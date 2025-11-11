66ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: Από την Άννα Φόνσου στην Αρκουδότρυπα

Απονομή τιμητικού Χρυσού Αλέξανδρου στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο

Ξεχώρισε επίσης για τη δύναμη της φωτογραφίας της και την ερμηνεία του Χρήστου Πασσαλή η ταινία «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας Αργυρός Αλέξανδρος στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, αλλά και το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος-Διεύθυνσης Φωτογραφίας για τον διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Καρβέλα. Πολύ ατμοσφαιρική και ιδιαίτερη είναι η ταινία «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας Αργυρός Αλέξανδρος στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, όπως και το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος-Διεύθυνσης Φωτογραφίας για τον διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Καρβέλα-όλοι εμείς οι εραστές του Νίκου Καββαδία και των εμμονών που γεννάει η θάλασσα βρεθήκαμε να μαγευόμαστε από το υποβλητικό σκηνικό και την ονειρική ατμόσφαιρα του Μαραγκού.Εξαιρετική ήταν η φωτογραφία και τα πλάνα της “Gorgona” της Εύης Καλογηροπούλου, σε μια εντελώς διαφορετική Ελευσίνα, σε ένα δυστοπικό μέλλον, που έκανε πέρασμα και από το πρόσφατο Φεστιβάλ της Βενετίας και απέσπασε το βραβείο Location Manager για τη δουλειά του Πέτρου Χυτήρη. Βραβείο καλύτερης ηθοποιού, που δόθηκε στη Σαμπρίνα Αμάλι, απέσπασε η ταινία “Maysoon” της Νάνσυ Μπινιαδάκη, η οποία ανεβαίνοντας στη σκηνή ευχαρίστησε όχι μόνο την ηθοποιό της αλλά και το συνεργείο “που χειρίστηκε αυτή την εύθραυστη και παράλληλα τόσο ισχυρή ιστορία”. Αλλά αν κάτι κρατάμε, περισσότερο από όλα από το φετινό φεστιβάλ, ήταν τις sold out προβολές και τις γεμάτες από νέο κόσμο αίθουσες που φαίνεται να έχει αγκαλιάσει το Φεστιβάλ, το οποίο δίνει ξανά ραντεβού τον Μάρτιο με το αγαπημένο μας Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.