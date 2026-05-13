Ισόβια στη γυναίκα που σκότωσε τον σύζυγό της για να τον κληρονομήσει και μετά έγραψε βιβλίο για το πένθος
Ισόβια στη γυναίκα που σκότωσε τον σύζυγό της για να τον κληρονομήσει και μετά έγραψε βιβλίο για το πένθος
Το δικαστήριο την είχε κρίνει ένοχη για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις και για απόπειρα φόνου, επίσης με επιβαρυντικές περιστάσεις
Η Κούρι Ρίτσινς καταδικάστηκε την Τετάρτη σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη δολοφονία του συζύγου της Έρικ με στόχο να κληρονομήσει ένα μεγάλο ποσό.
Η περίπτωσή της είχε κάνει αίσθηση καθώς, όπως αποκαλύφθηκε, μετά τον θάνατο του Έρικ Ρίτσινς είχε γράψει παιδικό βιβλίο για τον θρήνο.
Έπειτα από δίκη που κράτησε εβδομάδες, οι οκτώ ένορκοι έκριναν την 36χρονη Ρίτσινς ένοχη για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις επειδή δηλητηρίασε τον σύζυγό της με φαιντανύλη τον Μάρτιο του 2022 και πρόκαλέσε τον θάνατό του. Κρίθηκε επίσης ένοχη για απόπειρα φόνου με επιβαρυντικές περιστάσεις, επειδή προσπάθησε να τον σκοτώσει εβδομάδες πριν από το θάνατό του, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Κρίθηκε ακόμη ένοχη για ασφαλιστική απάτη και πλαστογραφία σχετικά με την ασφάλεια ζωής του.
Μαζί με τον σύζυγό της Έρικ είχαν τρία αγόρια. Ο μεγαλύτερος γιος, 13 ετών σήμερα, είπε στο δικαστήριο ότι του λείπει ο πατέρας του και όχι η μητέρα του.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκαν στοιχεία ότι η κατηγορούμενη είχε χρέη εκατομμυρίων δολαρίων, είχε συνάψει ασφαλιστήρια ζωής για τον σύζυγό της, ενώ διατηρούσε και εξωσυζυγική σχέση.
Οι εισαγγελείς κάλεσαν περισσότερους από 40 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και την γυναίκα που φέρεται προμήθευσε τη Ρίτσινς με τα ναρκωτικά, με τα οποία δολοφόνησε τον άνδρα της. Οι εισαγγελείς ανέφεραν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι η ίδια πίστευε λανθασμένα ότι θα κληρονομούσε την περιουσία του, αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά τον θάνατό του.
Για πάνω από ένα χρόνο, η Ρίτσινς υποδυόταν τη θλιμμένη χήρα, γράφοντας μάλιστα ένα βιβλίο με τίτλο «Είσαι μαζί μου;» το οποίο είχε γράψει για να βοηθήσει τα παιδιά -και τα τρία δικά της- να διαχειριστούν την απώλεια. Το βιβλίο ήταν αφιερωμένο στον σύζυγό της, τον οποίο περιέγραφε ως «καταπληκτικό σύζυγο και υπέροχο πατέρα»...
Η περίπτωσή της είχε κάνει αίσθηση καθώς, όπως αποκαλύφθηκε, μετά τον θάνατο του Έρικ Ρίτσινς είχε γράψει παιδικό βιβλίο για τον θρήνο.
Έπειτα από δίκη που κράτησε εβδομάδες, οι οκτώ ένορκοι έκριναν την 36χρονη Ρίτσινς ένοχη για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις επειδή δηλητηρίασε τον σύζυγό της με φαιντανύλη τον Μάρτιο του 2022 και πρόκαλέσε τον θάνατό του. Κρίθηκε επίσης ένοχη για απόπειρα φόνου με επιβαρυντικές περιστάσεις, επειδή προσπάθησε να τον σκοτώσει εβδομάδες πριν από το θάνατό του, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Κρίθηκε ακόμη ένοχη για ασφαλιστική απάτη και πλαστογραφία σχετικά με την ασφάλεια ζωής του.
Μαζί με τον σύζυγό της Έρικ είχαν τρία αγόρια. Ο μεγαλύτερος γιος, 13 ετών σήμερα, είπε στο δικαστήριο ότι του λείπει ο πατέρας του και όχι η μητέρα του.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκαν στοιχεία ότι η κατηγορούμενη είχε χρέη εκατομμυρίων δολαρίων, είχε συνάψει ασφαλιστήρια ζωής για τον σύζυγό της, ενώ διατηρούσε και εξωσυζυγική σχέση.
Οι εισαγγελείς κάλεσαν περισσότερους από 40 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και την γυναίκα που φέρεται προμήθευσε τη Ρίτσινς με τα ναρκωτικά, με τα οποία δολοφόνησε τον άνδρα της. Οι εισαγγελείς ανέφεραν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι η ίδια πίστευε λανθασμένα ότι θα κληρονομούσε την περιουσία του, αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά τον θάνατό του.
Για πάνω από ένα χρόνο, η Ρίτσινς υποδυόταν τη θλιμμένη χήρα, γράφοντας μάλιστα ένα βιβλίο με τίτλο «Είσαι μαζί μου;» το οποίο είχε γράψει για να βοηθήσει τα παιδιά -και τα τρία δικά της- να διαχειριστούν την απώλεια. Το βιβλίο ήταν αφιερωμένο στον σύζυγό της, τον οποίο περιέγραφε ως «καταπληκτικό σύζυγο και υπέροχο πατέρα»...
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα