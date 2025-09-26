Νίκος Περέλης: Πέθανε ο σκηνοθέτης που δημιούργησε την Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου

Ο Νίκος Περέλης με τους συνεργάτες του στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου

και συγγραφέας, ο άνθρωπος που έστησε το 1996 τηνκαι παρέμεινε στο τιμόνι της για μια πεντατία, φέρνοντας νέο αέρα στα εγχώρια θεατρικά δρώμενα, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών.Κατά τη διάρκεια της θεατρικής διαδρομής του ο Νίκος Περέλης σκηνοθέτησε περισσότερα από 150 έργα, κλασικά και σύγχρονα. Από τα μέσα της δεκαετίες του ‘70 μέχρι και το τα τέλη του ‘90 έβαλε τη σκηνοθετική υπογραφή του σε σημαντικές παραστάσεις αρχαίου δράματος, μεταξύ των οποίων οι «Ιππόλυτος», «Εκάβη», «Ιφιγένεια στην Ταυρίδα», «Τρωάδες – Εκάβη – Ιφιγένεια στην Αυλίδα», «Ηλέκτρα – Ορέστης» οι οποίες φιλοξενήθηκαν όχι στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο Ηρώδειο, στο Θέατρο Λυκαβηττού και φυσικά στο Εθνικό Θέατρο.Γεννημένος το 1940 στη Μυτιλήνη, σπούδασε θέατρο στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, με δασκάλους τον Άγγελο Τερζάκη, τον Σωκράτη Καραντινό, τον Θάνο Κωτσόπουλο, τον Τάκη Μουζενίδη, τον Λυκούργο Καλλέργη, τον Στέλιο Βόκοβιτς, τον Αιμίλιο Χουρμούζιο.Συνέχισε σπουδές στο Πανεπιστήμιο LAVAL του γαλλόφωνου Καναδά (Γαλλικά – θέατρο) και παρακολούθησε ειδικά σεμινάρια σε πολλές χώρες (1970-1977). Συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν (1965) και δημιούργησε την ίδια χρονιά (με τον σκηνοθέτη Γιώργο Μιχαηλίδη) το Θέατρο Νέας Ιωνίας, από το οποίο αποχώρησε αμέσως, για λόγους που αναφέρονται στο βιβλίο του «Ο κώδικας της μάσκας» (εκδόσεις Προσκήνιο 2010).Το 1968 δημιούργησε με τον σκηνοθέτη Νίκο Παπαδάκη, τη θεατρική ομάδα «Κύκλος» (παρουσίαση του έργου του Ίρβιν Σω «Ένας πόλεμος πριν από πολλούς πολέμους», στο θέατρο Βεργή) και το 1970, σε θέατρο της Πλάκας, το έργο του Μρόζεκ «Στριπ-τηζ». Και τα δύο θέατρα τα έκλεισε η λογοκρισία της δικτατορίας Παπαδόπουλου.Το 1971 έφυγε στο Κεμπέκ (πρωτεύουσα του Γαλλόφωνου Καναδά) όπου σπούδασε, δίδαξε και σκηνοθέτησε, σε συνεργασία με την αδερφή του Ρένα Περέλλη- Κοντογιάννη, τακτική καθηγήτρια θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο LAVAL.Το 1973-1974 έκανε την πρώτη του επίσημη σκηνοθεσία στο θέατρο του Κονσερβατουάρ του Κεμπέκ, με τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε μετάφραση Σαρτρ, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Centreville (Μόντρεαλ) κάνοντας εκπομπές με Ποίηση, Θέατρο και πολιτικά σχόλια. Την ίδια περίοδο οργάνωσε και σκηνοθέτησε αντιδικτατορική παράσταση με Έλληνες φοιτητές (Πανεπιστήμια McGill, Quebec) και με Καναδούς φοιτητές και βοήθησε στο στήσιμο ελληνοκαναδικού θεάτρου, στο γκέτο του ελληνισμού στο Montreal (το «Theatre Populaire de l’ Ave. du Park«). Σε θέατρα του Κεμπέκ και σε Πανεπιστημιακούς θιάσους σκηνοθέτησε αρκετά έργα μεταξύ των οποίων η «Αντιγόνη» του Σοφοκλήκαι «Η ταφή του αφεντικού» του Ντάριο ΦοΜετά το τέλος της δικτατορίας επέστρεψε στην Ελλάδα και το 1977 τον κάλεσε ο Σπύρος Ευαγγελάτος τον κάλεσε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος όπου σκηνοθέτησε τα έργα «Ο κύκλος με την κιμωλία» του Μπρεχτ, «Ο χορός του Λοχία Μάσγκρεηβ» του Τζων Άρντεν και «Οι παλαιστές» του Στρατή Καρρά.Από το 1980 κι έπειτα συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, το κρατικό Άρμα Θέσπιδος, το Θέατρο Βεργή, τους «Δεσμούς» της Παπαθανασίου, με το Θέατρο Καισαριανής και άλλα Δημοτικά θέατρα.