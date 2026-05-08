Ξεκίνησε το 2ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου της Λιβαδειάς

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καθημερινές προβολές, διεθνή masterclasses, τιμητικές βραβεύσεις





Με έμπνευση από τον Ελικώνα, τον Παρνασσό, τις Μούσες και τη βαθιά πολιτιστική μνήμη της περιοχής, το φεστιβάλ συνδέει την ελληνική πνευματική κληρονομιά με τη σύγχρονη διεθνή κινηματογραφική δημιουργία.





Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο Cineplex Filippos, από τις 10:00 έως τις 22:00, σε τρεις σύγχρονες κινηματογραφικές αίθουσες.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσημες επιλογές, διαγωνιστικές ταινίες και ειδικές προβολές από δημιουργούς και παραγωγές από όλο τον κόσμο. Το φεστιβάλ φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν masterclasses και θα τιμηθούν για την προσφορά τους. Πρόκειται για τους:



JAY WORTH



Ο JAY WORTH είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς στον χώρο των οπτικών εφέ. Είναι βραβευμένος με Emmy και Visual Effects Society Award και έχει πορεία που ξεκινά από το 1997, με συμμετοχή σε περισσότερα από 500 επεισόδια τηλεοπτικών παραγωγών.



MARK FOLIGNO

Ηνωμένο Βασίλειο | Film Producer & Executive Producer



Είναι γνωστός για τη συμμετοχή του σε μεγάλες βραβευμένες ταινίες, μεταξύ των οποίων:

THE KING’S SPEECH

MOON

Ο MARK FOLIGNO είναι διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός παραγωγός και executive producer, με σημαντική παρουσία στην ευρωπαϊκή και διεθνή κινηματογραφική παραγωγή.

LEGACY OF LIES

Το THE KING’S SPEECH κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ το MOON έχει συνδεθεί με σημαντική βρετανική και διεθνή αναγνώριση. Ο Mark Foligno αναφέρεται ως παραγωγός του The King’s Speech, του Moon και του Legacy of Lies. (IMDb)



LASZLO HARGITTAI

Ουγγαρία | Editor, Post-Production Executive s Film Educator



Ο LÁSZLÓ HARGITTAI, γνωστός και ως “Pamacs”, είναι ένας από τους σημαντικούς Ούγγρους μοντέρ και post-production supervisors, με πολυετή παρουσία στον ευρωπαϊκό και διεθνή κινηματογράφο.

Έχει μοντάρει περισσότερες από 50 ταινίες της ουγγρικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, ενώ έχει αναγνωριστεί με το Béla Balázs Award, μία από τις σημαντικότερες κρατικές διακρίσεις της Ουγγαρίας για καλλιτέχνες του κινηματογράφου. Έχει επίσης υπάρξει Head of Post-Production στα Origo Studios Budapest, έναν από τους κορυφαίους χώρους post-production στην Κεντρική Ευρώπη. (verzio.org)



ALÁZS BOKOR

Ουγγαρία | Πρόεδρος του Hungarian Hollywood Council



Ο BALÁZS BOKOR είναι διακεκριμένος Ούγγρος πολιτιστικός διπλωμάτης και διεθνής παράγοντας του κινηματογραφικού χώρου. Είναι Πρόεδρος του Hungarian Hollywood Council, οργανισμού που προβάλλει τη βαθιά ιστορική σχέση της Ουγγαρίας με το Hollywood και αναδεικνύει την ουγγρική συμβολή στην παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία. (vir.vigado.hu)



Στην κριτική επιτροπή μετέχουν:



-Ο Νάσος Βακάλης, βραβευμένος με Emmy animation director, animator, storyboard artist και δημιουργός με διεθνή πορεία.

-Ο Γιώργος Παπαβασιλείου, διεθνώς γνωστός και ως Jorgo Papavassiliou, είναι Ελληνογερμανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος με σημαντική παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο, ιδιαίτερα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Επίτιμο μέλος της Κριτικής Επιτροπής ο Balázs Bokor, Πρόεδρος του Hungarian Hollywood Council και Πρόεδρος του Tony Curtis International Film Festival.

-Ο Antonio Di Leonardo, Ιταλός filmmaker, screenwriter και producer. Είναι γνωστός για τα κινηματογραφικά έργα Serendip και Safara, ενώ η δημιουργική του διαδρομή συνδέει τον κινηματογράφο με τα ταξίδια, την ανθρωπιστική δράση και την αφήγηση ιστοριών με διεθνή και κοινωνικό χαρακτήρα.

-Ο Εξηκίας Τριβουλίδης, καλλιτέχνης με αντικείμενο τη γλυπτική, τη ζωγραφική, τα ψηφιδωτά, την κλασική τέχνη και τη χειροποίητη καλλιτεχνική δημιουργία. Το έργο του συνδέεται έντονα με την ελληνική αρχαιότητα, την αναγεννησιακή αισθητική και τη μεσογειακή πολιτιστική παράδοση.

-Ο Πάρις Κατσίβελος, ηθοποιός, σκηνοθέτης και καθηγητής Δραματικής Τέχνης. Έχει σπουδάσει υποκριτική, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ενδυματολογία, κινησιολογία, χορογραφία και αγωγή του λόγου, ενώ έχει συμμετάσχει σε θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Διδάσκει σε ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης, θεατρικά εργαστήρια και πανεπιστημιακά ιδρύματα.



Ειδικό βραβείο



Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς στιγμές της φετινής διοργάνωσης είναι η καθιέρωση του ειδικού βραβείου DOLPH LUNDGREN ACTION AWARD



Το βραβείο θεσπίζεται στο πλαίσιο του MUSES FILM AWARDS και, σύμφωνα με τη διοργάνωση, αποτελεί ένα ειδικό διεθνές βραβείο αφιερωμένο σε ταινίες δράσης και περιπέτειας, με την έγκριση και την αποκλειστική παραχώρηση του ονόματος του DOLPH LUNDGREN στο φεστιβάλ.

Στη Λιβαδειά θα παραστεί η κόρη του Ida Lundgren, ηθοποιός και μοντέλο.



Τιμητικά βραβεία



Το MUSES FILM AWARDS 2026 τιμά επίσης σημαντικές προσωπικότητες από τον ελληνικό κινηματογράφο, τη δημοσιογραφία και τον δημόσιο λόγο.

Θα τιμηθούν οι: Γιάννης Σμαραγδής, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, Ζήνα Κουτσελίνη, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, Κώστας Ταμπαξής, δημοσιογράφος, που κατάγεται από τη Λιβαδειά, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη βράβευσή του στο πλαίσιο του φεστιβάλ.







Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Λιβαδειάς. Στην τελετή θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Δημήτριος Κατής, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του MUSES FILM AWARDS και ο Δημήτρης Καραμάνης, δήμαρχος Λεβαδέων.





Κεντρικό καλλιτεχνικό γεγονός της τελετής έναρξης αποτελεί το χοροδρώμενο των εννέα Μουσών:

«Άφθοναι Μουσών Θύραι» από την Ομάδα Τέχνης και Χορού Ατραπός.



Το φεστιβάλ δεν περιορίζεται στις κινηματογραφικές προβολές. Δημιουργεί ένα πλήρες πολιτιστικό και βιωματικό πρόγραμμα για τους καλεσμένους του.



Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στις 18:30, στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δημαρχείου Λιβαδειάς.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ζωντανή κινηματογραφική μουσική από διακεκριμένους μουσικούς, μεταξύ των οποίων και μέλη της National Opera, και θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων του φεστιβάλ.

Η τελετή λήξης θα τιμήσει δημιουργούς από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την αριστεία, την πρωτοτυπία, τη δημιουργικότητα και τη διεθνή κινηματογραφική συνεργασία.