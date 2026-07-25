Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
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Δώρα Παντέλη Γάμος Τζον Μεραμβελιωτάκη

Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη

Η γνωστή αθλητικογράφος έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από την οικογένειά της, ενώ ο πατέρας της την οδήγησε μέχρι την είσοδο του ναού, παραδίδοντάς την στον γαμπρό

Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
102 ΣΧΟΛΙΑ
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης με τον θρησκευτικό τους γάμο να πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης, στη Βουλιαγμένη.

Λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (25.07.2026), ο Τζον Μεραμβελιωτάκης είχε ήδη φτάσει στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, περιμένοντας την άφιξη της μέλλουσας συζύγου του για την έναρξη του μυστηρίου. Λίγα λεπτά αργότερα έκανε την εμφάνισή της η Δώρα Παντέλη, εντυπωσιάζοντας με το νυφικό της.

Η γνωστή αθλητικογράφος έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από την οικογένειά της, ενώ ο πατέρας της την οδήγησε μέχρι την είσοδο του ναού, παραδίδοντάς την στον γαμπρό λίγο πριν ξεκινήσει η γαμήλια τελετή.

Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, το ζευγάρι αναμένεται να γιορτάσει τη σημαντική αυτή στιγμή με δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί σε γνωστό κατάστημα της παραλιακής.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
Φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη
102 ΣΧΟΛΙΑ

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