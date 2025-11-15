Το φαινόμενο Τούνη και η τέχνη του να μην ντρέπεσαι

Γιατί ενώ στις μέρες μας τόσες γυναίκες εκτίθενται μόνο η Τούνη μας προκαλεί τέτοια ψυχολογική αναστάτωση;





Ας δούμε όμως τα πράγματα με μια σειρά. Η διαδρομή της στο δημόσιο χώρο δεν ήταν ποτέ στρωμένη με αποδοχή. Από τα πρώτα της βήματα στα μέσα, αντιμετώπισε χλεύη, ειρωνεία, προκατάληψη: για την εμφάνιση, τη γλώσσα, τον τρόπο που εκφραζόταν.







Η περίπτωση της Ιωάννας Τούνη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα γιατί διέψευσε την αναμενόμενη κοινωνική πρόβλεψη: ενώ το σύστημα την εξέθεσε για να την τιμωρήσει, εκείνη αναδύθηκε πιο δυνατή, πιο συμπαγής, πιο κύρια του εαυτού της. Κατάφερε, με συνοπτικές διαδικασίες, από γυναίκα – αντικείμενο να μεταμορφωθεί σε γυναίκα – υποκείμενο που όριζε τη δική της επιθυμία, εικόνα και αφήγηση. Μετατόπισε το νόημα της εμπειρίας της από «ντροπιαστική» σε «παραβιαστική» και τον εαυτό της από «θύμα» σε «φορέα αποευαισθητοποίησης».



Ποια είναι όμως τα ψυχολογικά γνωρίσματα που της επέτρεψαν, και συνεχίζουν να της επιτρέπουν, να «βγαίνει συνεχώς από πάνω»; Η Τούνη «βγαίνει διαρκώς από πάνω» όχι επειδή έχει θράσος αλλά επειδή έχει μια σπάνια ψυχική συνοχή:





Η Τούνη έχει το χάρισμα να αναλαμβάνει τον έλεγχο του αφηγήματος. Δεν κρύβεται, δεν ζητά συγγνώμη, δεν υποδύεται την «τραυματισμένη γυναίκα», παίρνει δημόσιο χώρο και τον καταλαμβάνει με τη δική της γλώσσα:



«Δεν είμαι εγώ που πρέπει να ντρέπομαι. Ντροπή είναι η παραβίαση του προσωπικού μου χώρου». Αυτό είναι δείκτης ανθεκτικότητας και ταυτότητας.



Στην εποχή της επιμελημένης αυθεντικότητας των social media, το να μην υποδύεσαι μόνο την καλή σου εκδοχή είναι σχεδόν επαναστατικό.



Κοινωνικά μπορεί οι άνθρωποι να τη χλευάζουν και να την ειρωνεύονται, ψυχολογικά όμως αισθάνονται την ισχύ της.



Εν ολίγοις, η Τούνη ενσαρκώνει μια μορφή γυναικείας αυτοπεποίθησης που τρομάζει, γιατί δεν βασίζεται στην αποδοχή των άλλων αλλά στην πλήρη κατοχή του εαυτού της, το είδος της αυτοεκτίμησης που δεν εξαρτάται από εξωτερική επικύρωση.



Η κοινωνία τη δοκιμάζει για να τη δει να καταρρέει και όταν δεν το καταφέρνει η περιφρόνηση μετατρέπεται σε θαυμασμό.



Αλλά ας σταματήσουμε να κοιτάζουμε την Ιωάννα και ας κοιτάξουμε λίγο και τον εαυτό μας. Η ελληνική κοινωνία έχει μια βαθιά κουλτούρα ντροπής — η αξία του ατόμου διαχρονικά ρυθμίζεται από το «τι θα πει ο κόσμος».



Η Τούνη διαλύει αυτό τον κανόνα — και γι’ αυτό προκαλεί πανικό.



Ο θυμός και η περιφρόνηση που δέχεται είναι στην ουσία εκδραμάτιση της συλλογικής μας ανάγκης να προστατεύσουμε το πλαίσιο:



να μην αλλάξουν οι ρόλοι, να μη χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουμε τη σεμνότητα, την αξιοπρέπεια, το φύλο, τη δύναμη.



Η αναστάτωση που μας προκαλεί δεν είναι επειδή ζηλεύουμε την εμφάνισή της, τα χρήματά της και τη σεξουαλική της ελευθεριότητα. Αυτά τα έχουν πολλές.



Είναι γιατί μας θυμίζει την πλευρά του εαυτού μας που θέλει να εκφραστεί χωρίς άδεια.



Όταν η Τούνη αντέχει την κριτική, ενσαρκώνει την πλευρά μας που θα ήθελε να αντέχει και αυτή.



Όταν την κρίνουμε ξορκίζουμε τη ζήλια και την ενοχή μας για το ότι δεν τολμάμε το ίδιο.



Η Ιωάννα μας γοητεύει γιατί εκφράζει τη δική μας καταπιεσμένη λαχτάρα για αυθεντικότητα. Και ίσως γι’ αυτό την παρακολουθούμε τόσο έντονα: γιατί όσο εκείνη ζει χωρίς να απολογείται, μας θυμίζει πως κάπου βαθιά μέσα μας υπάρχει κι εκείνη η εκδοχή του εαυτού που θα ήθελε να κάνει το ίδιο.



Φυσικά, η αναστάτωση που προκαλεί δεν είναι πρόβλημα — είναι ένδειξη ότι το συλλογικό μας αφήγημα αλλάζει.



Η γυναίκα που κάποτε έπρεπε να σωπαίνει για να τη σέβονται, σήμερα μπορεί να μιλά δυνατά και να τη θαυμάζουν — έστω και μέσα από αντιφάσεις.



Απέναντι στην ελευθερία της δοκιμάζεται η δική μας. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στην έλξη και την ενόχληση, αναδύεται η ελπίδα μιας πιο ώριμης κοινωνίας.

15.11.2025, 08:21