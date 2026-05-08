Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει καλύτερα για να κερδίσει και στο Καραϊσκάκη

Όλη η Ελλάδα ξέρει πόσο υπέφερε ο ΠΑΟΚ το περασμένο διάστημα, πώς έχασε το μισό του ρόστερ μέσα σε διάστημα πολλών και μεγάλων αγώνων, πώς απώλεσε μεγάλους του στόχους για να φθάσει επιτέλους σε μία νίκη την περασμένη Κυριακή κόντρα και στον επόμενο αντίπαλό του. Η νίκη ήταν μονόδρομος ώστε ο ΠΑΟΚ να ξαναμπεί στη μάχη της δεύτερης θέσης και παρά τις τεράστιες δυσκολίες το σύνολο του Λουτσέσκου τα κατάφερε.Εννοείται ότι την περασμένη Κυριακή ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλύτερος του Ολυμπιακού για σημαντικό διάστημα του αγώνα. Έμεινε όρθιος μέχρι το 50΄ σε διάστημα που υπέφερε και τον κράτησε εν πολλοίς και ο Παβλένκα. Αφού έκανε το 2-1 και το 3-1, απλά κράτησε εύκολα το υπέρ του σκορ. Με όλα σχεδόν τα νούμερα της στατιστικής να είναι σε βάρος του. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που ήταν πραγματικά καλός, aggressive, δημιουργικός και απλά έμεινε άστοχος.Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο ΠΑΟΚ στο προσεχές ματς με τους ερυθρόλευκους επιβάλλεται να παίξει καλύτερα. Πιο ισορροπημένα σε άμυνα και επίθεση, μπορεί και πρέπει να πιάσει απόδοση Ιανουαρίου, τότε που μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού κατάφερε και τους εγκλώβισε. Τότε που πέρασε με τον τρόπο και το μήνυμα στον αντίπαλο ότι… «όσο και να παίζεται φάση δεν θα μου κάνετε». Φυσικά και αναφερόμαστε στο 0-2 του κυπέλλου και όχι στο 0-0 του πρωταθλήματος όπου ο ΠΑΟΚ έπαιζε χωρίς εφτά!Σε τέτοια φάση που έφθασε η χρονιά είναι πολύ-πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να ξαναφθάσει σε τέτοια επίπεδα ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, από την άλλη όμως το να κερδίσεις τον Ολυμπιακό για δεύτερη συνεχόμενη φορά με τέτοιο τρόπο, είναι επίσης κάτι που δεν αποτελεί απλή υπόθεση. Επιπροσθέτως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα σκυλιάσει για να μην ξαναχάσει από τον ΠΑΟΚ.Άλλα δύο αντικρουόμενα στοιχεία του αγώνα: Από τη μία το σερί κακών εμφανίσεων του ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας ματς. Από αρχές Φεβρουαρίου έχει να πιάσει πραγματικά καλή απόδοση μακριά από την Τούμπα! Ήταν εκείνος ο αγώνας κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και το 0-1. Ακολούθησαν μερικές καλούτσικες εμφανίσεις και μετά αρκετές πολύ κακές!Από την άλλη όμως και ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο τακτικό ζήτημα μέσα στο γήπεδό του. Έχοντας κατοχή η ομάδα του Μεντιλίμπαρ εγκλωβίζεται και δεν μπορεί να ανοίξει κλειστή άμυνα, γεγονός που οδηγεί σε πολύ κακές και νευρικές επιλογές. Τι θα επικρατήσει την Κυριακή; Του ΠΑΟΚ το ζήτημα είναι πιο πνευματικό. Του Ολυμπιακού απολύτως αγωνιστικό...Εδώ που φθάσαμε όλα παίζονται, όλα είναι ανοικτά. Μπορεί να παιχθεί η δεύτερη θέση. Μπορεί ο ένας να μείνει όρθιος και για κάτι παραπάνω… Με δύο ισοπαλίες το βράδυ της Κυριακής, όλοι συνεχίζουν για όλα!