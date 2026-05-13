Πλακιάς για τα χαμένα βίντεο: Αν δεν αφήσουν τη συνωμοσιολογία, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για όλους εμάς
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Πλακιάς Δυστύχημα στα Τέμπη Βίντεο Δίκη για Τέμπη

Πλακιάς για τα χαμένα βίντεο: Αν δεν αφήσουν τη συνωμοσιολογία, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για όλους εμάς

Θα σας πω εγώ ότι δεν δείχνουν κανένα παραπάνω απολύτως καινούργιο στοιχείο από εκείνα που ήδη υπάρχουν στη δικογραφία, επισημαίνει σε ανάρτησή του

Πλακιάς για τα χαμένα βίντεο: Αν δεν αφήσουν τη συνωμοσιολογία, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για όλους εμάς
12 ΣΧΟΛΙΑ
Αιχμηρή ανάρτηση για τα «χαμένα βίντεο» έκανε ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

Συγκεκριμένα, θυμήθηκε την αναταραχή με τα βίντεο για τα Τέμπη «που έβγαιναν κάποιοι δικηγόροι και κάποιοι ειδικοί και ωρυόταν έξω από το δικαστήριο μπροστά στα ΜΜΕ ότι βρέθηκαν χαμένα βίντεο που δείχνουν σημαντικά στοιχεία για το τρένο και την σύγκρουση όπως και για το μετά αυτής».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Λοιπόν τα βίντεο έχουν παραδοθεί σε εκείνους τους δικηγόρους που τα επιζητούσαν διακαώς όπως ακριβώς αυτοί επιθυμούσαν. Το ερώτημα είναι ένα: Γιατί δεν βγαίνουν στα ΜΜΕ όπως έκαναν τόσο καιρό τώρα να μας ενημερώσουν και εμάς όπως και όλους εσάς τι δείχνουν αυτά τα περιβόητα βίντεο; Μήπως επειδή δεν δείχνουν κάτι παραπάνω από τα ήδη υπάρχοντα στην δικογραφία; Δεν δείχνουν καθόλου πλαστικές δεξαμενές και άλλα παρόμοια όπως ήλπιζαν οι συγκεκριμένοι;» αναρωτήθηκε ο Νίκος Πλακιάς και συνέχισε:

«Γιατί δεν σας λένε; Και επειδή δεν θα σας απαντήσει κανένας από αυτούς, θα σας πω εγώ ότι δεν δείχνουν κανένα παραπάνω απολύτως καινούργιο στοιχείο από εκείνα που ήδη υπάρχουν στην δικογραφία», επισήμανε.

«Εάν δεν αφήσουν τα γνωστά τερτίπια της αμφισβήτησης και της συνωμοσιολογίας και δεν έρχονται στο δικαστήριο με γνώμονα την αλήθεια και την πραγματικότητα, τότε δυστυχώς τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για όλους εμάς τους συγγενείς», κατέληξε ο Νίκος Πλακιάς.
 
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης