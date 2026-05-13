70 χρόνια Eurovision: Ποιοι έγιναν πλούσιοι από τον διαγωνισμό, από τους ABBA και τη Σελίν Ντιόν μέχρι τη Λορίν και τη Βίκυ Λέανδρος
Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, η Νάνα Μούσχουρη και η Ολίβια Νιούτον-Τζον δεν πήραν το έπαθλο, αλλά κέρδισαν πολλά χρήματα στη συνέχεια της καριέρας τους
Φέτος η Eurovision γιορτάζει τα 70χρονα του μουσικού διαγωνισμού της. Στις 69 προηγούμενες διοργανώσεις συμμετείχαν πάνω από 2.000 μεμονωμένοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα και αναδείχθηκαν 72 νικητές, καθώς σε εκείνον του 1969 υπήρξε ισοβαθμία τεσσάρων που μοιράστηκαν την πρωτιά. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Μάλιστα για πολλά απ’ αυτά, η Eurovision λειτούργησε σαν διάδρομος απογείωσης της καριέρας τους, το ελατήριο που τους εκτόξευσε σε δημοτικότητα στην Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής, ενώ παράλληλα είδαν και τις περιουσίες τους να αυξάνονται ραγδαία - σε ορισμένες περιπτώσεις, δε, σε μυθικά ύψη. Τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η Σελίν Ντιόν και οι ΑΒΒΑ, νικητές στους διαγωνισμούς που πήραν μέρος και θεωρούνται σήμερα από τις πιο πετυχημένες παρουσίες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής σε όλα τα επίπεδα. Επιτυχιών, φήμης, πωλήσεων, άρα και κερδών. Τους ακολουθούν, σε απόσταση, Λούλου, Λορίν, Τζόνι Λόγκαν κ.ά. Υπήρξαν βεβαίως και άλλοι, όχι πάρα πολλοί, που οφείλουν στη διάκρισή τους στη Eurovision όχι το πρώτο, αλλά το αποφασιστικότερο βήμα τους στον δρόμο προς τη διεθνή καθιέρωση.
Αλλοι πάλι, παρότι δεν αναδείχτηκαν νικητές, είδαν κι αυτοί τις μετοχές τους να ανεβαίνουν στο διεθνές μουσικό χρηματιστήριο, καθώς τα συγκεκριμένα τραγούδια τους γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, ωθώντας επί τα βελτίω την καριέρα τους. Επιπλέον, ορισμένα μεγάλα ονόματα στο διεθνές μουσικό στερέωμα πέρασαν επίσης από τον διαγωνισμό της Eurovision, προσδίδοντάς του αίγλη, συνοδεία υπέροχων εκτελέσεων τραγουδιών που μπορεί να μην πήραν πρωτιές, αλλά έμειναν στη μνήμη. Ανάμεσά τους ακόμα και «ιερά τέρατα» της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Κλιφ Ρίτσαρντ, Χούλιο Ιγκλέσιας, Ολίβια Νιούτον-Τζον, Ντομένικο Μοντούνιο και πολλοί άλλοι ακόμα. Πήγαν στους διαγωνισμούς ήδη γνωστοί, δεν νίκησαν, αλλά πρόσθεσαν credits στις καριέρες τους.
Αλλοι πάλι, παρότι δεν αναδείχτηκαν νικητές, είδαν κι αυτοί τις μετοχές τους να ανεβαίνουν στο διεθνές μουσικό χρηματιστήριο, καθώς τα συγκεκριμένα τραγούδια τους γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, ωθώντας επί τα βελτίω την καριέρα τους. Επιπλέον, ορισμένα μεγάλα ονόματα στο διεθνές μουσικό στερέωμα πέρασαν επίσης από τον διαγωνισμό της Eurovision, προσδίδοντάς του αίγλη, συνοδεία υπέροχων εκτελέσεων τραγουδιών που μπορεί να μην πήραν πρωτιές, αλλά έμειναν στη μνήμη. Ανάμεσά τους ακόμα και «ιερά τέρατα» της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Κλιφ Ρίτσαρντ, Χούλιο Ιγκλέσιας, Ολίβια Νιούτον-Τζον, Ντομένικο Μοντούνιο και πολλοί άλλοι ακόμα. Πήγαν στους διαγωνισμούς ήδη γνωστοί, δεν νίκησαν, αλλά πρόσθεσαν credits στις καριέρες τους.
Οι πιο πλούσιοι νικητές Σελίν ΝτιόνΑπό την άλλη, δεν είναι λίγοι οι νικητές διαγωνισμών που τελικά δεν προχώρησαν ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική τους σταδιοδρομία. Εμειναν στάσιμοι, δεν ξεχώρισαν περαιτέρω, κάποιοι εγκατέλειψαν μάλιστα το τραγούδι και ασχολήθηκαν με άλλες δουλειές. Κάποιοι ακολούθησαν καριέρες παραπλήσιες με τον χώρο της ψυχαγωγίας, όπως τηλεκριτικοί, παρουσιαστές εκπομπών, διαγωνισμών ή άλλων shows.
Για την κορυφαία σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής Σελίν Ντιόν η νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision το 1988 ήταν ένας καθοριστικός σταθμός στην καριέρα της. Μέχρι τότε η Καναδή ερμηνεύτρια και στιχουργός είχε διαγράψει μια σχετικά αξιόλογη διαδρομή, αλλά εντός συνόρων. Κατακτώντας όμως τη νίκη, με μόλις έναν βαθμό διαφορά, ως εκπρόσωπος της Ελβετίας, με το τραγούδι «Ne partez pas sans moi», απογειώθηκε. Και έναν χρόνο μετά πάτησε την κορυφή των διεθνών charts με το «Where does my heart beat now?». Σήμερα, 38 χρόνια μετά, η Ντιόν δεν είναι απλά η πλουσιότερη τραγουδίστρια που έχει κερδίσει τη Eurovision, αλλά και μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών, όπως αποτυπώνεται από τις πωλήσεις άνω των 220 εκατoμμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως, με έσοδα 1,4 δισ. δολαρίων. Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια της, το «My heart will go on», από το soundtrack του «Τιτανικού» του 1997 και το «All by myself», που προσελκύουν φανατικούς ακροατές όλων των ηλικιών. Το άλμπουμ της «D’eux» (1995) αποτελεί το πιο εμπορικό της γαλλόφωνης μουσικής, ενώ τα «Falling into you» (1996) και «Let’s talk about Love» (1997) από τα πιο πετυχημένα όλων των εποχών. Μετά τη Eurovision έχει κερδίσει ακόμα 12 Παγκόσμια Μουσικά Βραβεία, πέντε Grammy και επτά Billboard Music Awards.
Η περιουσία της, σύμφωνα με το «Forbes», πλησιάζει τα 800 εκατ. δολάρια. Προέρχεται αφενός από τις πωλήσεις άλμπουμ και τις μουσικές παραστάσεις που δίνει στο Λας Βέγκας, αφετέρου από την πετυχημένη δραστηριοποίησή της στην αγορά ακινήτων.
Η Ντιόν, που από το 2022 μάχεται απέναντι σε ένα δύσκολο αυτοάνοσο νευρολογικό νόσημα, το σύνδρομο Stiff-Person (δύσκαμπτου ατόμου), γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1968, προερχόμενη από μια πολύ φτωχή οικογένεια του Σαρλεμάν του Καναδά, έχοντας 13 αδέρφια. Ξεκίνησε να τραγουδά στο μπαρ από 5 ετών. Οταν έφτασε τα 12, η μητέρα της επικοινώνησε με τον 38χρονο τότε Ρενέ Ανζελίλ, τον γνωστότερο μάνατζερ στο Κεμπέκ, ο οποίος την άκουσε και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που υποθήκευσε το σπίτι του για να χρηματοδοτήσει την καριέρα της Σελίν. Παντρεύτηκαν το 1994 και απέκτησαν 3 αγόρια, αλλά ο Ρενέ πέθανε τον Ιανουάριο του 2016, καθώς νόσησε από καρκίνο του λάρυγγα.
ΑΒΒΑΟι ABBA είναι το πιο εμφατικό καλλιτεχνικό παράδειγμα, εν προκειμένω συγκροτήματος, που οφείλει κατά 100% στον διαγωνισμό της Eurovision την έναρξη μιας ονειρικής καριέρας, που τους κράτησε για 15 χρόνια στην κορυφή της επιτυχίας σε όλο τον κόσμο πλην των ΗΠΑ, όπου παρά τις επανειλημμένες απόπειρες, με περιοδείες και κάθε είδους promotion, δεν τα κατάφεραν.
Είναι άγνωστο ποια τροπή θα είχε η διεθνής καριέρα -αν υπήρχε καν κάτι τέτοιο- των δυο ζευγαριών από τη Σουηδία που συγκρότησαν τους ABBA, αν δεν είχε προηγηθεί η εντυπωσιακή νίκη τους με το «Waterloo» στον διαγωνισμό της Eurovision του 1974 στο Μπράιτον της Βρετανίας. Οι οικοδεσπότες μάλιστα «μηδένισαν» το συγκρότημα, αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη αποθέωσε τα ζευγάρια, στη σκηνή αλλά και στη ζωή, του κιθαρίστα Μπγιορν Ουλβέους και της ξανθιάς καλλονής Ανιέτα Οσε Φέλτσκογκ και του Μπένι Αντερσον και Ανι-Φριντ Λίνγκστατ και τους θρόνιασε στην κορυφή της ποπ μουσικής.
Κόντρα εντελώς στη νοηματική ταύτισή του με τη συντριβή και την κατάρρευση, το «Waterloo» αποτέλεσε την απαρχή μιας φρενήρους πορείας για τους ABBA, με κλασικές επιτυχίες όπως τα «SOS», «Dancing Queen», «Mamma Mia», «Fernando», «Money Money», αργότερα «Gimme, Gimme, Gimme» και αναρίθμητες ακόμα.
Τα έσοδα των τεσσάρων από τις πωλήσεις 375 εκατομμυρίων δίσκων, αναρίθμητες περιοδείες και συναυλίες, μέχρι που διαλύθηκαν το 1982, αλλά και από δικαιώματα σε κινηματογραφικές ταινίες με πρωταγωνιστές τους ίδιους ή απλά τα τραγούδια τους, είναι αμύθητα. Σήμερα προστίθενται και άλλα από την εικονική περιοδεία «ABBA Voyage» στο ABBA Arena στο Λονδίνο, αλλά και από το Μουσείο των ΑΒΒΑ που άνοιξε στη Στοκχόλμη το 2013. Αθροιστικά οι περιουσίες τους υπολογίζονται σε περίπου 1 δισ. δολάρια.
Η Ανιέτα είναι η λιγότερο πλούσια όλων, με εκτιμώμενη περιουσία στα 200 εκατ. δολάρια. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος -και του γάμου της με τον Μπγιορν με τον οποίο έχουν δύο παιδιά- κυκλοφόρησε κάποια σόλο άλμπουμ με μικρή επιτυχία.
Στα 300 εκατ. δολάρια εκτιμάται η περιουσία του Ουλβέους, προερχόμενη από δικαιώματα εκμετάλλευσης και διάφορα μουσικά έργα. Είναι επίσης συνιδιοκτήτης της NoteHeads, πλατφόρμας που επιτρέπει στους μουσικούς να πωλούν παρτιτούρες στο Διαδίκτυο. Στα 230 εκατ. δολάρια ανέρχεται η περιουσία του Μπένι Αντερσον, συνθέτη των επιτυχιών των ΑΒΒΑ. Ηταν και ο παραγωγός της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ «Mamma Mia!» το 2008, αλλά και της συνέχειάς του το 2018, «Mamma Mia! Here we go again», ενώ η εταιρεία του Littlestar Productions διαχειρίζεται τα δικαιώματα του σχετικού εμπορικού σήματος.
H Ανι-Φριντ Λίνγκστατ έχει περιουσία πάνω από 350 εκατ. δολάρια, γεγονός που την καθιστά το πλουσιότερο μέλος του πρώην συγκροτήματος. Μετά τη διάλυση των ΑΒΒΑ, στη σόλο καριέρα της, το άλμπουμ της «Something’s going on» πούλησε πάνω από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα.
Η Βίκυ και οι άλλοιΜια Ελληνίδα, η Βίκυ Λέανδρος, έχτισε κι αυτή μια τεράστια διεθνή καριέρα αλλά και περιουσία που εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, εξελισσόμενη σε μία από τις πιο πετυχημένες Ελληνίδες τραγουδίστριες παγκοσμίως και καταφέρνοντας να αφήσει το αποτύπωμά της στην ευρωπαϊκή μουσική βιομηχανία με αμέτρητες επιτυχίες, εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και εμφανίσεις.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η Λέανδρος δεν βασίστηκε αποκλειστικά στα έσοδα από τη μουσική της διαδρομή, αλλά έκανε και έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις και επενδύσεις. Διαθέτει ακίνητα σε διάφορες χώρες, ενώ φέρεται να έχει και συμμετοχές σε εταιρείες και επενδυτικά σχήματα. Το Celebrity Net Worth εκτιμά πως η περιουσία της αγγίζει τα 80 εκατ. δολάρια.
Γεννημένη στις 23 Αυγούστου 1949 στην Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας, η Λέανδρος μπήκε στον χώρο της μουσικής από παιδί, εμφανιζόμενη σε γερμανικές τηλεοπτικές εκπομπές στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσω Eurovision. Πρώτο βήμα το 1967, όταν εκπροσωπώντας τη Γερμανία με το «L’amour est bleu» πήρε την τέταρτη θέση. Το τραγούδι όμως εξελίχθηκε σε πανευρωπαϊκή επιτυχία, ανοίγοντας τις πύλες μιας θριαμβικής καριέρας για την ίδια. Που κορυφώθηκε στη δεκαετία του 1970, όταν κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο με το «Apres toi», ενώ ακολούθησαν δεκάδες επιτυχίες της, σε πολλές μάλιστα διαφορετικές γλώσσες.
Τζόνι ΛόγκανΛίγο πιο κάτω, με περιουσία 75 εκατ. δολαρίων, η Σουηδέζα τραγουδίστρια Λορίν. Το πραγματικό της όνομα είναι Λορίν Ζίνεμπ Νόρα Ταλχάουι. Είναι η μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό. Πρώτα το 2012 με το τραγούδι της «Euphoria» και ξανά το 2023 με το «Tattoo». Γεννημένη από Μαροκινούς γονείς μετανάστες το 1983, έγινε για πρώτη φορά γνωστή στο κοινό όταν συμμετείχε στο σουηδικό «Idol» το 2004, τερματίζοντας στην 4η θέση. Πολλοί υποστηρίζουν, πάντως, ότι η περιουσία της είναι πολύ μικρότερη.
Από εκεί και πέρα, οι αξίες των περιουσιών των νικητών της Eurovision σημειώνουν βουτιά. Οχι ότι είναι ευκαταφρόνητα τα 30 εκατ. δολάρια που αντιπροσωπεύουν την περιουσία της Σκωτσέζας Λούλου Κένεντι-Κερνς. Που κέρδισε για λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου τον διαγωνισμό της Μαδρίτης του 1969, η ίδια τότε μόλις 20 χρόνων, με το τραγούδι «Boom Bang-A-Bang», αλλά μοιράστηκε την επιτυχία της με άλλους τρεις νικητές, τους εκπροσώπους της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας. Η Λούλου κυκλοφόρησε αργότερα 15 άλμπουμ και το ομώνυμο τραγούδι για την ταινία του Τζέιμς Μποντ του 1974 «Ο άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι».
Απρόσμενα μικρή θεωρείται και η περιουσία των 15 εκατ. δολαρίων του Ιρλανδού Τζόνι Λόγκαν, ενός θρύλου του διαγωνισμού, καθώς είναι ο μόνος που έχει διπλή νίκη ως ερμηνευτής, πρώτα το 1980 τραγουδώντας το «What’s another year» και ακολούθως το 1987 με το «Hold me now», αλλά ήταν επιπλέον και ο συνθέτης του «Why Me?», που ερμήνευσε η νικήτρια του 1992 Λίντα Μάρτιν. Πολλά ίσως να εξηγούνται από την κακή σχέση που είχε με τη δισκογραφική του εταιρεία κατά τη δεκαετία του 1990, γεγονός που τον ώθησε στην κατάχρηση αλκοόλ. Κυκλοφόρησε μια σειρά από άλμπουμ, χωρίς πάντως σπουδαία επιτυχία.
Ακόμα χαμηλότερα, ο Σουηδός Μονς Σέλμερλεβ, με περιουσία 10 εκατ. δολάρια, νικητής του διαγωνισμού του 2015 με το τραγούδι «Heroes», το οποίο στη συνέχεια ανέβηκε στην κορυφή ορισμένων ευρωπαϊκών charts. Εχει κυκλοφορήσει 8 άλμπουμ, ενώ συνεχίζει να εμφανίζεται στη σουηδική και τη βρετανική τηλεόραση. Στα 8,5 εκατ. δολάρια εκτιμάται η περιουσία του Νταμιάνο Νταβίντ, επικεφαλής του ιταλικού ροκ συγκροτήματος Måneskin, που κέρδισε τον διαγωνισμό του 2021 με το τραγούδι «Zitti e buoni» (Να είσαι ήσυχος και να συμπεριφέρεσαι καλά).
Στα 5 εκατ. δολάρια υπολογίζεται η περιουσία της Λένα Μάιερ-Λάντρουτ, νικήτριας, σε ηλικία 19 ετών, του διαγωνισμού του 2010 με το τραγούδι «Satellite». Εκτός από τη μουσική καριέρα της, συμμετέχει στο «The Voice Kids», ενώ είναι και πρέσβειρα της κορυφαίας μάρκας καλλυντικών L’Oréal. Κλείνοντας τη δεκάδα, στα 3 εκατ. δολάρια υπολογίζεται η περιουσία του Τόμας Νόιβιρτ, που εκπροσωπώντας την Αυστρία κέρδισε τον διαγωνισμό του 2014 στην Κοπεγχάγη, υποδυόμενος την drag περσόνα του Κοντσίτα Βουρστ.
Εκτοξεύτηκαν χωρίς να νικήσουν Χούλιο ΙγκλέσιαςΕνα τοτέμ στο παγκόσμιο μουσικό σκηνικό, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, εκπροσώπησε την Ισπανία στον διαγωνισμό της Eurovision το 1970, στα 27 χρόνια του, με το τραγούδι «Gwendolyne», το οποίο είχε γράψει ο ίδιος. Πήρε μόλις την τέταρτη θέση, όμως αυτό εδραίωσε τη φήμη του ως ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα μουσικά ταλέντα στην Ευρώπη.
Με τις ρομαντικές μπαλάντες του και την πολυγλωσσική του ευελιξία, που του επέτρεψαν να προσεγγίσει κοινό πέρα από πολιτισμικά και εθνικά σύνορα, γρήγορα αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο δημοφιλείς ερμηνευτές στις επόμενες δεκαετίες, με μια καριέρα εκτυφλωτική σε όλη την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, ηχογραφώντας τραγούδια σε 12 γλώσσες και πουλώντας πάνω από 300 εκατομμύρια αντίτυπα των σχεδόν 80 άλμπουμ του.
Τούτων δοθέντων, διόλου δεν εκπλήσσει ότι η καθαρή περιουσία του υπολογίζεται στα 600 εκατ. δολάρια. Γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου 1943 στη Μαδρίτη, σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο CEU San Pablo και θα γινόταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, καθώς ήταν ήδη τερματοφύλακας στην ομάδα νέων της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ένα αυτοκινητικό ατύχημα το 1963 τερμάτισε οριστικά τις αθλητικές του φιλοδοξίες (έμεινε καθηλωμένος στο κρεβάτι για δυο χρόνια) και άνοιξε τον δρόμο του προς το τραγούδι. Σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, είναι ο πιο πετυχημένος παγκοσμίως καλλιτέχνης ηχογραφημένων σε στούντιο τραγουδιών. Η καριέρα του στον χώρο της ψυχαγωγίας δεν μετριέται μόνο με τις πωλήσεις δίσκων και τα βραβεία, αλλά και με τον τρόπο που γεφύρωσε ηπείρους, γλώσσες και γενιές, αφήνοντας μια παγκόσμια μουσική κληρονομιά.
Είναι πατέρας οκτώ παιδιών, τριών από τον πρώτο γάμο του, ανάμεσά τους και ο τρόπον τινά διάδοχός του στο τραγούδι Ενρίκε Ιγκλέσιας, και πέντε από τον δεύτερο.
Πέρα από τη μουσική βιομηχανία, ο Ιγκλέσιας υπήρξε επίσης οξυδερκής επενδυτής στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ήταν ένας από τους αρχικούς επενδυτές του Διεθνούς Αεροδρομίου της Πούντα Κάνα, το οποίο άνοιξε το 1984. Επίσης, έχει δημιουργήσει αθόρυβα ένα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ύψους 300 εκατ. δολαρίων, με κορυφαίο αυτό στο νησί Indian Creek του Μαϊάμι -το οποίο συχνά αναφέρεται ως το «Καταφύγιο των Δισεκατομμυριούχων»-, όπου μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη διατηρούν παραθαλάσσια ακίνητα.
Νάνα ΜούσχουρηΟταν το 1963 η 29χρονη τότε Νάνα Μούσχουρη εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο στον διαγωνισμό της Eurovision του Λονδίνου, με το τραγούδι «Α force de prier» ήταν ήδη στα πρώτα βήματα της τεράστιας διεθνούς καριέρας της. Το τραγούδι της πήρε την 8η θέση, αλλά μετά σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία και βοήθησε την Ελληνίδα ερμηνεύτρια να κερδίσει το περίφημο Grand Prix du Disque της Γαλλίας. Η καριέρα της έκτοτε εκτοξεύτηκε.
Πάνω από 200 άλμπουμ, σε πολλές γλώσσες, με πωλήσεις 300 εκατομμυρίων άλμπουμ αντιπροσωπεύουν μια τεράστια διαδρομή, ενώ είχε δική της τηλεοπτική εκπομπή στο BBC. Επίσης, το 1993, η Μούσχουρη ορίστηκε Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF, ενώ εξελέγη και ευρωβουλευτής, εκπροσωπώντας την Ελλάδα για την περίοδο 1994-1999. Η προσωπική της περιουσία εκτιμάται στα 600 εκατ. δολάρια.
Ολίβια Νιούτον-ΤζονΑπό τον διαγωνισμό της Eurovision πέρασε και η Αγγλοαυστραλή Ολίβια Νιούτον-Τζον, η πασίγνωστη ξανθιά νεαρή Σάντι του «Grease», ταινία του 1978 στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Τζον Τραβόλτα. Εκπροσώπησε το 1974 το Ηνωμένο Βασίλειο, κατακτώντας την τέταρτη θέση με το τραγούδι «Long Live Love!», γεγονός που έδωσε πόντους στην τότε ανερχόμενη καριέρα της. Ως ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και παραγωγός, απέκτησε καθαρή περιουσία περίπου 60 εκατ. δολαρίων, όπως υπολογίστηκε τη στιγμή του θανάτου της (8 Αυγούστου 2022), σε ηλικία 73 ετών και αφού είχε δώσει ηρωική μάχη με τον καρκίνο για πολλά χρόνια.
Με πωλήσεις 120 εκατομμυρίων δίσκων για τα πάνω από 25 άλμπουμ της σταδιοδρομίας της, θεωρείται από τις κορυφαίες παγκοσμίως καλλιτέχνιδες. Παράλληλα, διακρίθηκε σε πετυχημένους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε διάφορες ταινίες, αλλά και τηλεοπτικές εκπομπές. Τα singles της, από το «Grease», «You’re the One that I Want», «Summer Nights» και «Hopelessly Devoted to You», όπως και το άλμπουμ της «Physical» έφτασαν στο Νο1 σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και έγιναν πολλές φορές πλατινένια.
Κλιφ ΡίτσαρντΔύο περάσματα από τη Eurovision έκανε και ο Κλιφ Ρίτσαρντ, κατά κόσμον Χάρι Ρότζερ Γουέμπ, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία Βρετανούς ροκ εντ ρολ αρχικά και εν συνεχεία ποπ τραγουδιστές. Με πλειάδα πλατινένιων δίσκων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, έχοντας για πολλά χρόνια τις περισσότερες πωλήσεις singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένει και σήμερα ο τρίτος καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα πίσω από τους Beatles και τον Ελβις Πρίσλεϊ. Και ο δικός του μύθος ήταν τέτοιος, που ανάγκασε τον αείμνηστο Τζον Λένον να παραδεχθεί ότι «πριν από τους Cliff and the Shadows (σ.σ.: το συγκρότημα του Ρίτσαρντς) δεν υπήρχε τίποτα άξιο να ακούσει κανείς στη βρετανική μουσική».
Οι επιτυχίες αυτές ήταν που έχτισαν για τον 86χρονο σήμερα Ρίτσαρντς, γεννημένο στο Λάκναου της Ινδίας, μια περιουσία πάνω από 100 εκατ. δολάρια. Η ικανότητά του να παράγει «πιασάρικες» μελωδίες σε συνδυασμό και με την προσαρμοστικότητά του στις νέες τάσεις τον έκαναν πασίγνωστο σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και πολύ πέρα απ’ αυτό. Ασφαλώς και συνέβαλαν στην επιτυχία του και οι συμμετοχές του στη Eurovision: το 1968 με το περίφημο «Congratulations», που ήρθε μεν δεύτερο αλλά σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, και το 1973 με το «Power to All our Friends», που αναδείχθηκε τρίτο.
