Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο διάσημος Ρώσος συνθέτης Ροντιόν Στσεντρίν
Ο διάσημος Ρώσος συνθέτης Ροντιόν Στσεντρίν, που συνέθεσε μουσική για παγκοσμίως γνωστά μπαλέτα, πέθανε στη διάρκεια της νύχτας σε ηλικία 92 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας.
"Μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ιδιοφυΐες", του οποίου "οι όπερες, τα μπαλέτα και οι συμφωνίες παίζονται εδώ και πολλές δεκαετίες στις μεγαλύτερες σκηνές παγκοσμίως", απεβίωσε στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Μπολσόι.
"Ο Ροντιόν Στσεντρίν είναι ένα μοναδικό φαινόμενο και μια ολόκληρη εποχή στην παγκόσμια μουσική πολιτιστική ζωή", υπογραμμίζει η ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για "τεράστια τραγωδία" και "ανεπανόρθωτη απώλεια" για τον καλλιτεχνικό κόσμο.
Γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1932 στη Μόσχα, ο συνθέτης έγινε γνωστός στη Δύση με τη Σουίτα της Κάρμεν, μουσική για μπαλέτο που συνέθεσε το 1967 όπου διέπρεψε η σύζυγός του, η περίφημη Ρωσίδα μπαλαρίνα Μάγια Πλισέτσκαγια, στη σκηνή των Μπολσόι.
Η "απόλυτη πρίμα μπαλαρίνα" Μάγια Πλισέτσκαγια, όπως την αποκάλεσαν τα Μπολσόι, πέθανε το 2015.
Αντλώντας έμπνευση από τα ρωσικά παραμύθια και την κλασική ρωσική λογοτεχνία, ο Στσεντρίν συνέθεσε επίσης τα μπαλέτα "Το μικρό καμπούρικο άλογο", "Άννα Καρένινα" (του Λέοντος Τολστόι), "Ο Γλάρος" (του Άντον Τσέχοφ).
Συνέθεσε επίσης την όπερα "Λολίτα" από το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Ναμπόκοφ της οποίας η παγκόσμια πρεμιέρα δόθηκε το 1994 στη Στοκχόλμη, ενώ διακρίθηκε για τις συμφωνίες και τα κοντσέρτα του για πιάνο και ορχήστρα που παρουσιάστηκαν τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συνθέτης συνολικά τουλάχιστον 80 έργων, "η ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά του Στσεντρίν βρίσκει πάντα τη θέση της στις καρδιές των ανθρώπων", υπογραμμίζει το Μπολσόι.
Le compositeur russe Rodion Chtchedrine, auteur des ballets Anna Karénine et Carmen Suite, est décédé à 92 ans https://t.co/pj9x5GjF5n— Le Figaro Culture (@Figaro_Culture) August 29, 2025
