Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη βάφτισαν τον γιο τους, νονά η Έλενα Παπαρίζου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στην Αμφίκλεια με λίγους και λαμπερούς καλεσμένους
Τον γιο τους βάφτισαν ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη.
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Αμφίκλεια και οι δύο γονείς επέλεξαν μία από τους νονούς του παιδιού να είναι η Έλενα Παπαρίζου, η οποία επέλεξε ένα εμπριμέ φόρεμα, με λευκές καουμπόικες μπότες και χρυσά αξεσουάρ. Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του πόζαραν χαμογελαστοί, ντυμένοι ασορτί στα μπεζ, αγκαλιά με το παιδί τους, ενώ δίπλα τους είχαν και την κόρη τους.
Το παρών έδωσαν πρόσωπα από την εγχώρια σόουμπιζ, ανάμεσα στα οποία είναι η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας.
Η Έλενα Παπαρίζου αποκάλυψε το όνομά του πήρε ο γιος του ζευγαριού: «Είμαι νονά, νονοί είναι και οι φίλοι μας η Αλίκη και ο Λεωνίδας. Σε πολύ κλειστό οικογενειακό περιβάλλον εκεί που ήθελαν οι γονείς να γίνει. Ο Γεώργιος - Παναγιώτης είναι ένας παίδαρος. Παίζει σήμερα να είναι και η πρώτη φορά που τον άκουσα να κλαίει. Είναι ένα χαρούμενο μωρό», είπε.
O Πάνος Μουζουράκης παντρεύτηκε τη Μαριλού Κοζάρη στην Αίγινα τον Μάιο του 2023. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων του νησιού. Την ίδια χρόνιά, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2023, γεννήθηκε η πρωτότοκη κόρη τους, ενώ ο γιος τους γεννήθηκε την Πέμπτη 15 Μαΐου του 2025.
Τον Νοέμβριο του 2025, ο Πάνος Μουζουράκης είχε αποκαλύψει στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη», πως είχε επιλέξει με τη σύζυγό του την Έλενα Παπαρίζου για νονά του παιδιού του, εκφράζοντας επίσης, την εκτίμησή του για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς την «ένα από τα πιο δοτικά άτομα που έχει γνωρίσει».
«Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου. Είναι από τα πιο δοτικά άτομα που έχω γνωρίσει. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά στους ανθρώπους γύρω της έχει σταθεί όσο λίγοι άνθρωποι ξέρουν να συμπαραστέκονται», είχε πει.
