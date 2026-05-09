Προβληματισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις για το οπλισμένο σκάφος drone στη Λευκάδα - Γιατί βρέθηκε φορτωμένο με εκρηκτικά μέσα στη σπηλιά
Προβληματισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις για το οπλισμένο σκάφος drone στη Λευκάδα - Γιατί βρέθηκε φορτωμένο με εκρηκτικά μέσα στη σπηλιά
Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Ο ρόλος της Ουκρανίας και οι στόχοι του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο
Προβληματισμό στις τάξεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει σκορπίσει ο εντοπισμός θαλάσσιου drone στην περιοχή της Λευκάδας από ψαράδες, καθώς διπλωματικές πηγές αποδίδουν μεγάλη σημασία στο περιστατικό, τόσο ως προς τη χρονική συγκυρία, όσο και ως προς τους επιχειρησιακούς του σκοπούς.
Ήδη από χθες, οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν επισήμως τη διερεύνηση της προέλευσης και των τεχνικών χαρακτηριστικών του μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV), το οποίο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο σπήλαιο κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, στο νοτιοδυτικό άκρο της Λευκάδας και φέρεται ουκρανικής προέλευσης.
Υπό αυτήν την έννοια, ως επικρατέστερα σενάρια, σύμφωνα με πρόσωπα με βαθιά γνώση του πεδίου είναι το θαλάσσιο drone να καθοδηγήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο επί τούτου, με ζητούμενο την απόκρυψη κατά την παραμονή του εκεί, μέχρι την επιχειρησιακή του χρήση. Σε μια τέτοια προοπτική, δεν αποκλείεται να αφέθηκε στο σημείο και από κάποιο άλλο σκάφος επιφανείας, που το αποβίβασε στην περιοχή.
Το δεύτερο σενάριο σχετίζεται με την απώλεια προσανατολισμού του, λόγω πιθανά της δορυφορικής του σύνδεσης (καθώς από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα διακρίνονται αντίστοιχες υποδομές), οπότε να κατευθύνθηκε εντός του σπηλαίου. Μάλιστα, ακόμη και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η συγκεκριμένη θέση απόκρυψης φαίνεται να είχε προεπιλεγεί, με το θαλάσσιο drone να κατευθύνεται τελικά εκεί, έχοντας εκ των προτέρων την πληροφορία.
Την ίδια ώρα, η απενεργοποίηση των εκρηκτικών που έφερε από πυροτεχνουργούς με την συνδρομή και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, συνιστά ένα ακόμη στοιχείο προς διερεύνηση, καθώς το θαλάσσιο drone φέρεται να βρέθηκε με αναμμένη την μηχανή από τους Έλληνες ψαράδες. Η ύπαρξη εκρηκτικών, επίσης, απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο απλής επιτήρησης και καταγραφής από πλευράς των χειριστών του θαλάσσιου drone, καθώς προοριζόταν για επιθετική χρήση, όπως επισημαίνουν στελέχη του χώρου.
Παράλληλα, η τεχνολογία του προσομοιάζει με το ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιο drone τύπου Magura V3, όταν το Κίεβο έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον τον συγκεκριμένο τύπο κατά του ρωσικού στόλου, στην Μαύρη Θάλασσα. Ο συγκεκριμένος τύπος μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας μπορεί να διανύσει απόσταση ως 800 χιλιόμετρα, να αναπτύξει ταχύτητα έως και 80 χλμ/ώρα, ενώ διαθέτει αυτονομία 60 ωρών, ως προς τις επιχειρήσεις. Με δεδομένο ότι το σημείο εντοπισμού του απέχει 1.500 χιλιόμετρα από τη Μαύρη Θάλασσα, μια από τις υποθέσεις εργασίας των ελληνικών Αρχών είναι το συγκεκριμένο θαλάσσιο drone να επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί εναντίον του “Σκιώδους Στόλου”, δηλαδή κατά δεξαμενόπλοιων τα οποία μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο παρά τις δυτικές κυρώσεις και διέρχονται αρκετές φορές από το Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος. Σε αυτήν την υπόθεση εργασίας συντείνει η ύπαρξη πυροκροτητών, προκειμένου ο χειριστής να επιχειρούσε την προσέγγιση ενός δεξαμενόπλοιου, όταν εκείνο θα διερχόταν σε κοντινή απόσταση από το οπλισμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο drone.
Ωστόσο, πηγές με γνώση των γεγονότων δεν μπορούν να αποκλείσουν κατηγορηματικά και το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο θαλάσσιο drone να αποτελούσε στοιχείο του οπλισμού τυχόν παράνομου κυκλώματος μεταφοράς ναρκωτικών ή λαθρεμπορίου, καθώς τα τελευταία χρόνια πληθαίνει η χρήση των USV παγκοσμίως ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Ήδη από χθες, οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν επισήμως τη διερεύνηση της προέλευσης και των τεχνικών χαρακτηριστικών του μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV), το οποίο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο σπήλαιο κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, στο νοτιοδυτικό άκρο της Λευκάδας και φέρεται ουκρανικής προέλευσης.
Το σπήλαιο και τα σενάριαΤο γεγονός ότι το θαλάσσιο drone εντοπίστηκε μέσα σε μια σπηλιά αυξάνει το βαθμό προβληματισμού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς ενισχύει το σενάριο της απόκρυψης για μελλοντική χρήση, απορρίπτοντας έτσι το ενδεχόμενο να βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή τυχαία.
Υπό αυτήν την έννοια, ως επικρατέστερα σενάρια, σύμφωνα με πρόσωπα με βαθιά γνώση του πεδίου είναι το θαλάσσιο drone να καθοδηγήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο επί τούτου, με ζητούμενο την απόκρυψη κατά την παραμονή του εκεί, μέχρι την επιχειρησιακή του χρήση. Σε μια τέτοια προοπτική, δεν αποκλείεται να αφέθηκε στο σημείο και από κάποιο άλλο σκάφος επιφανείας, που το αποβίβασε στην περιοχή.
Το δεύτερο σενάριο σχετίζεται με την απώλεια προσανατολισμού του, λόγω πιθανά της δορυφορικής του σύνδεσης (καθώς από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα διακρίνονται αντίστοιχες υποδομές), οπότε να κατευθύνθηκε εντός του σπηλαίου. Μάλιστα, ακόμη και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η συγκεκριμένη θέση απόκρυψης φαίνεται να είχε προεπιλεγεί, με το θαλάσσιο drone να κατευθύνεται τελικά εκεί, έχοντας εκ των προτέρων την πληροφορία.
Την ίδια ώρα, η απενεργοποίηση των εκρηκτικών που έφερε από πυροτεχνουργούς με την συνδρομή και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, συνιστά ένα ακόμη στοιχείο προς διερεύνηση, καθώς το θαλάσσιο drone φέρεται να βρέθηκε με αναμμένη την μηχανή από τους Έλληνες ψαράδες. Η ύπαρξη εκρηκτικών, επίσης, απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο απλής επιτήρησης και καταγραφής από πλευράς των χειριστών του θαλάσσιου drone, καθώς προοριζόταν για επιθετική χρήση, όπως επισημαίνουν στελέχη του χώρου.
Παράλληλα, η τεχνολογία του προσομοιάζει με το ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιο drone τύπου Magura V3, όταν το Κίεβο έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον τον συγκεκριμένο τύπο κατά του ρωσικού στόλου, στην Μαύρη Θάλασσα. Ο συγκεκριμένος τύπος μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας μπορεί να διανύσει απόσταση ως 800 χιλιόμετρα, να αναπτύξει ταχύτητα έως και 80 χλμ/ώρα, ενώ διαθέτει αυτονομία 60 ωρών, ως προς τις επιχειρήσεις. Με δεδομένο ότι το σημείο εντοπισμού του απέχει 1.500 χιλιόμετρα από τη Μαύρη Θάλασσα, μια από τις υποθέσεις εργασίας των ελληνικών Αρχών είναι το συγκεκριμένο θαλάσσιο drone να επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί εναντίον του “Σκιώδους Στόλου”, δηλαδή κατά δεξαμενόπλοιων τα οποία μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο παρά τις δυτικές κυρώσεις και διέρχονται αρκετές φορές από το Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος. Σε αυτήν την υπόθεση εργασίας συντείνει η ύπαρξη πυροκροτητών, προκειμένου ο χειριστής να επιχειρούσε την προσέγγιση ενός δεξαμενόπλοιου, όταν εκείνο θα διερχόταν σε κοντινή απόσταση από το οπλισμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο drone.
Ωστόσο, πηγές με γνώση των γεγονότων δεν μπορούν να αποκλείσουν κατηγορηματικά και το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο θαλάσσιο drone να αποτελούσε στοιχείο του οπλισμού τυχόν παράνομου κυκλώματος μεταφοράς ναρκωτικών ή λαθρεμπορίου, καθώς τα τελευταία χρόνια πληθαίνει η χρήση των USV παγκοσμίως ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα