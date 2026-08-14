Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Μάχη με διάσπαρτες εστίες, 481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία από παραλία

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις

Μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 481 άνθρωποι

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Δύο ακόμη μηχανήματα έργου διατέθηκαν από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), προκειμένου να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.Για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.Όπως είχε επισημάνει ο κ. Βαθρακογιάννης στην έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που αντιμετώπισε την Πέμπτη η Πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, «το σημαντικότερο συμβάν που εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής».Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και, όπως εξήγησε, «κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και κυρίως για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς».Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα».Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών και επισκεπτών από την περιοχή που απειλήθηκε από τις φλόγες.«Για τη διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς», είχε αναφέρει ο κ. Βαθρακογιάννης.Με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, καθώς και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια συνολικά 481 άνθρωποι.Από αυτούς, 285 μεταφέρθηκαν στην παραλία Σάνη, ενώ άλλοι 196 επιβιβάστηκαν στο πλοίο SPEED RUNNER JET, το οποίο είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή για να συνδράμει στην επιχείρηση.Κατά τη μεταφορά των ατόμων, αλλά και την εκκένωση των δύο οικισμών Σίβηρης και Φούρκας, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός πολίτη, ωστόσο δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής.Παρά τη βελτίωση στη Σίβηρη, η Πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.Ο κ. Βαθρακογιάννης είχε προειδοποιήσει από το βράδυ της Πέμπτης ότι αναμένονταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας των πολύ ισχυρών και κατά περιόδους θυελλωδών ανέμων.Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Πυροσβεστικής προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4 θα αντιμετωπίζονται με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα που προβλέπεται για τις περιοχές της Κατηγορίας 5.Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, με αυξημένες περιπολίες και διασπορά δυνάμεων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.