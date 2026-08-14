Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Μάχη με διάσπαρτες εστίες, 481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία από παραλία
Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Μάχη με διάσπαρτες εστίες, 481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία από παραλία
Οι άνεμοι έχουν κοπάσει διευκολύνοντας την κατάσβεση - Ενεργές εστίες σε δύσβατες χαράδρες - Τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες
Βελτιωμένη είναι το πρωί της Παρασκευής η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, χωρίς πλέον να υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν, ωστόσο, να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες μέσα στην καμένη έκταση, κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες, ενώ η σημαντική εξασθένηση των ανέμων λειτουργεί πλέον ως σύμμαχος στις προσπάθειες κατάσβεσης.
Οι πυροσβέστες συνέχισαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την προσπάθεια να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν μεγάλες αναζωπυρώσεις.
Η εικόνα της πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται πλέον σαφώς καλύτερη, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Ενεργά σημεία παραμένουν, όμως, μέσα στην καμένη έκταση, ορισμένα από αυτά σε δύσβατες χαράδρες, όπου απαιτείται επίμονη δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις.
Καθοριστική για την προσπάθεια των πυροσβεστών είναι και η υποχώρηση της έντασης των ανέμων, οι οποίοι την Πέμπτη δυσχέραναν σημαντικά την επιχείρηση και συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.
«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων της Επικράτειας που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας», είχε αναφέρει ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.
Στο πεδίο είχαν αναπτυχθεί 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονταν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.
Οι πυροσβέστες συνέχισαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την προσπάθεια να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν μεγάλες αναζωπυρώσεις.
Η εικόνα της πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται πλέον σαφώς καλύτερη, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Ενεργά σημεία παραμένουν, όμως, μέσα στην καμένη έκταση, ορισμένα από αυτά σε δύσβατες χαράδρες, όπου απαιτείται επίμονη δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις.
Καθοριστική για την προσπάθεια των πυροσβεστών είναι και η υποχώρηση της έντασης των ανέμων, οι οποίοι την Πέμπτη δυσχέραναν σημαντικά την επιχείρηση και συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.
Ολονύχτια μάχη με ενισχυμένες δυνάμειςΑπό το βράδυ της Πέμπτης η Πυροσβεστική είχε ενισχύσει τα πεζοπόρα τμήματα, προκειμένου να επιχειρούν οργανωμένα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στα διάσπαρτα μέτωπα και να αποτραπούν μεγάλες αναζωπυρώσεις.
«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων της Επικράτειας που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας», είχε αναφέρει ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.
Στο πεδίο είχαν αναπτυχθεί 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονταν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.
Δύο ακόμη μηχανήματα έργου διατέθηκαν από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), προκειμένου να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.
Για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και, όπως εξήγησε, «κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και κυρίως για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα».
«Για τη διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς», είχε αναφέρει ο κ. Βαθρακογιάννης.
Με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, καθώς και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια συνολικά 481 άνθρωποι.
Δείτε βίντεο από τις διασώσεις
Από αυτούς, 285 μεταφέρθηκαν στην παραλία Σάνη, ενώ άλλοι 196 επιβιβάστηκαν στο πλοίο SPEED RUNNER JET, το οποίο είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή για να συνδράμει στην επιχείρηση.
Κατά τη μεταφορά των ατόμων, αλλά και την εκκένωση των δύο οικισμών Σίβηρης και Φούρκας, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός πολίτη, ωστόσο δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής.
Ο κ. Βαθρακογιάννης είχε προειδοποιήσει από το βράδυ της Πέμπτης ότι αναμένονταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας των πολύ ισχυρών και κατά περιόδους θυελλωδών ανέμων.
Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Πυροσβεστικής προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4 θα αντιμετωπίζονται με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα που προβλέπεται για τις περιοχές της Κατηγορίας 5.
Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, με αυξημένες περιπολίες και διασπορά δυνάμεων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.
Για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσειςΌπως είχε επισημάνει ο κ. Βαθρακογιάννης στην έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που αντιμετώπισε την Πέμπτη η Πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, «το σημαντικότερο συμβάν που εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής».
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και, όπως εξήγησε, «κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και κυρίως για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα».
Μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 481 άνθρωποιΙδιαίτερα μεγάλη ήταν η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών και επισκεπτών από την περιοχή που απειλήθηκε από τις φλόγες.
«Για τη διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς», είχε αναφέρει ο κ. Βαθρακογιάννης.
Με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, καθώς και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια συνολικά 481 άνθρωποι.
Δείτε βίντεο από τις διασώσεις
Από αυτούς, 285 μεταφέρθηκαν στην παραλία Σάνη, ενώ άλλοι 196 επιβιβάστηκαν στο πλοίο SPEED RUNNER JET, το οποίο είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή για να συνδράμει στην επιχείρηση.
Κατά τη μεταφορά των ατόμων, αλλά και την εκκένωση των δύο οικισμών Σίβηρης και Φούρκας, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός πολίτη, ωστόσο δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής.
Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμεραΠαρά τη βελτίωση στη Σίβηρη, η Πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
Ο κ. Βαθρακογιάννης είχε προειδοποιήσει από το βράδυ της Πέμπτης ότι αναμένονταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας των πολύ ισχυρών και κατά περιόδους θυελλωδών ανέμων.
Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Πυροσβεστικής προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4 θα αντιμετωπίζονται με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα που προβλέπεται για τις περιοχές της Κατηγορίας 5.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Παρασκευή 14/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
🔴 Κατάσταση συναγερμού 5️⃣ σε:
📍 #Αττική #Βοιωτία #Αργολίδα
📍περιοχές #Εύβοιας #Κορινθίας
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
🚒🔥 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του… pic.twitter.com/lgofP4QkGU
Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, με αυξημένες περιπολίες και διασπορά δυνάμεων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.
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