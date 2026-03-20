Να φτάσει και στους 4 η ΑΕΚ κι ας… αποδοκιμαστεί στις 16 Απριλίου

Συνέβη όμως και ως αντίδραση μεγάλης μερίδας του κόσμου που πήγε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια και είδε την ΑΕΚ να χάνει με 0-2 και να… προκρίνεται, μπορεί να είναι και φυσιολογική. Θα ξεκινήσω με μια… ευχή. Μακάρι να γίνει το ίδιο και στις 16 Απριλίου. Να περάσει η ΑΕΚ στους 4 του Conference League και να… αποδοκιμαστεί. Το αγοράζω εύκολα…Με τον ίδιο τρόπο, λίγο πιο δύσκολα και λίγο πιο αγχωτικά προκρίθηκε και ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ. Έχασε 0-1 η Ράγιο μέσα στην έδρα της από την Σάμσουν Σπορ με αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα αφού οι Τούρκοι με ένα γκολ πήγαιναν παράταση και όλα θα άρχιζαν από την αρχή. Η διαφορά ήταν στο μετά την λήξη αφού στο τέλος στήθηκε τρελό πάρτι για την πρόκριση χωρίς κανείς να δείχνει έστω προβληματισμένος από τον τρόπο που ήρθε η πρόκριση. Το ίδιο πανηγύρισαν και οι Άγγλοι της Κρίσταλ Πάλας την πρόκριση στη Λάρνακα παρότι δεν κατάφεραν σε δύο ενενηντάλεπτα να νικήσουν την Κυπριακή ΑΕΚ κι ας είναι το φαβορί της διοργάνωσης. Χρειάστηκαν παράταση και να μείνει πρώτα με 10 και στο τέλος με 9 παίκτες η ΑΕΚ για να νικήσουν και να πάρουν την πρόκριση. Η Σαχτάρ σώθηκε από το 0-3 και μετά με το γκολ που πέτυχε έκανε το 1-2 και προκρίθηκε κι αυτή με το 1-3 που είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα. Πανηγύρισαν κι αυτοί…Φυσικά δεν κατηγορώ τον κόσμο που πάει στο γήπεδο. Η αποδοκιμασία είναι το όπλο κι αν θες και το δικαίωμα του φιλάθλου για να εκφράσει την δυσαρέσκεια του για αυτό που είδε. Δεν ήταν καλή χθες η ΑΕΚ. Όμως μην ξεχάσουμε και τι έγινε. Η ΑΕΚ για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα έφτασε στους 8 Ευρωπαϊκής διοργάνωσης και έχουμε ήδη 2026. Η ΑΕΚ που στις δυο προηγούμενες παρουσίες της στο Conference, που ξανάγινε… Μίλκο καπ για την προπαγάνδα του Ολυμπιακού… προληπτικά, δεν κατάφερε να φτάσει ούτε στα πλέι οφ των προκριματικών. Φέτος με 16% πιθανότητες βάσει στατιστικής να φτάσει στους 32 της League Phase, είναι ήδη στους 8 και μάλιστα με το πλεονέκτημα να έχει την ρεβάνς του προημιτελικού στην έδρα της. Προκρίθηκε απόλυτα δίκαια έχοντας χάσει ιστορική ευκαιρία για σκορ μαμούθ στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας. Ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα στα δύο παιχνίδια και απλά χθες ανακάλυψαν όσοι είχαν την εντύπωση πως η Τσέλιε είναι ένα καφενείο πως είναι μια κανονική ομάδα επιπέδου Conference που πέρυσι αυτή ήταν στους 8. Δεν γράφω όλα αυτά για δικαιολογίες γιατί η ΑΕΚ δεν χρειάζεται δικαιολογίες. Αυτή η ομάδα που ξεκίνησε το καλοκαίρι με ένα πολύ βαρύ φορτίο και αβεβαιότητα έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες αφού είναι πρώτη, έστω και ισόβαθμη, στο πρωτάθλημα και με νίκη μεθαύριο επί της Κηφισιάς θα μπει έτσι στα πλέι οφ και είναι και στους 8 της Ευρώπης πράγμα που είχε να συμβεί 28 χρόνια και τότε κακά τα ψέμματα ο δρόμος ήταν και πιο εύκολος. Επίσης παρά τις δυο ισοπαλίες στο Ελληνικό πρωτάθλημα και την χθεσινή ανώδυνη ήττα δεν βλέπω κάποια κρίση. Δεν είναι αγωνιστικό το θέμα της ΑΕΚ κι ας χρειάζεται βέβαια πάντα βελτίωση. Κόστισαν τους 4 βαθμούς κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την υπευθυνότητα και την συγκέντρωση και κάποια τα είδαμε και χθες. Όπως είδαμε… αναγκαστικά χθες το πόσο σημαντικός είναι ο Βάργκα και πόσο καλύτερα είναι για την ομάδα του Νίκολιτς να παίζει με δύο φορ. Πάνω από όλα όμως είδαμε σε σύνολο 180 λεπτών μια μεγάλη πρόκριση…Επίσης αυτό που θα κρατήσω από χθες είναι η ηγετική κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου να πάει για πρώτη φορά και στο ημίχρονο στη φυσούνα και να αγκαλιάσει έναν έναν και να ενθαρρύνει τους παίκτες πριν το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο όταν τα πράγματα έχουν στραβώσει έτσι και η ομάδα έχει κάνει ένα τόσο κακό πρώτο ημίχρονο. Ήταν μια 100% ποδοσφαιρική κίνηση που ούτε οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές δεν ήξεραν πόσο την χρειαζόταν. Προχωράμε. Νίκη την Κυριακή. Ξεκούραση και ηρεμία μετά. Ο Απρίλιος είναι ο μήνας των μεγάλων προκλήσεων. Μέχρι να έρθει ο Μάιος. Που μπορεί να μείνει για πάντα…