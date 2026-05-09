Μετά από 14 χρόνια αποκαλύφθηκε ο επιβλητικός περίβολος του τύμβου Καστά σχεδόν στο σύνολό του, δείτε φωτογραφίες



Στις αρχές του 2028 αποδίδεται στο κοινό το ταφικό μνημείο

Χαρακτήρισε καθοριστική την συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπενθυμίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των έργων προέρχεται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Περιφέρειας. Όπως ανέφερε, η συνεργασία του υπουργείου με την Περιφέρεια ξεκίνησε ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, επί περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, και συνεχίζεται σήμερα με τη διοίκηση της Αθηνάς Αηδονά και τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου.Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού χρηματοδοτεί με εθνικούς πόρους, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τον «Δημόκριτο», με στόχο την διερεύνηση και αξιολόγηση κάθε στοιχείου από το εσωτερικό του μνημείου.Την ίδια ώρα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη δημιουργία μουσειακού χώρου στην ανατολική πλευρά του περιβόλου, ενώ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών προχωρά στον σχεδιασμό των απαραίτητων υποδομών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την συνολική διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου.Η πλήρης απόδοση του μνημείου στο κοινό τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2028. Όπως ξεκαθάρισε η υπουργός, η λειτουργία του χώρου δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση του περιβόλου ή τη συντήρηση του εσωτερικού, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης με σύγχρονες υποδομές και οργανωμένη διαχείριση της επισκεψιμότητας.«Είναι βέβαιο πως ένα τέτοιο μνημείο θα προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενδεικτικό του μεγέθους του τύμβου, όπως σημείωσε η ίδια, είναι το γεγονός ότι ο τύμβος των Αιγών έχει διάμετρο περίπου 100 μέτρων, ενώ ο τύμβος Καστά ξεπερνά τα 140 μέτρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που προβλέπεται να υλοποιηθούν στον τύμβο Καστά αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια προέρχονται από τα προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.