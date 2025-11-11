Η «Αρκουδότρυπα» γέμισε βραβεία στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η ταινία μας μεταφέρει σε ένα ορεινό χωριό της Πίνδου

H Χαρά Κυριαζή -μία εκ των πρωταγωνιστριών- κέρδισε βραβείο για πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό, δίπλα της ο Αλέξανδρος Ντάβρης που κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο για άνδρα ηθοποιό

«Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις για τις queer γυναίκες. Ήθελα να δώσω ένα δώρο στα άτομα που δεν έβλεπαν τον εαυτό τους μεγαλώνοντας και δεν ταυτιζόταν με τους πρωταγωνιστές των ταινιών που υπήρχαν κάποτε. Προσπαθούσα να διευρύνω τι θέλουμε τώρα για τις ζωές μας και πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε έξω από αυτά που ξέρουμε ή για τις αφηγήσεις που μας έχουν δοθεί. Επιθυμούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, που το κοινό θα ήθελε να δει», τόνισε η Χρυσιάννα Παπαδάκη μετά τη βράβευση.Τα επτά βραβεία, εξάλλου, που απέσπασε η «Αρκουδότρυπα» -ανάμεσά τους το Βραβείο FIPRESCI για ελληνική ταινία, το βραβείο ΦΩΣ για πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό και το βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ για πρωτοεμφανιζόμενο/η σκηνοθέτη/στρια- καταγράφουν την πολυεπίπεδη αναγνώριση της ταινίας: της αισθητικής της τόλμης, του κοινωνικού της βλέμματος και της δημιουργικής της αυτονομίας.