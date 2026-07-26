Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι: Δεν βρέθηκε εκρηκτική ύλη στη βαλίτσα, άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Κέντρο Αθήνας Υποπτο αντικείμενο

Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι: Δεν βρέθηκε εκρηκτική ύλη στη βαλίτσα, άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του ΤΕΕΜ στο ύποπτο αντικείμενο που είχε προκαλέσει διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας

Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι: Δεν βρέθηκε εκρηκτική ύλη στη βαλίτσα, άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο
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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το απόγευμα του Σαββάτου στο Μοναστηράκι, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας που είχε οδηγήσει στην κινητοποίηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και στη διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δεν βρέθηκε εκρηκτική ύλη κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι πυροτεχνουργοί.


Όπως έγινε γνωστό, η βαλίτσα είχε ξεχαστεί από τουρίστα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.
Η κινητοποίηση έληξε μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης του ΤΕΕΜ, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος.
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