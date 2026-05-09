Δένδιας για το σκάφος drone στη Λευκάδα: Ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει
«Ήμουν στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην ΕΕ, έτσι ώστε ο,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς», είπε ο υπουργός Άμυνας
«Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», σχολίασε ο Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια του 6ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, για το σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πρόσθεσε: «Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες, ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντι-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».
Στο ίδιο πλαίσιο μίλησε και για το ταξίδι του στην Πορτογαλία τονίζοντας ότι βρέθηκε εκεί γιατί η συγκεκριμένη χώρα «έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην ΕΕ, έτσι ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς».
