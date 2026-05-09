«Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά» - Ο αποχαιρετισμός της Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ, τα μηνύματα συναδέλφων και η έκπληξη έξω από τον σταθμό

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη Σία Κοσιώνη

Το τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ





Το «διαζύγιο» του ΣΚΑΪ με την Σία Κοσιώνη συζητήθηκε αρκετά τους τελευταίους δύο μήνες στα δημοσιογραφικά γραφεία με πολλές πληροφορίες να περιέγραφαν ένα κλίμα όχι και τόσο καλό μεταξύ των δύο πλευρών. Τόσο όμως η δημοσιογράφος όσο και ο σταθμός απέφυγαν να κάνουν το οποιοδήποτε σχόλιο ή να «ρίξουν λάδι» στη φωτιά που θέλει τις σχέσεις να περνούν έντονη κρίση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Σία Κοσιώνη βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για το επόμενο βήμα στην καριέρα της.



Η παρουσιάστρια μίλησε έπειτα για τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της πορεία της: «20 χρονια είναι μια ζωή στην πρώτη γραμμή είναι πολλές οι δύσκολες στιγμές», ανέφερε, αποκαλύπτοντας πως μία από τις πιο έντονες στιγμές για εκείνη ήταν όταν κλήθηκε να παρουσιάσει τη δολοφονία της μικρής Άννυ: «Δυσκολευόμουν με ειδήσεις που έχουν θάνατο, θάνατο παιδιών κυρίως. Θυμάμαι την είδηση της μικρής Άννυς, ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του, που δεν ήθελα απλώς να κλάψω, ήθελα να κάνω εμετό», σημείωσε.Οι συνεργάτες της, με τη Σία Κοσιώνη να συγκινείται, αλλά να προσπαθεί να μην κλάψει: «Ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις. Δεν θα κλάψω, σε λίγο θα νομίζουν ότι θα μοιράσω κόλυβα», είπε και στο τέλος την αποχαιρέτησαν με ένα χειροκρότημα.Εκείνη τη στιγμή ο σταθμός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρησή της, η οποία έγραφε:«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επα γγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια. Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.Ο Γιάννης Αλαφούζος ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».Λίγες ώρες αργότερα,με το κλίμα να είναι αρκετά φορτισμένο συναισθηματικά.Ιδιαίτερα τη στιγμή που ο Βασίλης Χιώτης σηκώθηκε από το τραπέζι όπου κάθονταν και υποκλήθηκε μπροστά της με την ολοκλήρωση του ρεπορτάζ του, η παρουσιάστρια έχασε τα λόγια της.«Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου», της είπε με τη Σία Κοσιώνη να χαμογελά και να ζητά «συγγνώμη για την αναστάτωση» στον σκηνοθέτη που άνοιξε το πλάνο.Λίγο πριν το τέλος αποχαιρέτησε τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που δέχτηκε και τις στιγμές που έζησε με την ομάδα της: «Ήρθε αυτή η στιγμή, μία στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή του, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά γιατί απόψε δεν σας πω μόνο αυτό το ''εδώ το δελτίο ολοκληρώνεται''. Θα σας πω ότι ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46. Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας ειδικά σε εποχές σκληρές, δύστροπες για τη χώρα μας και τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο και προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους του ορόφους και όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ. Δουλέψαμε σκληρά συχνά κάτω από αντίξοες και ακραίες συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε, ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν», ήταν οι τελευταίες φράσεις της, οι οποίες συνοδεύτηκαν από ένα ακόμη χειροκρότημα των συνεργατών της στο πλατό.