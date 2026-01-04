Τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε όταν δεν θα είναι όλα τέλεια όπως τώρα στην ΑΕΚ…

Το κλίμα φυσιολογικά είναι εορταστικό. Χρόνια είχε η ΑΕΚ να κάνει τόσο ωραίες γιορτές. Πρώτη στο πρωτάθλημα μπροστά από το τσακωμένο ζευγαράκι, στους 16 του Conference με τρίτη θέση στη League Phase και στο καλό μονοπάτι για τον τελικό του κυπέλλου. Και με τελειωμένες τις δύο από τις τρεις σίγουρες μεταγραφές από 1η Γενάρη και με τους παίκτες που ήθελε ακριβώς. Σε χαρακτηριστικά και προοπτική.Παρεμπιπτόντως με 6,5 εκατ. Ευρώ πληρωμένα μόνο για τις αγορές σε Σλάβια και Φερεντσβάρος. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που εν λευκώ έδωσε. Είναι και η καθοριστική συμβολή του Ηλιόπουλου στη μεταγραφή του Βάργκα που είχε κολλήσει αφού μόνο εύκολο δεν είναι να πάρεις τον πρώτο σκόρερ της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας που είναι και στην 6η θέση της League Phase του Europa League. Έγινε υπέρβαση σε όλα για να κλείσει η μεταγραφή και ο αρχισκόρερ της Φερεντσβαρος και της Εθνικής Ουγγαρίας να αρχίσει προπονήσεις την Δευτέρα με τον Μάρκο Νίκολιτς…Η ΑΕΚ έχει ήδη καλύψει το κενό που υπήρχε στα στόπερ με έναν παίκτη που αν και 20 ετών είναι ήδη “ψημένος” σε ανταγωνιστικό επίπεδο Α Εθνικής, μπορεί να δώσει λύση σε έκτακτη ανάγκη και σαν δεξί μπακ και το κυριότερο είναι τέταρτος στην ιεραρχία με προοπτική να εξελιχτεί χωρίς όμως να υπάρχει ανάγκη να πέσει στα βαθιά με το “καλημέρα’. Ο Γκεοργκίεφ είναι μια κλασική μεταγραφή Ριμπάλτα που δεν θα γινόταν αν ο Ηλιόπουλος δεν εμπιστευόταν τον τεχνικό διευθυντή πληρώνοντας 2.000.000 ευρώ για έναν 20χρονο Βούλγαρο. Βέβαια… κορόιδο τον έλεγαν το καλοκαίρι με τον Ρέλβας και τώρα αν η ΑΕΚ αποφάσιζε να τον πουλήσει θα είχε 100% κέρδος σε έξι μήνες. Και οι πονηροί θα έλεγαν… κορόιδο όποιον τον αγόραζε.Η μεταγραφή του Βάργκα είναι μεταγραφή άλλης λογικής όμως έχει πάλι στοιχεία φιλοσοφίας Ριμπάλτα. Η ΑΕΚ πλήρωσε χωρίς να έχει πολλές ελπίδες μεταπώλησης. Έφερε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ της Ευρώπης για να τον εκμεταλλευτεί από την πρώτη μέρα. Στο πικ της καριέρας του όπως έχει γίνει και με τον Κουτέσα, τον Ρέλβας, τον Πενραϊς. Ο Βάργκα έρχεται για να φτιάξει το δίδυμο με Γιόβιτς που δεν έγινε με τον Ντέσερς. Φυσικά μπορεί να παίξει και με τον Ζίνι αλλά και με τους Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμη που έπαιξαν κατά καιρούς ως δίδυμο με τον Γιόβιτς. Είναι όμως ξεκάθαρο πως ο Βάργκα έρχεται για βασικός και παρτενέρ του Γιόβιτς. Οι δύο ταιριάζουν μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται ιδανικά. Ο Πιερό φυσιολογικά οδεύει προς δανεισμό σε Τουρκία ή Ισραήλ. Ενδιαφερόμενοι υπάρχουν…Ο ενθουσιασμός λοιπόν όπως είναι φυσικό έχει χτυπήσει κίτρινο. Κόκκινο έχει χτυπήσει η… αγωνία του Μάκη με τις κινήσεις που γίνονται από τους… συμμάχους του αλλά αυτό είναι άλλο επεισόδιο. Ας μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Κατά τις 15-20 Ιανουαρίου πιστεύω θα έρθει και ο αμυντικός μέσος που κι αυτός πάει για βασικός και η ΑΕΚ θα είναι πληρέστατη. Τίποτα από όλα αυτά δεν εξασφαλίζει την συνέχεια κι αυτό πρέπει ΟΛΟΙ να το έχουμε στο μυαλό μας. Το θέμα είναι η ομάδα να επιστρέψει από την πολύ μεγάλη διακοπή όπως έκλεισε την σεζόν και να συνεχίσει να βελτιώνεται πράγμα που δεν το εξασφαλίζουν οι μεταγραφές όσο καλές κι αν είναι. Η ΑΕΚ από το Καραϊσκάκη και μετά μόνο νικάει με εξαίρεση το ματς με την Σάμροκ Ρόβερ που ήταν… στατιστικό λάθος βάσει εικόνας, ευκαιριών και βέβαια λόγω του νάρκισσου Ισπανού διαιτητή. Σε κάποια ματς είχε και τύχη, σε άλλα έπρεπε να νικήσει και τους διαιτητές και τα κατάφερε.Δεν θα νικάει όμως σερί μέχρι το τέλος όπως δεν θα νικάνε συνέχεια και οι άλλοι εκτός αν ο Λανουά τα δώσει όλα. Θα είναι ένας μαραθώνιος με πάνω και κάτω. Πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό πως η ΑΕΚ είναι έναν νέο πρότζεκτ και η μόνη ομάδα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με νέο προπονητή και με τον πιο νέο ιδιοκτήτη. Το ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες μας στο πρώτο μισό της σεζόν δεν πρέπει να γυρίσει… μπούμερανγκ. Δεν είναι η τέλεια ομάδα και στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η ατυχία αλλά και η κακή διαιτησία. Στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν πρέπει να θυμόμαστε τι λέμε σήμερα, τι λέγαμε μετά την Σαμψούντα και όταν έληξε το ματς με τον ΟΦΗ ή με την Κραϊόβα…Η ΑΕΚ βαδίζει σε σωστό δρόμο από τον κορυφαίο ηγέτη της μέχρι τον τελευταίο παίκτη της. Οι στρατηγικές επιλογές δικαιώνονται. Αυτό μετράει πάνω από όλα. Κι όταν για οποιοδήποτε λόγο παραπατήσει για λίγο πρέπει τότε να την κάνουμε να αισθανθεί πιο δυνατή. Η εμπιστοσύνη του Ηλιόπουλου στο πρότζεκτ παρά τα χτυπήματα του Οκτωβρίου, όταν κάποιοι που σήμερα αποθεώνουν έλεγαν πως είναι μονόδρομος να φύγει γρήγορα ο Νίκολιτς για να σωθεί η… χρονιά επειδή τους την έλεγε ο… πσύχρας και ο επιστήμονας 7, δικαιώθηκε πανηγυρικά μέσα σε δυο μήνες. Που ήταν μαγικοί. Αυτός είναι ο δρόμος και η μόνη σωστή συνταγή όταν ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ υπάρχουν σε όλες τις θέσεις οι κατάλληλοι επαγγελματίες. Να το έχουμε στο μυαλό μας λοιπόν και όλα καλά θα πάνε. Δεν γουρσουζεύω ούτε προαναγγέλλω κάτι επειδή ανησυχώ. Απλά είναι ποδόσφαιρο. Και αν δεν έχεις 100-0 διαιτησία είναι δεδομένο πως έχει τα πάνω και τα κάτω του…