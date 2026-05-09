Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά και με σπασμένους αισθητήρες έκανε κύκλους ακυβέρνητο το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα

Το drone, που αρχικά έκανε κύκλους, βρέθηκε με την πλώρη να έχει προσκρούσει στα βράχια, ενώ η μηχανή του λειτουργούσε συνεχώς - Εξουδετερώθηκαν 100 κιλά εκρηκτικά





Καθοριστικής σημασίας ήταν και η επέμβαση των ειδικών μονάδων του Στρατού, οι οποίες προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετέρωση περίπου 100 κιλών εκρηκτικής ύλης που εντοπίστηκε μέσα σε βαρέλι στην πλώρη του drone. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή του Αστακού, με απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες ασφαλείας.







«Αυτόνομο και τεχνολογικά προηγμένο» το αντικείμενο Όπως περιγράφει στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλάσσιο



«Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο, χαμηλό, περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.







«Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του», σημείωσε.



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-didzwqgqig35) Κλείσιμο



«Αν ξέραμε πως έχει εκρηκτικά δεν θα παίρναμε το drone», λέει ο ψαράς από τη Λευκάδα που το βρήκε στη θάλασσα Ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης Ζόγκος είναι τα δύο αδέρφια που ζουν στη Βασιλική και εντόπισαν το



«Φύγαμε στις 5 το πρωί της Πέμπτης από τη Βασιλική, περίπου στις 6 περάσαμε στο κτίριο Δουκάτο ήταν νύχτα ακόμα δεν είχε ξημερώσει καλά και βλέπουμε ένα μαύρο πράγμα, εκεί στο Ακρωτήριο. Λέω κάποιος ψαράς θα είναι που ψαρεύει και δεν έχει φώτα και αυτό έκανε κύκλους γύρω γύρω. Ήταν 50 με 100 μέτρα μακριά από το ακρωτήριο Δουκάτο, είχε τρακάρει με την πλώρη πάνω στα βράχια. Στην αρχή το είδαμε που έκανε κύκλους. Το είδαμε δεν ξέραμε πως είναι τέτοιο πράγμα, λέμε κάποιος θα ψαρεύει και πήγαμε και σηκώσαμε τα δίκτυα στο Πόρτο Κατσίκι και γυρίσαμε μετά από δυο ώρες. Και μετά από δύο ώρες που γυρίσαμε περάσαμε το Ακρωτήρι, ήταν και δυο Βούλγαροι που ψαρεύανε με καλαμίδια και μας φωνάζουν και μας λένε αυτό το σκάφος δεν έχει καπετάνιο και ήταν με την πλώρη επάνω στα βράχια και η μηχανή δούλευε».



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-didw44ohrv9t)

Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα διέθετε τρεις αισθητήρες στο μπροστινό μέρος του με τους δύο από αυτούς να έχουν υποστεί ζημιές όταν εντοπίστηκε το αντικείμενο σύμφωνα με τις μαρτυρίες.Καθοριστικής σημασίας ήταν και η επέμβαση των ειδικών μονάδων του Στρατού, οι οποίες προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετέρωση περίπου 100 κιλών εκρηκτικής ύλης που εντοπίστηκε μέσα σε βαρέλι στην πλώρη του drone. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή του Αστακού, με απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες ασφαλείας.Όπως έγινε γνωστό, το drone έχει πλέον μεταφερθεί στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία στελεχών των Ένοπλες Δυνάμεις, τα οποία εξετάζουν όλα τα τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα του.Όπως περιγράφει στο ΕΡΤnews ο, οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλάσσιο drone φαίνεται να ήταν αυτόνομης λειτουργίας, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS.«Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο, χαμηλό, περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ίδιος εκτίμησε ότι πιθανόν το drone έχασε το σήμα GPS ή επηρεάστηκε από καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής.», σημείωσε.και οείναι τα δύο αδέρφια που ζουν στη Βασιλική και εντόπισαν το drone στη Λευκάδα. Ο Παναγιώτης Ζόγκος που είναι ψαράς μίλησε στο Open και αποκάλυψε πως έγινε η «ψαριά» του drone. «Φύγαμε στις 5 το πρωί της Πέμπτης από τη Βασιλική, περίπου στις 6 περάσαμε στο κτίριο Δουκάτο ήταν νύχτα ακόμα δεν είχε ξημερώσει καλά και βλέπουμε ένα μαύρο πράγμα, εκεί στο Ακρωτήριο. Λέω κάποιος ψαράς θα είναι που ψαρεύει και δεν έχει φώτα και αυτό έκανε κύκλους γύρω γύρω. Ήταν 50 με 100 μέτρα μακριά από το ακρωτήριο Δουκάτο, είχε τρακάρει με την πλώρη πάνω στα βράχια. Στην αρχή το είδαμε που έκανε κύκλους. Το είδαμε δεν ξέραμε πως είναι τέτοιο πράγμα, λέμε κάποιος θα ψαρεύει και πήγαμε και σηκώσαμε τα δίκτυα στο Πόρτο Κατσίκι και γυρίσαμε μετά από δυο ώρες. Και μετά από δύο ώρες που γυρίσαμε περάσαμε το Ακρωτήρι, ήταν και δυο Βούλγαροι που ψαρεύανε με καλαμίδια και μας φωνάζουν και μας λένε αυτό το σκάφος δεν έχει καπετάνιο και ήταν με την πλώρη επάνω στα βράχια και η μηχανή δούλευε».

Ο κ. Ζάγκος τόνισε πως το drone το είχαν δει αρχικά στις 5:30 το πρωί να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του και δύο ώρες μετά τοι ξαναείδαν. Δεν υπήρχε σπηλιά όπως είχε αρχικά ειπωθεί.



Στην ερώτηση αν η μηχανή του λειτουργούσε ο ίδιος απαντά: «Η μηχανή δούλευε συνέχεια και εδώ που το φέραμε στη Βασιλική δούλευε. Το απόγευμα που το πήρε το Λιμεναρχείο δούλευε δεν μπορούσαν να το σταματήσουν».



Στη συνέχεια είπε πως έπιασαν το drone: «Ρίξαμε ένα σχοινί έξω στα παιδιά που ψαρεύανε και το δέσανε από την πλώρη, το τραβήξαμε με σχοινί και το βγάλαμε ανοιχτά και μετά το ρυμουλκήσαμε με το καΐκι και το φέραμε Βασιλική. Μετά πήραμε τηλέφωνο στο Λιμεναρχείο, τους περιγράψαμε πως είναι αυτό το πράγμα, λέμε εμείς το δέσαμε και μας είπε το Λιμεναρχείο πηγαίνετε στη Βασιλική και θα έρθουμε να το πάρουμε. Δεν μας ενημέρωσε κανείς πως είχε εκρηκτικά αλλιώς δεν θα το παίρναμε».