Αρης: Η πτώση του Φαμπιάνο κόστισε

Οι ανορθογραφίες στο φετινό ρόστερ του Αρη είναι κάμποσες - η πιο τρανταχτή όμως αφορά τη θέση των στόπερ





Στα φιλικά της προετοιμασίας στην Ολλανδία οι «παλιοί» Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Ρόουζ (παρά το γεγονός πως είχε ειδοποιηθεί να βρει ομάδα για να αποχωρήσει), μαζί με τον νεοαποκτηθέντα Αλβαρο, μοιράστηκαν το χρόνο συμμετοχής.Στο πρώτο παιχνίδι με την Αράζ, για τα προκριματικά του Conference League, αγωνίστηκε το δίδυμο Φαμπιάνο-Μπράμπετς και στη ρεβάνς ο Αλβαρο πήρε τη θέση του Μπράμπετς.Στα τέλη Ιουλίου αποκτήθηκε ο Σούντμπεργκ και στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Μπράμπετς αποχώρησε για τη Ρίο Αβε.Τον Φεβρουάριο, μετά από μόλις επτά μήνες παρουσίας, ο Αλβαρο έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του για να πάει στην κινέζικη Σαντόνγκ Ταϊσάν.Οπότε ο Αρης κατέληξε με τρεις στόπερ, επί της ουσίας… τον εξής έναν, τον Φαμπιάνο δηλαδή, καθώς ο Ρόουζ ήταν υπό καθεστώς αποχώρησης από το περασμένο καλοκαίρι, ενώ ο Σούντμπεργκ, με την εν γένει παρουσία του, προκαλεί εύλογα την απορία: πως είναι δυνατόν ένας τόσο ανεπαρκής ποδοσφαιριστής να είχε απασχολήσει τον Αρη για τρεις συνεχόμενες μεταγραφικές περιόδους;O Φαμπιάνο στο τελευταίο παιχνίδι στο Παγκρήτιο με τον ΟΦΗ πραγματοποίησε καλή εμφάνιση αλλά η συνολική του παρουσία φέτος κυμάνθηκε σε ρηχά νερά.Ο Βραζιλιάνος αμυντικός τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του Αρη οπότε η φετινή του «ανωνυμία» κόστισε σημαντικά.Τα στατιστικά καταδεικνύουν του λόγου το αληθές.1) Στην πρώτη του σεζόν στους «κιτρινόμαυρους» ο Βραζιλιάνος είχε συνολική ευστοχία στις πάσες 89,2% φέτος έπεσε στο 87,5% (-1,7%).2) Αντιστοίχως ο μέσος όρος συνολικών πασών από 62,4 έπεσε στο 55,5 (-11%)3) Η ευστοχία στις μακρινές πάσες από 56,8% πήγε στο 44,3% (-12,5)4) Οι προωθημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου από 4,2 ανά αγώνα πήγαν στο 2,8 (-33%).

Ολοι αυτοί οι αριθμοί αποδεικνύουν πως η επιρροή του Φαμπιάνο στο build up μειώθηκε αισθητά φέτος – κάτι που ήταν ορατό και διά γυμνού οφθαλμού.



Ο Φαμπιάνο δεν έλειψε μόνο όσο αφορά το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού της ομάδας αλλά και στην άμυνα: στην πρώτη του σεζόν, όταν ξεκινούσε βασικός, ο Αρης δέχονταν γκολ κάθε 124 λεπτά ενώ φέτος κάθε 87 λεπτά.



Οι αιτίες αυτής της πτώσης είναι πολλές αλλά θεωρώ πως καθοριστική αποδείχθηκε η καθυστέρηση στην ανανέωση του συμβολαίου πέρσι το καλοκαίρι που είχε σαν αποτέλεσμα την απουσία του από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.



Εκτοτε φάνηκε να παίρνει την κάτω βόλτα.



Προφανώς έχουν παίξει το ρόλο το σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών που τον ταλαιπωρεί (φέτος έχασε 13 παιχνίδια κι έλειψε το δίμηνο Νοέμβριος-Δεκέμβριος) αλλά και το γεγονός πως φέτος δεν είχε αξιόπιστο παρτενέρ.



Ο Φαμπιάνο έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν, και μάλιστα ιδιαιτέρως υψηλό, και η «επανένταξή» του θα πρέπει να είναι μια από τις προτεραιότητες ενόψει της επόμενης σεζόν.



Προφανώς και η απόκτηση άλλων δύο ικανών στόπερ για να τον πλαισιώσουν.

08.05.2026, 08:20