Σοκ στη Βρετανία: Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας κι ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες



Αρνήθηκαν τις κατηγορίες



Από τους πρώτους ομοφυλόφιλους γονείς

Ο Μπάρλοου με το πρώτο του παιδί το 1999

Οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν σήμερα σε δικαστήριο, όπου και αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ακίνητα που συνδέονται με το ζευγάρι σε διάφορες περιοχές της χώρας.Όπως αναφέρει η Daily Mail, αστυνομικοί εισέβαλαν στην κατοικία του ζευγαριού την Τετάρτη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και μονάδες εγκληματολογικών ερευνών, ενώ αρκετά περιπολικά είχαν σταθμεύσει στον χώρο.Ο Μπάρλοου είναι γνωστός στη Βρετανία τόσο για την επιχειρηματική του δραστηριότητα όσο και για τη δημόσια παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης. Πριν από 14 μήνες είχε αποκτήσει την ερασιτεχνική ομάδα Maldon & Tiptree FC και επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει σε νέο ντοκιμαντέρ του ITV σχετικά με τη διοίκηση του συλλόγου και τα σχέδιά του για την αναδιοργάνωση της ομάδας.Ωστόσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η σειρά ακυρώθηκε.Ο ίδιος και ο πρώην σύζυγός του είχαν γίνει πρωτοσέλιδο το 1999, όταν συγκατελέγησαν στα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο που απέκτησαν παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας.Τα τελευταία χρόνια, ο Μπάρλοου είχε εμφανιστεί σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές reality και lifestyle, μεταξύ των οποίων τα «Rich House, Poor House» και «Below Deck Sailing Yacht», ενώ σε άλλη τηλεοπτική σειρά είχε επιτρέψει σε άγνωστο πρόσωπο να ζήσει στο σπίτι του.Στο παρελθόν είχε επίσης δηλώσει δημόσια ότι ποδοσφαιριστές — τρεις εκ των οποίων, όπως υποστήριξε, αγωνίζονται σήμερα στην Premier League — τον είχαν προσεγγίσει ιδιωτικά επειδή είναι ομοφυλόφιλοι αλλά δεν το έχουν αποκαλύψει δημόσια.Σε συνέντευξή του στο BBC είχε αναφέρει ότι δεν επιθυμεί να θεωρείται «το πρόσωπο της γκέι κοινότητας στο ποδόσφαιρο», σημειώνοντας πως οι παίκτες φοβούνται πιθανές αντιδράσεις τόσο στα αποδυτήρια όσο και εντός αγωνιστικού χώρου. Είχε προσθέσει ότι οι λίγκες και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας (FA) είναι εκείνες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ομαλοποίηση της κατάστασης.Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Έσεξ ανέφερε ότι οι έρευνες διεξήχθησαν από τη Διεύθυνση Σοβαρού Εγκλήματος και ότι οι δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνεται, οι Αρχές συνεργάστηκαν με τις Εισαγγελικές Αρχές πριν απαγγελθούν οι κατηγορίες, ενώ η δίκη πήρε αναβολή για τις 5 Ιουνίου.