό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Μέσα από το «Κάν’ το» μεταφέρει πραγματικές εμπειρίες, πρακτικά εργαλεία και δομημένες ασκήσεις που βοηθούν τον αναγνώστη να μετατρέψει τη γνώση σε δράση.
Η μεθοδολογία του βιβλίου βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:
• Έμπνευση, μέσα από 50 βιωματικές ιστορίες
• Καθοδήγηση, μέσα από 10 στάδια καριέρας που αποτυπώνουν τις πιο κρίσιμες φάσεις της επαγγελματικής διαδρομής
• Δράση, μέσα από 30 πρακτικές ασκήσεις αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης
Το «Κάν’ το» απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους ζωή, αλλά και σε εκείνους που βρίσκονται ήδη χρόνια στην αγορά εργασίας και αισθάνονται ότι ήρθε η στιγμή να επαναπροσδιορίσουν την πορεία τους, να επανεξετάσουν τις επιλογές τους και να επενδύσουν πιο συνειδητά στον εαυτό τους.
Όπως αναφέρει ο Θέμης Χασιώτης: «Το “Κάν’ το” δεν γράφτηκε για να σου πει ποιο επάγγελμα να επιλέξεις. Γράφτηκε για να σε βοηθήσει να καταλάβεις ποιος θέλεις πραγματικά να γίνεις και τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις, να αλλάξεις ή να αφήσεις πίσω σου, για να φτάσεις εκεί».
Ξεχωριστό στοιχείο της κυκλοφορίας αποτελεί και το γεγονός ότι το «Κάν’ το» συνοδεύεται από το δικό του πρωτότυπο μουσικό θέμα και επίσημο music clip, μια δημιουργική προσέγγιση που ενισχύει τη βιωματική ταυτότητα του project και μεταφέρει τη φιλοσοφία του βιβλίου μέσα από εικόνα, ήχο και συναίσθημα.
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από τις 10 Μαΐου μέσα από το επίσημο website, kan-to.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν περισσότερες πληροφορίες για τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενό του.
