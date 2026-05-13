AEK: Αποθέωση στους πρωταθλητές από 100 οπαδούς στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», βίντεο
Ο κόσμος της ΑΕΚ βρέθηκε αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο για να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες του Νίκολιτς τον τίτλο
Την αποθέωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης γνώρισε η αποστολή της ΑΕΚ.
Μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα η αποστολή της Ένωσης έφυγε από το γήπεδο για το αεροδρόμιο και όταν έφτασε εκεί την περίμεναν 100 φίλοι της για να αποθεώσουν τους παίκτες.
Με την άφιξη της αποστολής έγινε χαμός και ο κόσμος φώναζε «Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές».
Θυμίζουμε η ΑΕΚ έχει έναν ακόμα αγώνα, την Κυριακή (19:30) με τον Ολυμπιακό και θα ακολουθήσει η απονομή του τίτλου και η φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
🦅🔥 «Τρέλα» για τους φίλους των κιτρινόμαυρων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»!#aekfc pic.twitter.com/XfWTF1lVUf— Athletiko (@athletiko_gr) May 13, 2026
