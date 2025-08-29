Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο διάσημος Ρώσος συνθέτης Ροντιόν Στσεντρίν

Γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1932 στη Μόσχα, ο συνθέτης έγινε γνωστός στη Δύση με τη Σουίτα της Κάρμεν, μουσική για μπαλέτο που συνέθεσε το 1967 όπου διέπρεψε η σύζυγός του, η περίφημη Ρωσίδα μπαλαρίνα Μάγια Πλισέτσκαγια , στη σκηνή των Μπολσόι.

Η "απόλυτη πρίμα μπαλαρίνα" Μάγια Πλισέτσκαγια, όπως την αποκάλεσαν τα Μπολσόι, πέθανε το 2015.

Αντλώντας έμπνευση από τα ρωσικά παραμύθια και την κλασική ρωσική λογοτεχνία, ο Στσεντρίν συνέθεσε επίσης τα μπαλέτα "Το μικρό καμπούρικο άλογο", "Άννα Καρένινα" (του Λέοντος Τολστόι), "Ο Γλάρος" (του Άντον Τσέχοφ).



