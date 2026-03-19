Δημήτρης Καπουράνης: Ετοιμάζει νέα συνεργασία με τον Δημήτρη Καραντζά στο Θέατρο Προσκήνιο
Δημήτρης Καπουράνης: Ετοιμάζει νέα συνεργασία με τον Δημήτρη Καραντζά στο Θέατρο Προσκήνιο
Στο έργο «Ρομπέρτο Τσούκκο» που είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του Ιταλού serial killer, Roberto Zucco
Μετά το «Cleansed» της Σάρα Κέιν, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία τη φετινή θεατρική περίοδο, ο ηθοποιός Δημήτρης Καπουράνης θα συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Καραντζά και τον επόμενο χειμώνα παρουσιάζοντας το συγκλονιστικό τελευταίο έργο του Μπερνάρ-Μαρί Κολτές, «Ρομπέρτο Τσούκκο», στο Θέατρο Προσκήνιο.
Πρόκειται για μια σκοτεινή και βαθιά πολιτική αλληγορία σχετικά με τη βία, την ελευθερία και το αδιέξοδο της σύγχρονης ύπαρξης. Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του Ιταλού serial killer, Roberto Zucco, το έργο δεν αφηγείται απλώς ένα έγκλημα· φωτίζει τον μηχανισμό που το γεννά. Η πορεία του γίνεται μια απελπισμένη απόπειρα αυτοπροσδιορισμού - μια ελευθερία που αγγίζει την αυτοκαταστροφή.
Ο Τσούκκο σκοτώνει τους γονείς του και δραπετεύει. Δολοφόνος και ταυτόχρονα φυγάς από κάθε προκαθορισμένο ρόλο, περιπλανιέται σε μια πόλη-φυλακή γεμάτη ιδιότητες: «κόρη", "μητέρα«, «πατέρας», «αστυνομικός», «αδελφή» κ.α. - λέξεις που εγκλωβίζουν τα πρόσωπα σε άδεια σχήματα. Παλεύει να συγκροτήσει μια ταυτότητα έξω από τις κοινωνικές κατασκευές, όμως γίνεται δέσμιος ενός ασφυκτικού συστήματος που αποκλείει και εξορίζει ό,τι δεν συμμορφώνεται.
Ο Τσούκκο κινείται σχεδόν σαν φάντασμα μέσα στην πόλη, διαπράττοντας εγκλήματα αλλά και προκαλώντας μια παράξενη έλξη σε όσους τον συναντούν. Η παρουσία του λειτουργεί σαν καθρέφτης της βίας, του φόβου και της επιθυμίας για ελευθερία, που διαπερνούν την κοινωνία. Καθώς η αστυνομία τον καταδιώκει, η μορφή του μετατρέπεται σταδιακά σε έναν μυθικό, σχεδόν απρόσιτο ήρωα, μέχρι τη στιγμή της τελικής του σύλληψης και της τελευταίας, αινιγματικής του πράξης - της «ανάληψής του στον ήλιο».
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης και Βασίλης Ζαφειρόπουλος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Aπό 16 Οκτωβρίου
Τετάρτη στις 19:00
Πέμπτη στις 20:00
Παρασκευή στις 21:00
Σάββατο στις 18:00 και στις 21:15
Κυριακή στις 19:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Πρόκειται για μια σκοτεινή και βαθιά πολιτική αλληγορία σχετικά με τη βία, την ελευθερία και το αδιέξοδο της σύγχρονης ύπαρξης. Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του Ιταλού serial killer, Roberto Zucco, το έργο δεν αφηγείται απλώς ένα έγκλημα· φωτίζει τον μηχανισμό που το γεννά. Η πορεία του γίνεται μια απελπισμένη απόπειρα αυτοπροσδιορισμού - μια ελευθερία που αγγίζει την αυτοκαταστροφή.
Ο Τσούκκο σκοτώνει τους γονείς του και δραπετεύει. Δολοφόνος και ταυτόχρονα φυγάς από κάθε προκαθορισμένο ρόλο, περιπλανιέται σε μια πόλη-φυλακή γεμάτη ιδιότητες: «κόρη", "μητέρα«, «πατέρας», «αστυνομικός», «αδελφή» κ.α. - λέξεις που εγκλωβίζουν τα πρόσωπα σε άδεια σχήματα. Παλεύει να συγκροτήσει μια ταυτότητα έξω από τις κοινωνικές κατασκευές, όμως γίνεται δέσμιος ενός ασφυκτικού συστήματος που αποκλείει και εξορίζει ό,τι δεν συμμορφώνεται.
Ο Τσούκκο κινείται σχεδόν σαν φάντασμα μέσα στην πόλη, διαπράττοντας εγκλήματα αλλά και προκαλώντας μια παράξενη έλξη σε όσους τον συναντούν. Η παρουσία του λειτουργεί σαν καθρέφτης της βίας, του φόβου και της επιθυμίας για ελευθερία, που διαπερνούν την κοινωνία. Καθώς η αστυνομία τον καταδιώκει, η μορφή του μετατρέπεται σταδιακά σε έναν μυθικό, σχεδόν απρόσιτο ήρωα, μέχρι τη στιγμή της τελικής του σύλληψης και της τελευταίας, αινιγματικής του πράξης - της «ανάληψής του στον ήλιο».
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης και Βασίλης Ζαφειρόπουλος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Aπό 16 Οκτωβρίου
Τετάρτη στις 19:00
Πέμπτη στις 20:00
Παρασκευή στις 21:00
Σάββατο στις 18:00 και στις 21:15
Κυριακή στις 19:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
