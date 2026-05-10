Το Ιράν απειλεί να βάλει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις και πλοία των ΗΠΑ αν επιτεθούν ξανά στα τάνκερ του
Οποιαδήποτε επίθεση θα έχει συνέπεια βαριά ανταπόδοση , λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, απείλησαν τοΣάββατο ότι θα βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικές εγκαταστάσεις «στην περιοχή» καθώς και «εχθρικά πλοία» σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων.
«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων θα έχει συνέπεια βαριά ανταπόδοση εναντίον κάποιου από τα αμερικανικά κέντρα στην περιοχή καθώς και εναντίον εχθρικών πλοίων», διεμήνυσε το επιτελείο του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
Η απειλή των Φρουρών της Επανάστασης διατυπώθηκε την επομένη επιθέσεων μαχητικού των ΗΠΑ εναντίον δυο ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.
