Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Η γνωστή αθλητικογράφος έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από την οικογένειά της, ενώ ο πατέρας της την οδήγησε μέχρι την είσοδο του ναού, παραδίδοντάς την στον γαμπρό
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης με τον θρησκευτικό τους γάμο να πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης, στη Βουλιαγμένη.
Λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (25.07.2026), ο Τζον Μεραμβελιωτάκης είχε ήδη φτάσει στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, περιμένοντας την άφιξη της μέλλουσας συζύγου του για την έναρξη του μυστηρίου. Λίγα λεπτά αργότερα έκανε την εμφάνισή της η Δώρα Παντέλη, εντυπωσιάζοντας με το νυφικό της.
Η γνωστή αθλητικογράφος έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από την οικογένειά της, ενώ ο πατέρας της την οδήγησε μέχρι την είσοδο του ναού, παραδίδοντάς την στον γαμπρό λίγο πριν ξεκινήσει η γαμήλια τελετή.
Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, το ζευγάρι αναμένεται να γιορτάσει τη σημαντική αυτή στιγμή με δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί σε γνωστό κατάστημα της παραλιακής.
Δείτε τις φωτογραφίες:
Λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (25.07.2026), ο Τζον Μεραμβελιωτάκης είχε ήδη φτάσει στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, περιμένοντας την άφιξη της μέλλουσας συζύγου του για την έναρξη του μυστηρίου. Λίγα λεπτά αργότερα έκανε την εμφάνισή της η Δώρα Παντέλη, εντυπωσιάζοντας με το νυφικό της.
Η γνωστή αθλητικογράφος έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από την οικογένειά της, ενώ ο πατέρας της την οδήγησε μέχρι την είσοδο του ναού, παραδίδοντάς την στον γαμπρό λίγο πριν ξεκινήσει η γαμήλια τελετή.
Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, το ζευγάρι αναμένεται να γιορτάσει τη σημαντική αυτή στιγμή με δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί σε γνωστό κατάστημα της παραλιακής.
Δείτε τις φωτογραφίες:
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