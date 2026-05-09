Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη βάφτισαν τον γιο τους, νονά η Έλενα Παπαρίζου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

στις 14 Σεπτεμβρίου του 2023, γεννήθηκε η

O Πάνος Μουζουράκης παντρεύτηκε τη Μαριλού Κοζάρη στην Αίγινα τον Μάιο του 2023. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων του νησιού. Την ίδια χρόνιά,πρωτότοκη κόρη τους, ενώ ο γιος τους γεννήθηκε την Πέμπτη 15 Μαΐου του 2025.Τον Νοέμβριο του 2025, ο Πάνος Μουζουράκης είχε αποκαλύψει στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη», πως είχε επιλέξει με τη σύζυγό του την Έλενα Παπαρίζου για νονά του παιδιού του, εκφράζοντας επίσης, την εκτίμησή του για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς την «ένα από τα πιο δοτικά άτομα που έχει γνωρίσει».«Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου. Είναι από τα πιο δοτικά άτομα που έχω γνωρίσει. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά στους ανθρώπους γύρω της έχει σταθεί όσο λίγοι άνθρωποι ξέρουν να συμπαραστέκονται», είχε πει.