Οι εμμονές του Χάαλαντ με την πολυτέλεια και την... τρέλα: Οι Birkin, το ταριχευμένο ρακούν και το συλλεκτικό Omega των πέντε κομματιών

Το Omega που έχουν μόνο... πέντε άνθρωποι

Συλλογή αξίας σχεδόν 930.000 ευρώ

Το... Viking πάρτι στον γάμο του Ντοναρούμα

Το περιστατικό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως ενός από τους πιο απρόβλεπτους και ιδιαίτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.Η τελευταία του εμφάνιση, όμως, συζητήθηκε κυρίως στους κύκλους των συλλεκτών ρολογιών.Κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο Σεν Τροπέ, όπου γιόρτασε τα 26α γενέθλιά του συμμετέχοντας σε πάρτι μαζί με τον DJ Keinemusik, ο Χάαλαντ φωτογραφήθηκε φορώντας ένα εξαιρετικά σπάνιο Omega Speedmaster.Πρόκειται για μια πλατινένια έκδοση που δεν διατίθεται πλέον από την Omega, με μαύρο καντράν από αβεντουρίνη και στεφάνη διακοσμημένη με σμαράγδια κοπής baguette. Σύμφωνα με συλλέκτες, στον κόσμο υπάρχουν μόλις πέντε τέτοια ρολόγια.Το συλλεκτικό Omega δεν είναι, όμως, το μοναδικό εντυπωσιακό κομμάτι της συλλογής του.Στις ίδιες διακοπές ο Νορβηγός άσος εμφανίστηκε και με ένα Richard Mille RM 55-01 Manual Winding, ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα της ελβετικής ωρολογοποιίας, κατασκευασμένο από τιτάνιο και κεραμικό, με πλήρως ανοιχτό μηχανισμό.Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς πολυτελών ρολογιών, μόνο αυτά τα δύο συλλεκτικά μοντέλα έχουν συνολική μεταπωλητική αξία που προσεγγίζει τις 930.000 ευρώ.Όσο ιδιαίτερες είναι οι στιλιστικές επιλογές του, άλλο τόσο ξεχωριστή είναι και η συμπεριφορά του στις δημόσιες εμφανίσεις του. Ο Χάαλαντ έκλεψε πρόσφατα την παράσταση και στον γάμο του τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, όταν ξεσήκωσε όλους τους καλεσμένους.Σε βίντεο που έγινε αμέσως viral, ο Νορβηγός επιθετικός πήρε θέση στο κέντρο της πίστας και ξεκίνησε τον διάσημο «Viking Row», τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό των Βίκινγκ που έχει ταυτιστεί πλέον με τον ίδιο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν στον ρυθμικό εορτασμό, μετατρέποντας τη δεξίωση σε ένα... ποδοσφαιρικό πάρτι.Είτε πρόκειται για ένα συλλεκτικό ρολόι εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, είτε για ένα ταριχευμένο ρακούν, είτε για έναν αυθόρμητο χορό που γίνεται viral, ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, αλλά και μια προσωπικότητα που ξέρει όσο λίγοι να τραβά τα βλέμματα και να γίνεται θέμα συζήτησης.