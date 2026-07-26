Μητσοτάκης: Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά

Η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση από τον πρωθυπουργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης





Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στην οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για τη στήριξη της κοινωνίας.











Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:



Αν υπάρχει ένα πραγματικό τεστ αξιοπιστίας για μια κυβέρνηση, αυτό είναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, η ικανότητά της να μετατρέπει τις δεσμεύσεις σε χειροπιαστό έργο που αλλάζει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολλών. Και αυτό ακριβώς εκφράζει η παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα-Γρεβενά στον Ε65 που κάναμε αυτήν την εβδομάδα. Μιλάμε για έναν οδικό άξονα 182 χιλιομέτρων που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 20 χρόνια, πέρασε από σαράντα κύματα, κόλλησε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και τελικά ολοκληρώθηκε χάρη στην επίμονη προσπάθειά μας να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Ε65 ενώνει πλέον ουσιαστικά τη νότια με τη βόρεια Ελλάδα, εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών συνδέοντας τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι με την Εγνατία Οδό και μικραίνει εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης προς τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Είμαι πραγματικά υπερήφανος που αυτό το εμβληματικό έργο παραδίδεται στους πολίτες, που έρχεται να προστεθεί στο Πάτρα-Πύργος που ολοκληρώθηκε και στον ΒΟΑΚ που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης.



Έργα όπως ο Ε65 δείχνουν στην πράξη πόσο πολύ μας βοήθησαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Η απάντηση λοιπόν είναι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 23 δισ. ευρώ, αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, που αποτελεί το κεντρικό εθνικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία 2026-2030, συμπληρωματικά στους κοινοτικούς πόρους της ΕΕ που διεκδικούμε για την περίοδο 2028-2034. Στόχος μας είναι αυτοί οι πόροι να πιάσουν τόπο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, χρηματοδοτώντας κρίσιμες ανάγκες, από δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία, μέχρι έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη στέγαση και το δημογραφικό. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση ότι η προσπάθεια για μια καλύτερη καθημερινότητα δεν σταματά με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.



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Αλλάζω θέμα και έρχομαι σε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα και την κοινωνική προστασία που ψηφίστηκαν αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή. Πρώτα απ’ όλα, και «με τη βούλα» πλέον αποκαταστήσαμε μια μεγάλη αδικία ετών στις συντάξεις χηρείας με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Έτσι, 8.500 συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται, 75.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% και δεν θα οφείλουν στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ, οι 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα υποστούν πλέον τη μείωση της μίας εκ των δύο ενώ διαγράφονται και οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί, ενώ τα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Παράλληλα, όπως σας είχα πει, βάζουμε για πρώτη φορά σαφείς κανόνες στα ηλεκτρικά πατίνια για να προστατεύσουμε τους νέους στους δρόμους, απαγορεύοντας τη χρήση τους σε άτομα κάτω των 17 ετών, ορίζοντας υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρότερα πρόστιμα, ενώ δημιουργούμε Ηλεκτρονικό Μητρώο για αποτελεσματικούς ελέγχους. Τέλος, νόμος του κράτους γίνονται πλέον 4 μόνιμες πολιτικές για τα Άτομα με Αναπηρία, ο Προσωπικός Βοηθός, η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση για όλα τα παιδιά, η οργανωμένη εκπαίδευση για άτομα με αναπηρία όρασης και το νέο πρόγραμμα για την Προσβασιμότητα κατ’ οίκον, με εξασφαλισμένα 85 εκ. ευρώ τον χρόνο. Μαζί, ψηφίσαμε και 4 σημαντικές παρεμβάσεις για το στεγαστικό, δημιουργώντας 2.000 κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα, διευρύνουμε το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και δίνουμε φορολογικά κίνητρα για κοινωνική κατοικία και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.



Στο στεγαστικό ζήτημα πάντως, εγκρίθηκε αυτήν την εβδομάδα η Εθνική Στρατηγική για την Προσιτή Στέγη. Είναι ο οδικός μας χάρτης για την επόμενη δεκαετία, με 50 μέτρα και πάνω από 6,5 δισ. ευρώ, που στοχεύει στην κατασκευή ή ανακαίνιση σχεδόν 20.000 κατοικιών και άνω των 8.500 φοιτητικών εστιών. Να πω επίσης ότι τα 36 από τα 50 μέτρα συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής stegasi.gov.gr, ενώ τα υπόλοιπα 14 συνιστούν νέα προτεινόμενα μέτρα. Στόχος μας είναι να ρίξουμε περισσότερα ακίνητα στην αγορά, να συγκρατήσουμε τα ενοίκια και να δώσουμε μια πραγματική ανάσα στα εισοδήματα των νέων και των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση για την έμπρακτη στήριξη της οικογένειας, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα vouchers στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ (έως 5 Αυγούστου στο www.eetaa.gr). Αυξάνουμε τους πόρους στα 393,5 εκ. ευρώ από 270 εκ. το 2019, ενώ η μεγάλη καινοτομία φέτος είναι ότι όλα τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών εντάσσονται στους σταθμούς χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.



Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισ. ευρώ, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, καθώς και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις συντάξεις χηρείας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα.Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στην οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για τη στήριξη της κοινωνίας.Χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρωθυπουργός πως αυτή τη στιγμή «κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας» και προσθέτει πως «ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του diesel που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Επιπλέον, αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκ. ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα».Αν υπάρχει ένα πραγματικό τεστ αξιοπιστίας για μια κυβέρνηση, αυτό είναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, η ικανότητά της να μετατρέπει τις δεσμεύσεις σε χειροπιαστό έργο που αλλάζει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολλών. Και αυτό ακριβώς εκφράζει η παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα-Γρεβενά στον Ε65 που κάναμε αυτήν την εβδομάδα. Μιλάμε για έναν οδικό άξονα 182 χιλιομέτρων που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 20 χρόνια, πέρασε από σαράντα κύματα, κόλλησε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και τελικά ολοκληρώθηκε χάρη στην επίμονη προσπάθειά μας να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Ε65 ενώνει πλέον ουσιαστικά τη νότια με τη βόρεια Ελλάδα, εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών συνδέοντας τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι με την Εγνατία Οδό και μικραίνει εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης προς τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Είμαι πραγματικά υπερήφανος που αυτό το εμβληματικό έργο παραδίδεται στους πολίτες, που έρχεται να προστεθεί στο Πάτρα-Πύργος που ολοκληρώθηκε και στον ΒΟΑΚ που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης.Έργα όπως ο Ε65 δείχνουν στην πράξη πόσο πολύ μας βοήθησαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Η απάντηση λοιπόν είναι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 23 δισ. ευρώ, αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, που αποτελεί το κεντρικό εθνικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία 2026-2030, συμπληρωματικά στους κοινοτικούς πόρους της ΕΕ που διεκδικούμε για την περίοδο 2028-2034. Στόχος μας είναι αυτοί οι πόροι να πιάσουν τόπο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, χρηματοδοτώντας κρίσιμες ανάγκες, από δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία, μέχρι έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη στέγαση και το δημογραφικό. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση ότι η προσπάθεια για μια καλύτερη καθημερινότητα δεν σταματά με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.Ξέρουμε όμως ότι η καθημερινότητα αυτή απειλείται συχνά από εξωγενείς αναταράξεις. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δυστυχώς γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικές μετά τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων και την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και, τελικά, στο κόστος ζωής. Η χώρα μας δεν μπορεί να επηρεάσει όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της. Προσπαθούμε όμως να περιορίσουμε όσο γίνεται τις συνέπειές τους για τους πολίτες. Ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του diesel που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Επιπλέον, αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκ. ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι, στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας μας, στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφίαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις.Αλλάζω θέμα και έρχομαι σε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα και την κοινωνική προστασία που ψηφίστηκαν αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή. Πρώτα απ’ όλα, και «με τη βούλα» πλέον αποκαταστήσαμε μια μεγάλη αδικία ετών στις συντάξεις χηρείας με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Έτσι, 8.500 συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται, 75.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% και δεν θα οφείλουν στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ, οι 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα υποστούν πλέον τη μείωση της μίας εκ των δύο ενώ διαγράφονται και οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί, ενώ τα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Παράλληλα, όπως σας είχα πει, βάζουμε για πρώτη φορά σαφείς κανόνες στα ηλεκτρικά πατίνια για να προστατεύσουμε τους νέους στους δρόμους, απαγορεύοντας τη χρήση τους σε άτομα κάτω των 17 ετών, ορίζοντας υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρότερα πρόστιμα, ενώ δημιουργούμε Ηλεκτρονικό Μητρώο για αποτελεσματικούς ελέγχους. Τέλος, νόμος του κράτους γίνονται πλέον 4 μόνιμες πολιτικές για τα Άτομα με Αναπηρία, ο Προσωπικός Βοηθός, η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση για όλα τα παιδιά, η οργανωμένη εκπαίδευση για άτομα με αναπηρία όρασης και το νέο πρόγραμμα για την Προσβασιμότητα κατ’ οίκον, με εξασφαλισμένα 85 εκ. ευρώ τον χρόνο. Μαζί, ψηφίσαμε και 4 σημαντικές παρεμβάσεις για το στεγαστικό, δημιουργώντας 2.000 κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα, διευρύνουμε το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και δίνουμε φορολογικά κίνητρα για κοινωνική κατοικία και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.Στο στεγαστικό ζήτημα πάντως, εγκρίθηκε αυτήν την εβδομάδα η Εθνική Στρατηγική για την Προσιτή Στέγη. Είναι ο οδικός μας χάρτης για την επόμενη δεκαετία, με 50 μέτρα και πάνω από 6,5 δισ. ευρώ, που στοχεύει στην κατασκευή ή ανακαίνιση σχεδόν 20.000 κατοικιών και άνω των 8.500 φοιτητικών εστιών. Να πω επίσης ότι τα 36 από τα 50 μέτρα συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής stegasi.gov.gr, ενώ τα υπόλοιπα 14 συνιστούν νέα προτεινόμενα μέτρα. Στόχος μας είναι να ρίξουμε περισσότερα ακίνητα στην αγορά, να συγκρατήσουμε τα ενοίκια και να δώσουμε μια πραγματική ανάσα στα εισοδήματα των νέων και των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση για την έμπρακτη στήριξη της οικογένειας, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα vouchers στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ (έως 5 Αυγούστου στο www.eetaa.gr). Αυξάνουμε τους πόρους στα 393,5 εκ. ευρώ από 270 εκ. το 2019, ενώ η μεγάλη καινοτομία φέτος είναι ότι όλα τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών εντάσσονται στους σταθμούς χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Στο μέτωπο των συγκοινωνιών τώρα, έχουμε πολύ ευχάριστα νέα τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο και για την Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη παραλάβαμε 50 ολοκαίνουργια ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία που μπαίνουν στην κυκλοφορία από τον Σεπτέμβριο, ειδικά για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο, ενώ στην Αθήνα κυκλοφορούν ήδη 125 νέα ηλεκτρικά οχήματα και προχωρούν έργα αναβάθμισης των μέσων σταθερής τροχιάς. Παράλληλα, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πλήρη αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε συρμούς πρώτης γενιάς του μετρό, ενώ υπογράφηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα. Κι επειδή θέλουμε να διευκολύνουμε όσους σκέφτονται να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, αυξάνουμε κατά 10 εκ. ευρώ το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και δίνουμε παράταση στις αιτήσεις μέχρι το τέλος του 2026.



Από τις μεταρρυθμίσεις που για δεκαετίες συζητούνταν αλλά δεν προχωρούσαν, ξεχωρίζω εκείνη που ανοίγει την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση στον κόσμο. Αυτή την εβδομάδα υπογράφηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για επτά ακόμη παραρτήματα διεθνών πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Ανάμεσά τους βρίσκονται κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Georgetown University, το Iowa State University, το Roger Williams University, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και τρία ιδρύματα που επαναξιολογήθηκαν επιτυχώς. Ακολουθεί πλέον η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε κάθε νέος και νέα να γνωρίζει ότι οι σπουδές που θα επιλέξει πληρούν τα υψηλότερα ακαδημαϊκά πρότυπα. Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή που βάζει τέλος σε μια ελληνική ιδιαιτερότητα δεκαετιών και δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τους φοιτητές, συγκρατεί πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο στη χώρα, προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία. Και θέλω να τονίσω κάτι ακόμη: η ενίσχυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων δεν γίνεται σε βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου. Αντίθετα, προχωρά παράλληλα με τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες στα δημόσια ΑΕΙ, με περισσότερη χρηματοδότηση, νέες φοιτητικές εστίες, καλύτερες υποδομές και μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να περιορίσουμε τις επιλογές των νέων, αλλά να τις πολλαπλασιάσουμε. Με την ευκαιρία, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση μετά την ανακοίνωση των φετινών βάσεων και, ταυτόχρονα, σε όσα παιδιά δεν πέτυχαν τους στόχους τους να ξέρουν το εξής: τίποτα δεν τελειώνει στις φετινές εξετάσεις, έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας για να προσπαθήσετε και να πετύχετε τα όνειρά σας.



Να περάσω στον τομέα της οικονομίας, όπου ο αναπτυξιακός νόμος που υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων πλέον «τρέχει» με υψηλές ταχύτητες αφήνοντας οριστικά πίσω τις καθυστερήσεις του παρελθόντος. Ξεκλειδώσαμε πάνω από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και τη μεταποίηση, ποσό πενταπλάσιο από πέρυσι. Μια σημαντική εξέλιξη υπέρ της πραγματικής οικονομίας και της ανάπτυξης, γιατί ρευστότητα στις επιχειρήσεις σημαίνει περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας με καλές αμοιβές.



Στην εθνική άμυνα, προχωράμε σε μια από τις πιο ουσιαστικές ενισχύσεις των Ενόπλων Δυνάμεων των τελευταίων ετών. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 4 δισ. ευρώ, με αιχμή του δόρατος την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου απέναντι σε κάθε απειλή. Το σημαντικό είναι ότι η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία συμμετέχει ενεργά με 700 εκ. ευρώ, ενώ 8 από τα 10 νέα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων θα κατασκευαστούν εδώ, στον Σκαραμαγκά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταγωγικά αεροσκάφη Embraer και την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ. Κι επειδή η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων είναι οι άνθρωποί της, επενδύουμε στο έμψυχο δυναμικό μας στέλνοντας αξιωματικούς για μεταπτυχιακά στις ΗΠΑ, με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα συστήματα.



Κλείνω όπως συνηθίζω στις τελευταίες ανασκοπήσεις, με πολιτισμό. Τρία πολύ σημαντικά μνημεία της Ηπείρου, το Τζαμί της Καλούτσιανης, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο των Ιωαννίνων και το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλι, αποκαταστάθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και παραδόθηκαν στην τοπική κοινωνία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι έργα που ζωντανεύουν ξανά την ιστορία της περιοχής και δίνουν νέα ζωή σε αυτούς τους χώρους, στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.



Τελευταία Κυριακή του Ιουλίου, κι αν φτάσατε και σήμερα μέχρι το τέλος της ανασκόπησης, σας ευχαριστώ πραγματικά για τον χρόνο σας. Καλημέρα!