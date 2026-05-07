Οι όμηροι της Ζωής

Ολες αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες. Οι οποίοι ποτέ δεν θα ξεχάσουν τον απροσδόκητο «εξαερισμό» των παιδιών τους εκείνη τη νύχτα των Τεμπών.Ομηροι της πρωταθλήτριας φιλοτομαρισμού οι δικαστές. Αγανακτισμένοι οι άνθρωποι. Πρώτη φορά τέτοιο μπάχαλο εντός δικαστηρίου. Αγανακτισμένοι και διασυρμένοι από την πρωταθλήτρια. Τόσο που εγκατέλειψαν. Δηλαδή αναγκάστηκαν να κάνουν αυτό που επεδίωκε η Ζωή.Δηλαδή το «μαγαζί», έτσι θα το λέει μέσα της, κατέβασε ρολά. Ευχαριστημένη, πανευτυχής η πρωταθλήτρια. Αυτό το σενάριο έχει γράψει στα όνειρα των φιλοδοξιών της. Αυτό το σενάριο σκηνοθέτησε. Σε αυτό πρωταγωνιστεί. One Woman Show. Οσο για το δικαστήριο, για τις αποφάσεις, για τις τιμωρίες και για τις αποζημιώσεις, στα παλαιότερα των υποδημάτων της.Η πρωταθλήτρια εγωπάθειας, εντελώς αδιάφορη για τις συνέπειες. Για το προσωπικό κόστος που πληρώνει κάθε γονιός, κάθε αδερφός και κάθε αδερφή. Αναγκασμένοι από τα καπρίτσια της πρωταθλήτριας να πηγαινοέρχονται από την πόλη και το χωριό τους μέχρι τη Λάρισα. Με κόστος. Οπως ξενοδοχεία, φαγητό, εισιτήρια, βενζίνη και άδειες εργασίας.Σιγά που η πρωταθλήτρια θα ασχοληθεί τώρα με όλα αυτά τα «κατώτερα», τα «ασήμαντα». Εδώ, σου λέει, διακυβεύονται πολλά. Ποια; Μα φυσικά ο πρωταθλητισμός της. Μα φυσικά η ψηφοθηρία της. Μα φυσικά η προβολή της. Μα φυσικά το αξεπέραστο, το ακατανίκητο και το φουσκωμένο «εγώ» της.Η πρωταθλήτρια φιλοτομαρισμού να ’ναι καλά. Ολα τα υπόλοιπα είναι για τους «πληβείους». Για τη μάζα. Για τους «ανώνυμους». Για τους «αδαείς» και «αγράμματους». Κόβω τον σβέρκο μου ότι μέσα της όλους αυτούς τους χλευάζει. Κόβω τον σβέρκο μου ότι οι ταφόπλακες των παιδιών που «εξαερώθηκαν» έχουν καταλήξει εφαλτήρια στον τρελό χορό φιλοτομαρισμού της πρωταθλήτριας.Φυσικά, στόχος της το σούρσιμο της δικαστικής διαδικασίας μέχρι τις εκλογές. Για την πρωταθλήτρια, παρέα με την κυρα-Μαρία, το δικαστήριο είναι σαν προσωπικό της εκλογικό κέντρο, όπου κρατώντας αόρατη ντουντούκα εκτοξεύει κραυγές, απειλές και -πλαγίως- εκβιασμούς.Η πρωταθλήτρια φιλοτομαρισμού είναι αποφασισμένη να κατασυκοφαντήσει και να διασύρει κάθε θεσμό που μπαίνει εμπόδιο στα «ανώτερα» σχέδιά της. Η περίπτωσή της μου θυμίζει εκείνη του πρωταγωνιστή της αριστουργηματικής ταινίας του Γούντι Αλεν «Match Point». Οταν εκείνος δολοφονεί με καραμπίνα την ηλικιωμένη γειτόνισσα της ερωμένης του κι εκείνη, έντρομη, τον ρωτάει «μα γιατί εμένα, τι σου έκανα;». Και ο δολοφόνος τής απαντάει «σε σκότωσα για έναν ανώτερο σκοπό».Οι παράπλευρες απώλειες στη δίκη των Τεμπών γίνονται για έναν ανώτερο σκοπό. Ετσι πιστεύει η πρωταθλήτρια φιλοτομαρισμού και εγωπάθειας. Ολα και όλοι να θυσιαστούν στον βωμό της πρωταθλήτριας φιλοτομαρισμού. Να κατασυκοφαντηθούν όλοι οι θεσμοί αλλά και όσοι τους υπηρετούν.Ολοι οι δικαστές, οι εισαγγελείς, όλοι οι υπηρέτες της Δικαιοσύνης είναι διαπλεκόμενοι, πουλημένοι και ενεργούμενοι. Ολοι υπάλληλοι του Μαξίμου. Ολοι άνθρωποι του Κυριάκου. Επομένως, όποιος μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια για έναν «ανώτερο σκοπό» είναι άνθρωπος του πρωθυπουργού.Για παράδειγμα, η αντιπαλότητά της με στελέχη του ΚΚΕ. Τους οποίους κατηγόρησε ότι βάζουν πλάτη στον Κυριάκο και την κυβέρνηση. Η πρωταθλήτρια φιλοτομαρισμού και εγωπάθειας δεν έχει φρένο ούτε όριο. Ισως το μοναδικό που μπορεί να ανακόψει, προσωρινά, την επέλαση εναντίον όλων είναι η έξοδός της από τη Βουλή. Στις εκλογές.Και το χειρότερο όλων αυτών είναι η κατάστασή της. Διότι με άριστες σπουδές. Με άριστα νομικά. Με την πολυμάθειά της είχε μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον. Ομως ο χαρακτήρας της. Οπως συμβαίνει με τον σκορπιό που κολλημένος στην πλάτη ενός βατράχου, για να περάσει στην άλλη όχθη του ποταμού, τσιμπάει τον ευεργέτη και τότε όταν ο βάτραχος τον ρωτήσει «μα γιατί το κάνεις, θα πεθάνουμε και οι δύο» ο σκορπιός απαντάει «είναι ο χαρακτήρας μου»!