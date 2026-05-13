Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Πλακιάς για τα χαμένα βίντεο: Αν δεν αφήσουν τη συνωμοσιολογία, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για όλους εμάς
Πλακιάς για τα χαμένα βίντεο: Αν δεν αφήσουν τη συνωμοσιολογία, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για όλους εμάς
Θα σας πω εγώ ότι δεν δείχνουν κανένα παραπάνω απολύτως καινούργιο στοιχείο από εκείνα που ήδη υπάρχουν στη δικογραφία, επισημαίνει σε ανάρτησή του
Αιχμηρή ανάρτηση για τα «χαμένα βίντεο» έκανε ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, θυμήθηκε την αναταραχή με τα βίντεο για τα Τέμπη «που έβγαιναν κάποιοι δικηγόροι και κάποιοι ειδικοί και ωρυόταν έξω από το δικαστήριο μπροστά στα ΜΜΕ ότι βρέθηκαν χαμένα βίντεο που δείχνουν σημαντικά στοιχεία για το τρένο και την σύγκρουση όπως και για το μετά αυτής».
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Λοιπόν τα βίντεο έχουν παραδοθεί σε εκείνους τους δικηγόρους που τα επιζητούσαν διακαώς όπως ακριβώς αυτοί επιθυμούσαν. Το ερώτημα είναι ένα: Γιατί δεν βγαίνουν στα ΜΜΕ όπως έκαναν τόσο καιρό τώρα να μας ενημερώσουν και εμάς όπως και όλους εσάς τι δείχνουν αυτά τα περιβόητα βίντεο; Μήπως επειδή δεν δείχνουν κάτι παραπάνω από τα ήδη υπάρχοντα στην δικογραφία; Δεν δείχνουν καθόλου πλαστικές δεξαμενές και άλλα παρόμοια όπως ήλπιζαν οι συγκεκριμένοι;» αναρωτήθηκε ο Νίκος Πλακιάς και συνέχισε:
«Γιατί δεν σας λένε; Και επειδή δεν θα σας απαντήσει κανένας από αυτούς, θα σας πω εγώ ότι δεν δείχνουν κανένα παραπάνω απολύτως καινούργιο στοιχείο από εκείνα που ήδη υπάρχουν στην δικογραφία», επισήμανε.
«Εάν δεν αφήσουν τα γνωστά τερτίπια της αμφισβήτησης και της συνωμοσιολογίας και δεν έρχονται στο δικαστήριο με γνώμονα την αλήθεια και την πραγματικότητα, τότε δυστυχώς τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για όλους εμάς τους συγγενείς», κατέληξε ο Νίκος Πλακιάς.
Συγκεκριμένα, θυμήθηκε την αναταραχή με τα βίντεο για τα Τέμπη «που έβγαιναν κάποιοι δικηγόροι και κάποιοι ειδικοί και ωρυόταν έξω από το δικαστήριο μπροστά στα ΜΜΕ ότι βρέθηκαν χαμένα βίντεο που δείχνουν σημαντικά στοιχεία για το τρένο και την σύγκρουση όπως και για το μετά αυτής».
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Λοιπόν τα βίντεο έχουν παραδοθεί σε εκείνους τους δικηγόρους που τα επιζητούσαν διακαώς όπως ακριβώς αυτοί επιθυμούσαν. Το ερώτημα είναι ένα: Γιατί δεν βγαίνουν στα ΜΜΕ όπως έκαναν τόσο καιρό τώρα να μας ενημερώσουν και εμάς όπως και όλους εσάς τι δείχνουν αυτά τα περιβόητα βίντεο; Μήπως επειδή δεν δείχνουν κάτι παραπάνω από τα ήδη υπάρχοντα στην δικογραφία; Δεν δείχνουν καθόλου πλαστικές δεξαμενές και άλλα παρόμοια όπως ήλπιζαν οι συγκεκριμένοι;» αναρωτήθηκε ο Νίκος Πλακιάς και συνέχισε:
«Γιατί δεν σας λένε; Και επειδή δεν θα σας απαντήσει κανένας από αυτούς, θα σας πω εγώ ότι δεν δείχνουν κανένα παραπάνω απολύτως καινούργιο στοιχείο από εκείνα που ήδη υπάρχουν στην δικογραφία», επισήμανε.
«Εάν δεν αφήσουν τα γνωστά τερτίπια της αμφισβήτησης και της συνωμοσιολογίας και δεν έρχονται στο δικαστήριο με γνώμονα την αλήθεια και την πραγματικότητα, τότε δυστυχώς τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για όλους εμάς τους συγγενείς», κατέληξε ο Νίκος Πλακιάς.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση .— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) May 13, 2026
Θυμάστε την δίκη για τα βίντεο που βγαίνανε κάποιοι δικηγόροι και κάποιοι ειδικοί, αφήνω τους συγγενείς από έξω γιατί έχουν πέσει θύματα των παραπάνω ,
και ωρυόταν έξω από το δικαστήριο μπροστά στα ΜΜΕ ότι βρέθηκαν χαμένα βίντεο που δείχνουν… pic.twitter.com/FxmmcbPTSy
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα