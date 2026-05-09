«Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά» - Ο αποχαιρετισμός της Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ, τα μηνύματα συναδέλφων και η έκπληξη έξω από τον σταθμό
Η παρουσιάστρια έκλεισε τον κύκλο της στο κανάλι μετά από 20 χρόνια με χειροκροτήματα από τους συνεργάτες της - Έξω από το κανάλι η οικογένειά της την περίμενε με μπαλόνια και λουλούδια - Οι δηλώσεις της μετά το δελτίο - Δείτε βίντεο
Μετά από 20 χρόνια η Σία Κοσιώνη αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ και η συγκίνησή της ήταν τεράστια. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση που έκανε έξω από τον σταθμό όταν και είπε στους δημοσιογράφους που την περίμεναν μετά το τελευταίο δελτίο της στον σταθμό όπου τους είπε «νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά».
Η παρουσιάστρια, παρά το γεγονός πως κυκλοφορούσαν έντονες φήμες το τελευταίο διάστημα γύρω από τη σχέση της με το κανάλι και την απόφασή της να σταματήσει τη συνεργασία αυτή, δεν ήθελε να δώσει μεγάλες διαστάσεις στο θέμα και ανακοίνωσε την αποχώρησή της την Παρασκευή 8 Μαΐου, την ημέρα που παρουσίασε το τελευταίο της δελτίο στον σταθμό.
Ο σταθμός φρόντισε να κάνει την τελευταία της ημέρα ξεχωριστή αφού όλοι οι συνάδελφοί της τόσο προσωπικά όσο και με αναρτήσεις στα social media αποχαιρέτησαν την Σία Κοσιώνη ευχαριστώντας την με θερμά λόγια για την συνεργασία τους. Όμως και μετά το συγκινητικό αντίο της ίδιας στο κλείσιμο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων μία ακόμη συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή την περίμενε, αφού βγαίνοντας από το κτήριο του καναλιού, την περίμενε η οικογένειά της με μπαλόνια και μία ζεστή αγκαλιά.
Ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης και ο γιος τους Δήμος, ήταν εκεί για να τη στηρίξουν σε αυτή την τόσο δύσκολη και συγκινητική στιγμή της. Την περίμεναν με ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς στα χέρια και μία ανθοδέσμη και στη συνέχεια αποχώρησαν αγκαλιασμένοι και οι τρεις.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, έξω από τα γραφεία του ΣΚΑΪ, κάμερες και δημοσιογράφοι την περίμεναν, με την ίδια δηλώνει πως αισθανόταν σαν να της «ξερίζωσαν την καρδιά» μετά το τελευταίο της δελτίο: «Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή», τόνισε η παρουσιάστρια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους της και την οικογένειά της που ήταν δίπλα της σε όλα: «Η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια και άδικη πολλές φορές, και όλα αυτά τα ζει μαζί μας και η οικογένειά μας», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, μίλησε για τη σταδιοδρομία της, επισημαίνοντας πως νιώθει περήφανη για τον εαυτό της: «Το μόνο που κρατάω είναι τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε, τους ανθρώπους μου και φεύγω τρομερά υπερήφανη», είπε.
Μετά από σωρεία φημών το τελευταίο διάστημα, η ίδια η Σία Κοσιώνη ήταν αυτή που έδωσε το στίγμα, χθες νωρίς μέσα στη μέρα αποκαλύπτοντας πως η χθεσινή ήταν η τελευταία της ημέρα στον ΣΚΑΪ. Ανεβάζοντας αρχικά μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δίπλα στους συνεργάτες της από την εκπομπή «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη» στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, στην οποία έγραψε «Ο τελευταίος χορός» επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας της με το κανάλι.
Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, οι δύο παρουσιαστές της ζήτησαν να πει δυο λόγια, καθώς θεωρούσαν πως δεν γινόταν να κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Η Σία Κοσιώνη τότε δήλωσε: «Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα, ελπίζω όχι της ζωής μου. Νιώθω πολύ περίεργα. Είμαι 20 χρόνια εδώ. Ήμουν 26 όταν ήρθα και είμαι 46. Καλή είμαι ακόμα, βλέπομαι, τρώγομαι. Πολύ μικρή, πολύ άγουρη μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία και την άρπαξα από τα μαλλιά. Δούλεψα πάρα πολύ. Ατελείωτες ώρες. Τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα, χτίσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που αφήνει ιστορία στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας και τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό που φτιάξαμε και για τους συνεργάτες μου, χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν τίποτα. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι ομαδικά αθλήματα».
Στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα και τα λόγια στήριξης που δέχτηκε όλες αυτές τις ημέρες που κυκλοφορούσαν οι φήμες για την αποχώρησή της: «Αυτή την αναγνώριση, την αγάπη και τον σεβασμό που βιώνω αυτές τις μέρες, θα τα θυμάμαι για πάντα», είπε.
Η παρουσιάστρια μίλησε έπειτα για τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της πορεία της: «20 χρονια είναι μια ζωή στην πρώτη γραμμή είναι πολλές οι δύσκολες στιγμές», ανέφερε, αποκαλύπτοντας πως μία από τις πιο έντονες στιγμές για εκείνη ήταν όταν κλήθηκε να παρουσιάσει τη δολοφονία της μικρής Άννυ: «Δυσκολευόμουν με ειδήσεις που έχουν θάνατο, θάνατο παιδιών κυρίως. Θυμάμαι την είδηση της μικρής Άννυς, ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του, που δεν ήθελα απλώς να κλάψω, ήθελα να κάνω εμετό», σημείωσε.
Οι συνεργάτες της ξεκίνησαν να μιλούν τότε για εκείνη και τις στιγμές που πέρασαν μαζί της, με τη Σία Κοσιώνη να συγκινείται, αλλά να προσπαθεί να μην κλάψει: «Ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις. Δεν θα κλάψω, σε λίγο θα νομίζουν ότι θα μοιράσω κόλυβα», είπε και στο τέλος την αποχαιρέτησαν με ένα χειροκρότημα.
«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επα γγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.
Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια. Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.
Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.
Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.
Ο Γιάννης Αλαφούζος ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».
Ιδιαίτερα τη στιγμή που ο Βασίλης Χιώτης σηκώθηκε από το τραπέζι όπου κάθονταν και υποκλήθηκε μπροστά της με την ολοκλήρωση του ρεπορτάζ του, η παρουσιάστρια έχασε τα λόγια της.
«Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου», της είπε με τη Σία Κοσιώνη να χαμογελά και να ζητά «συγγνώμη για την αναστάτωση» στον σκηνοθέτη που άνοιξε το πλάνο.
Λίγο πριν το τέλος αποχαιρέτησε τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που δέχτηκε και τις στιγμές που έζησε με την ομάδα της: «Ήρθε αυτή η στιγμή, μία στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή του, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά γιατί απόψε δεν σας πω μόνο αυτό το ''εδώ το δελτίο ολοκληρώνεται''. Θα σας πω ότι ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46. Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας ειδικά σε εποχές σκληρές, δύστροπες για τη χώρα μας και τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο και προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους του ορόφους και όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ. Δουλέψαμε σκληρά συχνά κάτω από αντίξοες και ακραίες συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε, ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν», ήταν οι τελευταίες φράσεις της, οι οποίες συνοδεύτηκαν από ένα ακόμη χειροκρότημα των συνεργατών της στο πλατό.
Το «διαζύγιο» του ΣΚΑΪ με την Σία Κοσιώνη συζητήθηκε αρκετά τους τελευταίους δύο μήνες στα δημοσιογραφικά γραφεία με πολλές πληροφορίες να περιέγραφαν ένα κλίμα όχι και τόσο καλό μεταξύ των δύο πλευρών. Τόσο όμως η δημοσιογράφος όσο και ο σταθμός απέφυγαν να κάνουν το οποιοδήποτε σχόλιο ή να «ρίξουν λάδι» στη φωτιά που θέλει τις σχέσεις να περνούν έντονη κρίση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Σία Κοσιώνη βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για το επόμενο βήμα στην καριέρα της.
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη Σία ΚοσιώνηΕκείνη τη στιγμή ο σταθμός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρησή της, η οποία έγραφε:
Το τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪΛίγες ώρες αργότερα, η Σία Κοσιώνη βγήκε στο κεντρικό δελτίο του καναλιού, με το κλίμα να είναι αρκετά φορτισμένο συναισθηματικά.
