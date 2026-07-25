«Νόμιζα ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»: Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο

Το σπίτι όπου έγινε το φονικό:

«Καλύτερα να έφευγα εγώ», λέει ο πρώην σύζυγος της 42χρονης

«Η ζωή μου ήταν. Ήμασταν μαζί 22 χρόνια, με αυτή μεγάλωσα, εκείνη μεγάλωσε μαζί μου. Κάναμε δύο παιδιά μαζί για τα οποία θα πρέπει να είμαι και μάνα και πατέρας αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο πρώην σύζυγος της 42χρονης«Τα παιδιά μου μέχρι στιγμής ξέρουν ότι είναι πολύ άσχημα, ότι είναι στο νοσοκομείο και δεν μας αφήνουν να πάμε να τη δούμε», είπε.«Δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω, καλύτερα να έφευγα εγώ», σημείωσε.«Τα παιδιά μας έκαναν παρέα με τα παιδιά του. Πήγαιναν για μπάνιο μαζί έμεναν στο σπίτι του ξάδερφού της. Δεν πιστεύω να υπήρχε κάποια διαφορά».