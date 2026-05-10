Κατσίβελης: Μέσα από τις δύσκολες ήττες φτιάχνονται οι μεγάλες ομάδες
Τι είπε για την απώλεια της διαφοράς και την ήττα στον τελικό του BCL από τη Ρίτας και το ζητούμενο για την ΑΕΚ τη νέα σεζόν

Η ΑΕΚ έχασε με διαφορά 20 πόντων στον τελικό του BCL απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους και τελικά ηττήθηκε από τους Λιθουανούς με 86-92 στην παράταση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε στο Gazzetta και παραδέχθηκε πως η «Ένωση» δεν μπόρεσε να βρει ηρεμία στο ξέσπασμα των Λιθουανών, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

«Έτσι είναι το μπάσκετ. Η Ρίτας σήμερα έδειξε μεγαλύτερο χαρακτήρα από εμάς και πήρε τη νίκη. Μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, πήραμε τη διαφορά ωστόσο δεν μπορέσαμε να βρούμε ηρεμία στο ξέσπασμα της Ρίτας σε άμυνα και επίθεση.

Ήταν μια δύσκολη ήττα, αλλά μέσα από τις δύσκολες ήττες φτιάχνονται οι μεγάλες ομάδες και ελπίζω του χρόνου να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί, για να φτάσουμε μέχρι το τέρμα σε αυτόν τον θεσμό» εξήγησε ο διεθνής γκαρντ.

