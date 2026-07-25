Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη

Η γνωστή αθλητικογράφος έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από την οικογένειά της, ενώ ο πατέρας της την οδήγησε μέχρι την είσοδο του ναού, παραδίδοντάς την στον γαμπρό