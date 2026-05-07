ΠΑΣΟΚ: Η ανανέωση της Θεσσαλονίκης

Αχρείαστο – και απολύτως φωτογραφικό – ήταν για αρκετούς στο κόμμα το απαγορευτικό στην βουλευτική υποψηφιότητα όσων έχουν κλείσει 20 χρόνια στο κοινοβούλιο, που αποφασίστηκε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όσο κι αν οι πάντες ομνύουν στην ανανέωση. Όσο κι αν δεν συμφωνούν με όσα λέει κατά καιρούς ο κ. Καστανίδης. Όσο κι αν αρχίζουν να λένε ότι οι κανόνες συνοδεύονται πάντα από κάποιες εξαιρέσεις. Όσο κι αν οι εξαιρέσεις καμιά φορά γίνονται στο τέλος συνήθεια.Την ανανέωση την κάνουν πράξη συνήθως οι ψηφοφόροι. Όταν κρίνουν ότι ένας πολιτικός, άνδρας ή γυναίκα, έχει κλείσει τον κύκλο του, τότε το δείχνουν με ξεκάθαρο τρόπο και τον στέλνουν στο σπίτι του. Τα παραδείγματα είναι άφθονα, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε ονόματα και να … ξύνουμε πληγές.Όμως, στις τελευταίες εκλογές ο Χάρης Καστανίδης είχε έλθει πρώτος σε σταυρούς στην Α’ Θεσσαλονίκης. Και δεν μπορεί να είναι επιχείρημα το ότι βγήκε για πρώτη φορά βουλευτής στα 25 του χρόνια και τώρα είναι 70. Το δικαίωμα να είναι υποψήφιος δεν μπορεί να το κρίνουν οι εσωκομματικοί συσχετισμοί, αλλά οι ψηφοφόροι.Αλήθεια, το ΠΑΣΟΚ που βολοδέρνει μεταξύ 14% - 16%, σε μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία και με τον φόβο των υπό διαμόρφωση κομμάτων, έχει την πολυτέλεια να στέλνει σπίτι τους, τους πιο έμπειρους από τα στελέχη του και να συζητιέται αρνητικά , εντός και εκτός κόμματος για ένα θέμα που δεν υπήρχε κανένας λόγος να ανοίξει; Έχει το ΠΑΣΟΚ την πολυτέλεια να πει ότι δεν θέλει στη βουλή, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο; Μάλλον όχι, γι’ αυτό και πρόβλεψε την εξαίρεση στον κανόνα για τους πρώην προέδρους.Γιατί όμως έθεσε το ζήτημα στο συνέδριο η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ; Μήπως αποκλείοντας τον Καστανίδη από το ψηφοδέλτιο θέλει να βοηθήσει τους νεοεισελθέντες στο ΠΑΣΟΚ; Δύσκολο να το πει κανείς – η ουσία πάντως είναι ότι αφού πήρε την έδρα του Χάρη Καστανίδη το 2023, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πλέον καταφέρει να «διώξει» από το κόμμα «του» τόσο τον πρώην «λοχαγό», όσο και το άλλο γνωστό στέλεχος της Θεσσαλονίκης, τον Αντώνη Σαουλίδη, έχοντας παράλληλα μια «τυπική» σχέση (όπως πιστεύουν τοπικά στελέχη) με τον – προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ – δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη. Αν ο στόχος ήταν η ανασυγκρότηση, μάλλον δεν πήγε και πολύ καλά η προσπάθεια.Το ΠΑΣΟΚ είχε πάει άσχημα εκλογικά στη Θεσσαλονίκη το 2023: Ήταν τέταρτο κόμμα πίσω από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από την Ελληνική Λύση. Ωστόσο, ο Καστανίδης είχε πάρει σχεδόν έναν στους τρεις σταυρούς των ψηφοφόρων του κόμματος, περνώντας για λίγες εκατοντάδες ψήφους τον Σαουλίδη. Τώρα είναι και οι δύο εκτός ΠΑΣΟΚ, ενώ όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν στο ότι το κόμμα Βελόπουλου ανεβαίνει…Την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν μεγάλο κόμμα, το κυρίαρχο σύνθημα ήταν το «δεν περισσεύει κανείς». Την εποχή του διχασμού μεταξύ των στελεχών του Κώστα Σημίτη και και της ισχυρής εσωκομματικής αντιπολίτευσης υπήρξαν οι περίφημοι «ολοιμαζίδες» - ένας όρος από το «όλοι μαζί», που στόχευε στο να διακωμωδήσει την εσωκομματική κρίση, αλλά απέδιδε τελικά την συνύπαρξη στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές. Βέβαια, η συνύπαρξη είναι πιο εύκολη όταν ένα κόμμα είναι στην εξουσία – το αποδεικνύει και η Νέα Δημοκρατία την τελευταία περίοδο. Όμως, ο εσωκομματικός διχασμός σε συνθήκες συρρικνωμένης αντιπολίτευσης καταλήγει να είναι διαλυτικός.Χθες, συνεδρίασε για πρώτη φορά το νεοεκλεγέν Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Το συγκεκριμένο Όργανο είχε να συνεδριάσει από τις ευρωεκλογές, το καλοκαίρι του 2024. Πρόκειται για μία ομάδα που προέκυψε μέσα από μία ενωτική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη και τα στελέχη που το απαρτίζουν ανήκουν σε όλες τις σημερινές τάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν από αυτά που θα πουν και θα κάνουν. Προηγουμένως όμως, θα κριθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το κατά πόσον είναι διατεθειμένος να συνεδριάζει τα Όργανα, έχοντας καμιά φορά να ακούσει και κριτική για τα πεπραγμένα του.