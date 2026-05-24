Η επανασύσταση του Τσίπρα στην πολιτική: Αρκεί μια φανέλα μπλαουγκράνα για να γίνεις Γιαμάλ;

Ο Αλ. Τσίπρας θα προσπαθήσει να δώσει τις απαντήσεις την Τρίτη στο Θησείο. Ο ίδιος έχει φυσικά κάθε δικαίωμα, ίσως το βλέπει και ως καθήκον , να ξανασυστηθεί στους Έλληνες πολίτες και να διεκδικήσει να πάρει τη ρεβάνς για τις σειρά εκλογικές του ήττες από τον Κυρ. Μητσοτάκη.Η επανασύσταση του Αλ. Τσίπρα, ο οποίος αποφεύγει να υποστηρίξει δημοσίως τη διακυβέρνησή του, από τον φόβο προφανώς ότι η συζήτηση θα πιάσει και τις άλλες πτυχές του περάσματός του από την εξουσία, έχει ορισμένα προβλήματα.Ακούσαμε έναν από τους υποστηρικτές του, τον Δ. Τεμπονέρα, να δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο και τώρα η ελπίδα στρέφεται σε κάτι νέο , στον Αλ. Τσίπρα.Είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι αρκεί μια νέα φανέλα για να ξεχάσεις τι κρύβεται από κάτω. Ο Αλ. Τσίπρας δεν είναι ο νέοεισερχόμενος στην πολιτική. Είναι το γέννημα-θρέμμα του Συνασπισμού της Αριστεράς, ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, που και με δική του ευθύνη , στα χέρια του άρχισε να ξεψυχά. Έξυπνα φερόμενος και με υψηλό ένστικτο αυτοσυντήρησης, που κάποιοι θα χαρακτήριζαν αδίστακτο κυνισμό, μετά τις απανωτές εκλογικές του ήττες και με μια βαριά αρνητική κληρονομιά από τη διακυβέρνησή του, τα φόρτωσε όλα στον ΣΥΡΙΖΑ και εξαφανίστηκε για λίγο από το προσκήνιο. Και έτσι σήμερα μάς τον συστήνουν ως το νέο και την ελπίδα για τη χώρα…Πόσα ονόματα και φανέλες θα πρέπει να αλλάξει ακόμη ο Συνασπισμός, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Τσίπρας, με πόσες διαφορετικές φανέλες να κατέβουν στο γήπεδο , για να πείσουν τους πολίτες ότι είναι κάτι άυλο ,που διαρκώς αλλάζει και έτσι είναι πάντα νέο και ελπιδοφόρο;Ο Αλ. Τσίπρας όμως προβληματίζει και για κάτι ακόμη. Δηλώνει έτοιμος να ξανακυβερνήσει, θέλοντας να πείσει ότι πλέον έχει ξεπεράσει τις αδυναμίες που είχε στο κεφάλαιο αυτό, στη θητεία της «πρώτης φοράς Αριστερά». Όμως, όπως λέει, δεν θέλει κανένα από τα παλιά στελέχη δίπλα του, κανέναν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν κανέναν από τους παλιούς συντρόφους του με τους οποίους κυβέρνησε.Αν ο ίδιος δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που εμπιστεύτηκε την «πρώτη φορά Αριστερά», έρχεται ακριβώς να δικαιώσει όσους τον κατηγόρησαν ότι με ερασιτεχνισμούς, ιδεοληψίες και αν όχι ανίκανους τουλάχιστον με ακατάλληλους επιχείρησε να κάνει την «ειρηνική επανάσταση» και το σκίσιμο των μνημονίων. Όλα αυτά με το γνωστό αποτέλεσμα.Εάν δεν έχουν μια θέση δίπλα του στο φιλόδοξο εγχείρημα του , όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μαζί τους και με δική του επιλογή χειρίστηκαν τις τύχες της χώρας, τότε ομολογεί μια τεράστια προσωπική αποτυχία. Και μάλιστα τέτοιας έκτασης, που δεν θα έπρεπε καν να τολμά να εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο της πολιτικής…Εκτός εάν περιμένει να προχωρήσει η «Μπαρτσελονέτα» και μετά από το παράθυρο να μπουν για να βρουν στέγη και οι παλιοί φίλοι του 2015, χωρίς να χαλάσει η εικόνα του rebranding που πήρε τόσο κόπο να γίνει.Ο Αλ. Τσίπρας και το κόμμα του με τη φανέλα της FC Barcelona δεν θα προέλθουν από παρθενογένεση, εάν γι’ αυτό θέλουν να μας πείσουν. Μικρό χωριό είμαστε, όλοι γνωριζόμαστε. Θολώνουν τα νερά, με casting που έχει «καθαρά» από κομματικό παρελθόν βιογραφικά και διδακτορικά… Επιλέγει τώρα το επιτελείο των «Αρίστων» ο κ. Τσίπρας, θεωρώντας ότι η «Αριστερίλα» πια θα του έκανε κακό. Και έτσι προσπαθεί να μπει σε ένα διαλυμένο σκηνικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιστεύοντας και ότι το ταλέντο του και η προσωπική γοητεία του και η ασθενής μνήμη του εκλογικού σώματος θα μπορέσουν να κυριαρχήσουν απέναντι σε ένα ασθενικό ΠΑΣΟΚ..Στα πανηγύρια και στις λαϊκές οι πάγκοι είναι γεμάτοι με φανέλες της FC Barcelona. Και αγοράζονται ακόμη και από τύπους που πιθανόν έχουν χρόνια να πιάσουν μπάλα στα πόδια τους, ελπίζοντας ότι φορώντας τη φανέλα θα γίνουν στο γήπεδο, Γιαμάλ.Αλλά δεν είναι το ράσο που κάνει τον παπά, ούτε η φανέλα τον πρωταθλητή. Και το τι μπαλίτσα ξέρει ο καθένας το έχουμε δει ,δυστυχώς για μερικούς, στο γήπεδο…