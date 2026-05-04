Αρης: Η «ταπεινή» περίπτωση του Ντουντού

Ο Μιχάλης Γρηγορίου του έδωσε φανέλα βασικού στο χθεσινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποδείχθηκε καθοριστικός για τη νίκη των «κιτρινόμαυρων»: άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, κατέγραψε συνολικά τρεις τελικές προσπάθειες, δύο εξ αυτών βρήκαν στόχο, είχε 6 επαφές με τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, 1/1 επιτυχημένες ντρίμπλες, 6/8 κερδισμένες προσωπικές μονομαχίες, 2/3 κερδισμένα τάκλιν και 3 ανακτήσεις μπάλας.Καθόλου άσχημα δηλαδή.Δεν είναι το σούπερ ταλέντο, υστερεί σε τεχνική, η πάσα του είναι μέτρια (χθες είχε 16/24 επιτυχημένες πάσες) αλλά καλύπτει αυτές τις αδυναμίες του με το δυναμισμό που τον διακρίνει.Εχει καλή ταχύτητα -σημαντική παράμετρος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο- και το βασικό του ατού είναι ο διασκελισμός και η κίνηση στον ελεύθερο χώρο.Και όπως προανέφερα διαθέτει το ένστικτο του σκόρερ -έστω και με τον… άτσαλο τρόπο που είθισται να σουτάρει.Στέκομαι στον Ντουντού γιατί ήταν μια μεταγραφή που έγινε με συγκεκριμένο, «ταπεινό» σκεπτικό, που διαφέρει από τις -πολλές είναι η αλήθεια- «γκλαμουρους» μεταγραφές που έχουν γίνει τα 6-7 τελευταία χρόνια και πήγαν άκλαυτες: αποκτήθηκε σε καλή ηλικία (22 ετών) παίζοντας σε ένα -ας το πούμε- σκληροτράχηλο πρωτάθλημα, όπως είναι η βουλγάρικη Parva Liga, έχοντας ικανοποιητικά νούμερα (5 γκολ και 4 ασίστ σε 17 συμμετοχές).Τα στατιστικά των παικτών στις προηγούμενες ομάδες τους είναι κάτι σαν τα αμοιβαία κεφάλαια: οι παλιότερες επιδόσεις δεν εγγυόνται τις μελλοντικές.Στην περίπτωση του Ντουντού ωστόσο το βιογραφικό του επιβεβαιώθηκε καθώς με τη φανέλα του Αρη μετράει συνολικά 6 γκολ και 1 ασίστ.Εχοντας συμμετοχές μόνο στις χαμηλές κατηγορίες της Βραζιλίας και στη Βουλγαρία προφανώς και θεωρεί τον Αρη σκαλοπάτι για να εξελιχθεί, έχει διαρκές κίνητρο διάκρισης και ουδέποτε θα μπει στη λογική να θεωρήσει εαυτόν ανώτερο της ομάδας.Είναι ένας παίκτης που αποκτήθηκε με σχετικά χαμηλό αντίτιμο με την προοπτική να αποκτήσει μεταπολιτική αξία.Και το σημαντικότερο: δεν είχε επιβαρυμένο ιστορικό με τραυματισμούς.Θα ήταν χρήσιμο να γίνουν στο μέλλον παρόμοιες, «ταπεινές» μεταγραφικές κινήσεις και να απεμπλακεί ο Αρης από την… εμμονή να παίρνει, «μεγάλα ονόματα», με διαρκή προβλήματα τραυματισμών.