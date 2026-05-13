Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Ρώτησαν τον Βανς αν ο Τραμπ κάνει... δημοσκόπηση για τον διάδοχό του: «Παίζει λίγο αλλά δεν κάνει ριάλιτι για να διαλέξει εμένα ή τον Ρούμπιο»
Ρώτησαν τον Βανς αν ο Τραμπ κάνει... δημοσκόπηση για τον διάδοχό του: «Παίζει λίγο αλλά δεν κάνει ριάλιτι για να διαλέξει εμένα ή τον Ρούμπιο»
Ερωτήθηκε για το ότι ο πρόεδρος φέρεται να πραγματοποιεί άτυπη δημοσκόπηση μεταξύ συνεργατών του για το αν θα τον διαδεχτεί ο αντιπρόεδρος ή ο υπουργός Εξωτερικών
Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για δημοσίευμα που έφερε τον πρόεδρο να κάνει μια μικρή δημοσκόπηση για το αν θα τον διαδεχτεί ο Τζει Ντι Βανς ή ο Μάρκο Ρούμπιο, επιχείρησε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.
Σε δηλώσεις του την Τετάρτη έκανε ένα αστείο σχετικά με το «The Apprentice» («Ο Μαθητευόμενος»), το ριάλιτι που παρουσίαζε τη δεκαετία του ‘90 ο Ντοναλντ Τραμπ όπου αναζητούσε έναν διάδοχο.
Από δημοσιογράφο ερωτήθηκε για το ότι Τραμπ φέρεται να πραγματοποιεί άτυπη δημοσκόπηση μεταξύ συνεργατών του για τον αντιπρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών.
«Απλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα διοργάνωνε τηλεοπτικό διαγωνισμό για το ποιος θα τον διαδεχθεί ως μαθητευόμενός του», είπε και σχολίασε ότι «νομίζω ότι απλά δεν αυτό κάτι που θα περίμενε κανείς να κάνει ο πρόεδρος».
Και συνέχισε λέγοντας ότι «είναι φυσικό να αστειεύεται λίγο μαζί μας και να παίζει με την ιδέα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ο Πρόεδρος είναι εξίσου αφοσιωμένος με όλους μας στο να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για τον αμερικανικό λαό».
Σε δηλώσεις του την Τετάρτη έκανε ένα αστείο σχετικά με το «The Apprentice» («Ο Μαθητευόμενος»), το ριάλιτι που παρουσίαζε τη δεκαετία του ‘90 ο Ντοναλντ Τραμπ όπου αναζητούσε έναν διάδοχο.
REPORTER: Why do you think Trump brings up you or Marco Rubio running for president in 2028?— Open Source Intel (@Osint613) May 13, 2026
VP JD VANCE: "I just don't think it sounds like the President of the United States to have a televised competition for who would succeed him as his apprentice!" pic.twitter.com/kXmE5ul9va
«Απλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα διοργάνωνε τηλεοπτικό διαγωνισμό για το ποιος θα τον διαδεχθεί ως μαθητευόμενός του», είπε και σχολίασε ότι «νομίζω ότι απλά δεν αυτό κάτι που θα περίμενε κανείς να κάνει ο πρόεδρος».
Και συνέχισε λέγοντας ότι «είναι φυσικό να αστειεύεται λίγο μαζί μας και να παίζει με την ιδέα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ο Πρόεδρος είναι εξίσου αφοσιωμένος με όλους μας στο να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για τον αμερικανικό λαό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα