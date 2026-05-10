Φίζελ παρά την ήττα στον τελικό: Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ με αυτούς τους συμπαίκτες
Μήνυμα ενότητας μετά την ήττα από τη λιθουανική ομάδα
Η ΑΕΚ είχε στα δικά της χέρια το τρόπαιο του BCL, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο και την παράταση άφησε τη Ρίτας να της κλέψει τον τίτλο, με τον Κισόν Φίζελ να στέκεται στα τρίποντα και τον ρυθμό που βρήκε η Λιθουανική ομάδα.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κισόν Φίζελ στην κάμερα της FIBA:
«Τους αφήσαμε πολλά ελεύθερα τρίποντα και βρήκαν ρυθμό.
Ήρθα λίγο αργά στην σεζόν, είδα πόσο ενωμένη ήταν η ομάδα και πόσο σκληρά δούλευαν, ήταν κίνητρο για εμένα. Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ με αυτούς τους συμπαίκτες».
gazzetta.gr
