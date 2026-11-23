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Πανικός σε λύκειο στη Λυών: Περίπου 40 μαθητές τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη πυροτεχνημάτων, δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο
Πανικός σε λύκειο στη Λυών: Περίπου 40 μαθητές τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη πυροτεχνημάτων, δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο
«Δύο μαθητές ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των πυροβολισμών», ανέφερε ο ο διευθυντής του σχολείου στο μήνυμά του προς τους γονείς - Οι καθηγητές του σχολείου άσκησαν το δικαίωμα αποχής από την εργασία
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (23/11) στο λύκειο La Martinière Monplaisir της Λυών, καθώς περίπου 40 μαθητές τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη πυροτεχνημάτων στην αίθουσα αναμονής κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου «δύο μαθητές ταυτοποιήθηκαν ως δράστες» και συνελήφθησαν.
Ο διευθυντής έστειλε ένα μήνυμα προς τους γονείς στο οποίο εξηγούσε τι συνέβη. Όπως αναφέρει περίπου 40 μαθητές με «ελαφρά τραύματα ή σε κατάσταση σοκ επισκέφθηκαν το ιατρείο. Οι μαθητές τραυματίστηκαν από μια πυροτεχνική βόμβα που αναφλέχθηκε και στη συνέχεια ρίχτηκε στη μέση της αίθουσας αναμονής του σχολείου, εν μέσω του διαλείμματος, γύρω στις 9:55».
Όπως αναφέρει η leprogres.fr, οι καθηγητές του σχολείου άσκησαν το δικαίωμα αποχής από την εργασία για το απόγευμα.
Ο διευθυντής έστειλε ένα μήνυμα προς τους γονείς στο οποίο εξηγούσε τι συνέβη. Όπως αναφέρει περίπου 40 μαθητές με «ελαφρά τραύματα ή σε κατάσταση σοκ επισκέφθηκαν το ιατρείο. Οι μαθητές τραυματίστηκαν από μια πυροτεχνική βόμβα που αναφλέχθηκε και στη συνέχεια ρίχτηκε στη μέση της αίθουσας αναμονής του σχολείου, εν μέσω του διαλείμματος, γύρω στις 9:55».
Όπως αναφέρει η leprogres.fr, οι καθηγητές του σχολείου άσκησαν το δικαίωμα αποχής από την εργασία για το απόγευμα.
Την περασμένη Πέμπτη, η κύρια σύμβουλος εκπαίδευσης (CPE) και ο διευθυντής του λυκείου La Martinière - Monplaisi τραυματίστηκαν, όταν ένα ή περισσότερα πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν μέσα στον χώρο του σχολείου.
‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — AU MOINS 40 ÉLÈVES BLESSÉS ou choqués après des tirs de mortiers au lycée La Martinière-Monplaisir à Lyon, ce lundi 23 novembre. Deux élèves ont été INTERPELLÉS. Les enseignants ont exercé leur droit de retrait. https://t.co/J1Cmmw0ZFi— Bastion (@BastionMediaFR) November 23, 2026
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