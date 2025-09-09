Ο Μεντιλίμπαρ είδε το πρόγραμμα και αποφάσισε

Κλείσιμο

Το Σάββατο εντός έδρας με τον Πανσερραϊκό.Τετάρτη ξανά στο σπίτι με την Πάφο για την πρεμιέρα του Champions LeagueΚαπάκι, Σάββατο 20 του μήνα επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός στην Λεωφόρο.Τρίτη 23 κύπελλο με τον Αστέρα Τρίπολης.Επόμενη αγωνιστική πρωτάθλημα (27 ή 28)με Λεβαδειακό.Την 1η Οκτωβρίου Άρσεναλ- Ολυμπιακός.Μετά από λίγα 24ωρα Τούμπα και ΠΑΟΚ.Με δυο λόγια σε αυτό το διάστημα, υπάρχουν τα δυο πρώτα παιχνίδια στην league phase του Champions League, η έναρξη του κυπέλλου και τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος εκ των οποίων τα δυο είναι στην έδρα διεκδικητών του τίτλου. Πώς σας φαίνεται η αρχή; Για όλους βέβαια, υπάρχουν ανάλογες δυσκολίες. Όλες οι ομάδες ξεκινούν να ανεβαίνουν ένα βουνό, προσδοκώντας αφενός μεν να μην πατήσουν αγκάθια, αφετέρου δε, να φτάσουν γρήγορα σε ένα ύψωμα και μετά να καλπάσουν προς την… κοιλάδα.Μέχρι να φτάσει εκεί όμως η ομάδα του Πειραιά έχει δρόμο. Και ο προπονητής της, θα πρέπει να αποφασίσει με συνοπτικές διαδικασίες, για το ποιοι θα ακολουθήσουν το πλάνο του. Είναι σίγουρο ότι ο Μεντιλίμπαρ με τους συνεργάτες του, έχουν ήδη αποφασίσει πως θα…απλωθεί ο τραχανάς στα ματς που έγραψα πιο πάνω. Πως θα κυλήσει το rotation και πως θα μοιράσει χρόνους και ρόλους, εφόσον βέβαια κυλήσουν όλα φυσιολογικά. Όπου φυσιολογικά, το να μην υπάρχει αγωνιστική κοιλιά ή τραυματισμός.Σκοπός των «ερυθρόλευκων» η πίεση σε πρώτο χρόνο. Σε όλα τα ματς πλην ενός. Αυτού στο Λονδίνο. Δεν πιστεύω ότι θα πάει με φόρα ο Ολυμπιακός να κοντράρει την τωρινή Άρσεναλ. Κάτι θα σκεφτεί ο Βάσκος για να κόψει -όσο γίνεται- την αγγλική απειλή, απλά δεν θεωρώ πιθανό να δούμε τις γραμμές τόσο μα τόσο ψηλά. Είναι νωρίς όμως, προηγούνται άλλες καταστάσεις. Να γίνουν πρώτα απ’ όλα 9 οι βαθμοί στο πρωτάθλημα με άσο κόντρα στις Σέρρες και στην συνέχεια να ξεκινήσει η ομάδα με νίκη την ευρωπαϊκή της υποχρέωση.Καλή η Παφος, σεβαστή η προσπάθειά της, επικίνδυνη με τα όσα έχει δείξει τώρα, αλλά αν στο λιμάνι έχουν κάποιες βλέψεις, δεν γίνεται αυτές να διατηρηθούν ψηλά αν δεν μείνουν οι τρεις βαθμοί στο «Καραϊσκάκης» απέναντι σε μια από τις Σταχτοπούτες της διοργάνωσης. Με μεγάλο ενδιαφέρον πάντως, περιμένει -φαντάζομαι- και εσείς το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Το Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός από μόνο του ήταν πάντα μια ξεχωριστή ιστορία, πόσω μάλλον τώρα που γίνεται νωρίς και αν οι νταμπλούχοι καταφέρουν να περάσουν νικηφόρα, ίσως βάλουν μεγάλο πονοκέφαλο στον «αιώνιο» αντίπαλό τους που ξεκίνησε και με γκέλα τις δικές του υποχρεώσεις κόντρα στην Λιβαδειά. Από την άλλη πλευρά φυσικά, για να τα λέμε και όλα (κι ας είναι νωρίς) το πως θα αντιμετωπιστεί μια ήττα του Ολυμπιακού στην Λεωφόρο, θα έχει σίγουρα σχέση και με το τι θα έχει συμβεί 24ωρα πριν στο ματς με τους Κύπριους.Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα για εικασίες αποτελεσμάτων, ο Μεντιλίμπαρ θα προσπαθήσει να «δέσει» όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα σύνολο που έσπασε δέκα μέρες λόγων των εθνικών ομάδων και στο οποίο ήδη υπάρχουν νέα πρόσωπα από την πρόσφατη μεταγραφική περίοδο.