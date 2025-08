Ο Όζι Όσμπορν είχε κάνει με τη σύζυγό του συμφωνία ευθανασίας - Την τήρησε όμως;

Ο Όζι Όσμπορν στην τελευταία του συναυλία λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του

έφυγε από τη ζωή με; Το ερώτημα αυτό πλανάται στη δημόσια σφαίρα λίγες ημέρες μετά τον, την Τρίτη, σε ηλικία 76 ετών. Αφορμή αποτελεί η αποκάλυψη της σύζύγου του τουπως οι δυο τους είχαν συμφωνήσει, σε περίπτωση που νοσήσουν από κάποια βαριά νευρολογική ασθένεια, να μεταβούν στην Ελβετία, σε ειδικό κέντρο υποβοηθούμενου θανάτου προκειμένου να φύγουν με αξιοπρέπεια.Στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Survivor: My Story – The Next Chapter», που κυκλοφόρησαν το 2027, η σύντροφος της ζωής του «Νονού της Χέβι Μέταλ» έγραφε πως η ίδια και ο σύζυγός της έχουν κάνει συμφωνία να καταφύγουν στο κέντρο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας Dignitas, στην Ελβετία σε περίπτωση που κάποιος από τους δυο τους νοσήσει με άνοια ή κάποια άλλη νευρολογική ασθένεια



Σε συνέντευξή που έδωσε εκείνη την εποχή στην Daily Mirror είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο Όζι κι εγώ έχουμε καταλήξει στην ίδια απόφαση. Πιστεύουμε 100% στην ευθανασία, οπότε έχουμε καταρτίσει σχέδια να πάμε σε κέντρο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Ελβετία αν ποτέ νοσήσουμε από κάποια ασθένεια που επηρεάζει τον εγκέφαλό μας. Αν εγώ ή ο Όζι νοσήσουμε ποτέ από Αλτσχάιμερ, αυτό είναι όλο - θα φύγουμε...».

Ο Όζι Όσμπορν με τη σύζυγό του Σάρον ήταν αχώριστοι

Ο Όζι Όσμπορν, λίγες ημέρες πριν το θάνατό του, στα παρασκήνια της τελευταίας του συναυλία, σε τη σύζυγό του Σάρον στο πλευρό του, παρακολουθεί την έκπληκτη κόρη του Κέλλυ, να δέχεται πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός του Όζι Όσμπορν στο κοινό

Σημείωνε, επίσης, πως είχαν ενημερώσει τα παιδιά τους για αυτήν τους την απόφαση και πως ο λόγος που τούς έκανε να σκεφτούν το ενδεχόμενο της ευθανασίας ήταν η ταλαιπωρία που υπέστη ο πατέρας της ο οποίος είχε φύγει λίγους μήνες νωρίτερα από τη ζωή, χτυπημένος από Αλτσχάιμερ: «Κάποιοι λένε ότι η ασθένεια είναι κληρονομική, οπότε με το πρώτο σημάδι, θέλω να ξεφύγω από τη δυστυχία μου. Ο Όζι και εγώ ζητήσαμε από τους δικηγόρους μας να κάνουν τις κατάλληλες διευθετήσεις. Αυτό μας έχει απομακρύνει λίγο από τον φόβο του τέλους μας και είναι ένα τελευταίο δώρο αγάπης στα παιδιά μας» έγραφε χαρακτηριστικά η ίδια.Η Σάρον Όσμπορν, μάλιστα, είχε αναφερθεί στο κρίσιμο αυτό ζήτημα και πιο πρόσφατα, το, και ενώ Όζι είχε ήδη διαγνωστεί με τη νόσο του. Μιλώντας στο podcast «The Osbournes», όταν ο γιος της Τζακ τη ρώτησε εάν ακόμη σκοπεύουν να πάνε με τον Όζι στην Ελβετία για υποβοηθούμενο θάνατο, εκείνη απάντησε με νόημα: «Νομίζεις ότι θα κάτσουμε να υποφέρουμε; Όλοι υποφέρουμε στη ζωή αλλά δεν θέλω να πονάμε. Η ψυχική ταλαιπωρία είναι αρκετή χωρίς σωματικό πόνο. Οπότε, αν έχεις και ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, άντε γεια...»Όσον αφορά στον ίδιο τον Όζι Όσμπορν, η μοναδική δημόσια δήλωσε που έχει κάνει σχετικά με αυτό το θέμα ήταν πως δεν θα ήθελε να ζει με μηχανική υποστήριξη: «Αν δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή μου όπως τη ζω τώρα...δεν θέλω να είμαι εδώ» είχε εξομολογηθεί παλαιότερα. Είχε αποκαλύψει μάλιστα, τότε, πως είχε κάνει τη διαθήκη του και πως δεν θα ήθελε να ζει ανήμπορος: «Αν έχω σωληνάκια μέσα μου, σβήστε το μηχάνημα».Η περιβόητηπου είχε κάνει το διάσημο ζευγάρι επανήλθε στην επικαιρότητα λίγες ημέρες μετά την συγκλονιστικήτου Όζι Όσμπορν, στις 5 Ιουλίου, στο Μπέρμινχαμ, έχοντας στο πλευρό του τα υπόλοιπα μέλη των θρυλικώνκαι αρκετών ακόμη σούπερ σταρ της παγκόσμιας ροκ σκηνής. Τότε, λοιπόν, τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο Όζι οδεύει σύντομα προς το τέλος της ζωής του και ετοιμάζεται να κάνει πράξη την απόφασή του να έχει ένα αξιοπρεπές τέλος μέσω της επιλογής του υποβοηθούμενου θανάτου, έδιναν κι έπαιρναν.