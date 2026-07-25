«Νόμιζα ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»: Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο
«Νόμιζα ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»: Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως επρόκειτο για γυναίκα, ενώ η σύζυγός του φέρεται να έκανε λόγο για ύποπτες κινήσεις που είχε παρατηρήσει νωρίτερα την ίδια ημέρα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στους ισχυρισμούς του 41χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.
Ο ίδιος, καθώς και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου ασκήθηκαν σε βάρος τους ποινικές διώξεις και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη.
Σε βάρος του 41χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι την ημέρα του περιστατικού είχε επιστρέψει νωρίτερα από το συνηθισμένο στο σπίτι του, καθώς συνήθως εργάζεται μέχρι αργά.
Όπως φέρεται να είπε, καθόταν στο τραπέζι και έτρωγε όταν ξαφνικά χτύπησε το κουδούνι. Την πόρτα άνοιξε η σύζυγός του, η οποία - σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του - δέχθηκε επίθεση από άτομο που βρισκόταν στην είσοδο.
Ο 41χρονος υποστήριξε ότι τότε σηκώθηκε, πήρε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και με αυτό τραυμάτισε τη 41χρονη. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για γυναίκα, αλλά πίστευε πως ήταν άνδρας που είχε εισβάλει στο σπίτι τους.
Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του άρχισαν να φωνάζουν πως «μπήκε κλέφτης στο σπίτι».
Παράλληλα, η πλευρά του ζευγαριού υποστηρίζει ότι η σύζυγος του κατηγορούμενου είχε παρατηρήσει περίεργες κινήσεις νωρίτερα την ίδια ημέρα.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, είχε την αίσθηση ότι ένα λευκό όχημα την παρακολουθούσε, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, άνθρωποι από το περιβάλλον της 41χρονης διασώστριας υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να διαπράξει ληστεία, επισημαίνοντας πως ήταν μητέρα δύο παιδιών.
Ο ίδιος, καθώς και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου ασκήθηκαν σε βάρος τους ποινικές διώξεις και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη.
Σε βάρος του 41χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι την ημέρα του περιστατικού είχε επιστρέψει νωρίτερα από το συνηθισμένο στο σπίτι του, καθώς συνήθως εργάζεται μέχρι αργά.
Όπως φέρεται να είπε, καθόταν στο τραπέζι και έτρωγε όταν ξαφνικά χτύπησε το κουδούνι. Την πόρτα άνοιξε η σύζυγός του, η οποία - σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του - δέχθηκε επίθεση από άτομο που βρισκόταν στην είσοδο.
Ο 41χρονος υποστήριξε ότι τότε σηκώθηκε, πήρε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και με αυτό τραυμάτισε τη 41χρονη. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για γυναίκα, αλλά πίστευε πως ήταν άνδρας που είχε εισβάλει στο σπίτι τους.
Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του άρχισαν να φωνάζουν πως «μπήκε κλέφτης στο σπίτι».
Παράλληλα, η πλευρά του ζευγαριού υποστηρίζει ότι η σύζυγος του κατηγορούμενου είχε παρατηρήσει περίεργες κινήσεις νωρίτερα την ίδια ημέρα.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, είχε την αίσθηση ότι ένα λευκό όχημα την παρακολουθούσε, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, άνθρωποι από το περιβάλλον της 41χρονης διασώστριας υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να διαπράξει ληστεία, επισημαίνοντας πως ήταν μητέρα δύο παιδιών.
Το σπίτι όπου έγινε το φονικό:
«Καλύτερα να έφευγα εγώ», λέει ο πρώην σύζυγος της 42χρονης«Η ζωή μου ήταν. Ήμασταν μαζί 22 χρόνια, με αυτή μεγάλωσα, εκείνη μεγάλωσε μαζί μου. Κάναμε δύο παιδιά μαζί για τα οποία θα πρέπει να είμαι και μάνα και πατέρας αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο πρώην σύζυγος της 42χρονης
«Τα παιδιά μου μέχρι στιγμής ξέρουν ότι είναι πολύ άσχημα, ότι είναι στο νοσοκομείο και δεν μας αφήνουν να πάμε να τη δούμε», είπε.
«Δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω, καλύτερα να έφευγα εγώ», σημείωσε.
«Τα παιδιά μας έκαναν παρέα με τα παιδιά του. Πήγαιναν για μπάνιο μαζί έμεναν στο σπίτι του ξάδερφού της. Δεν πιστεύω να υπήρχε κάποια διαφορά».
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