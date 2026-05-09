Μοναδική ελπίδα της αντιπολίτευσης

Το 2027 η χώρα θα κληθεί να επιλέξει κυβέρνηση και πρωθυπουργό για την τετραετία ‘27/31





Το δίλημμα της προσεχούς εκλογής θα είναι αν οι Έλληνες θα ανανεώσουν την εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τρίτη συνεχόμενη τετραετία – μοναδική τρίτη συνεχόμενη πρωθυπουργική θητεία μετά την μεταπολίτευση.





Αν και έτσι όπως εξελίσσονται σήμερα τα πράγματα, η επιλογή δείχνει μονόδρομος. Η διαφορά μεταξύ των διεκδικητών, στην ουσία και την παρουσία, είναι εμφανής, τεράστια, αξεπέραστη και οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους την βλέπουν.



Στις τρέχουσες συνθήκες, μία και μόνη είναι η ελπίδα της αντιπολίτευσης και παράλληλα ο φόβος της πλειοψηφίας των πολιτών. Η δεύτερη θητεία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λήγει το 2029, οπότε και θα κληθεί η Ευρωπαϊκή ηγεσία να επιλέξει το νέο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι ευρωπαίοι ηγέτες που θα κληθούν να αποφασίσουν, ζουν το σήμερα, βλέπουν το αύριο. Παρακολουθούν ειδικά τη διεθνή εικόνα και παρουσία του Κυριάκου. Το φλέρτ έχει αρχίσει.







Από τη μια νοιώθουν περηφάνεια και ασφάλεια βλέποντας:



-- τον ενεργό ρόλο της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις, εν μέσω πολέμων στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, το ΙΡΑΝ, στη δυσκολότερη ίσως περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας μετά τον Β παγκόσμιο πόλεμο. Ρόλο δυσανάλογα σημαντικότερο σε σχέση με τον πληθυσμό, την εδαφική της έκταση, το οικονομικό της μέγεθος.



-- Να έχει εμπεδώσει με την εν γένει πορεία της αίσθημα εμπιστοσύνης και σεβασμού σε φίλους, εταίρους και εχθρούςμ απόδειξη η εκλογή στη σημαντική θέση του επικεφαλής του EUROGROUP, του ρυθμιστή της Ευρωπαϊκής οικονομίας, του υπουργού Οικονομικών χώρας σχεδόν πτωχευμένης πριν λίγα χρόνια.



-- τον πρωθυπουργό να συγκαταλέγεται στις μεγάλες Ευρωπαϊκές προσωπικότητες, με παγκόσμιο προσωπικό κύρος. Να κινείται στη διεθνή σκηνή με άνεση και κοσμοπολιτισμό, προνομιακός συνομιλητής των μεγάλων του κόσμου. Να πραγματοποιεί συνεχείς διεθνείς επαφές, συναντήσεις, επικοινωνίες προωθώντας τα εθνικά συμφέροντα και δίκαια, εισπράττοντας ιδιαίτερα τιμητική υποδοχή στις χώρες που επισκέπτεται.



-- Την σύμμαχο γείτονα, άσπονδη φίλη και προαιώνιο αντίπαλο, να έχει μπει στο διεθνές περιθώριο και να φτάνει στο σημείο να διαμαρτύρεται για την προνομιακή μεταχείριση της χώρας μας στα διεθνή φόρα.



Παράλληλα όμως προκαλούν στους σώφρονες πολίτες μελαγχολία και θλίψη που θαμπώνουν την όμορφη εικόνα, να βλέπει, ακούει, αναλογίζεται:



-- τη συμπεριφορά και τις τοποθετήσεις των εμπαθών, ανόητων της ολίγιστης αντιπολίτευσης και των ανώνυμων εγκάθετων του διαδικτύου. Τη λυσσαλέα οργανωμένη, χωρίς όριο και ηθικό φραγμό επίθεση προσωπικά και οικογενειακά στον πρωθυπουργό, σοβαρής μερίδας των ΜΜΕ, της εγχώριας και ελεγχόμενης από το εξωτερικό οικονομικής ελίτ. Αδιαφορώντας για το γεγονός ότι μειώνοντας τον πρωθυπουργό ζημιώνουν τη χώρα τους.



-- στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, το Φάμελο, τη Ζωή, το Βελόπουλο, την Καρυστιανού. Συνομιλητές του Μακρόν, του Τραμπ, του Μερτς, του Νετανιάχου, του Ερντογάν, της ηγεσίας του κόσμου.



Μήπως εν κατακλείδι κ. Ανδρουλάκη το πας λάθος; Αντί να βρίζεις ασύστολα τον πρωθυπουργό της χώρας σου, θεωρώντας, ανοήτως, πως αυτό σε αναβαθμίζει, μήπως πρέπει να σκεφτείς ρεαλιστικά, με γνώμονα το πραγματικό προσωπικό σου συμφέρον; Αφού πρώτα συνειδητοποιήσεις και παραδεχτείς πως τον Κυριάκο, εσύ ειδικά, δεν πρόκειται να τον κερδίσεις ποτέ. Οπότε μόνη σου ελπίδα είναι να φύγει από το εγχώριο πολιτικό προσκήνιο. Να μετακινηθεί στην ηγεσία της ΕΕ. Μήπως να αρχίσεις να τον επαινείς, ειδικά στην εξωτερική του πολιτική παρουσία, για να ενισχύσεις αυτούς που άρχισαν ήδη να τον φλερτάρουν για την ηγεσία της ΕΕ; Μήπως πρέπει να προβληματιστεί ανάλογα και το παρασκήνιο;



Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)

09.05.2026, 08:40