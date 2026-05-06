Έχουν συμπληρωθεί 10 εβδομάδες πολέμου, το πετρέλαιο είναι στα 110 δολάρια, οι επιχειρηματίες παίρνουν από προμηθευτές, μεταφορείς κ.λπ. αυξημένα τιμολόγια, ενώ οι εξελίξεις παραμένουν απρόβλεπτες και η αβεβαιότητα κυριαρχεί. Ακόμη κι αν λήξει ο πόλεμος και δεν συνεχίσουμε με την ίδια ανασφάλεια και αμφιβολία για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες οι οικονομικές επιπτώσεις σταδιακά θα γίνονται όλο και περισσότερο αισθητές. Ήδη το υπουργείο Οικονομίας στην έκθεση για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 25-28 κατέβασε τον πήχη της ανάπτυξης για φέτος από το 2,4% στο 2%, ενώ προβλέπει πληθωρισμό 3,2% από 2,2% προηγουμένως.Το πιο σημαντικό για την ελληνική οικονομία είναι να μην πληγεί ο τουρισμός. Οι αεροπορικές εταιρείες διεθνώς αντιμετωπίζουν έντονες αναταράξεις που αποτυπώνονται πλέον σε δρομολόγια και διαθεσιμότητα θέσεων. Σύμφωνα με τους Financial Times μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις αφαιρέθηκαν από τα παγκόσμια προγράμματα πτήσεων. Ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων υποχώρησε από τα 132 εκατομμύρια στα 130 εκατομμύρια, ενώ οι ακυρώσεις πτήσεων αγγίζουν ήδη τις 12.000. Η βασική αιτία των παραπάνω είναι η εκρηκτική αύξηση του κόστους των καυσίμων για τα αεροσκάφη που υποχρεώνει τον κλάδο σε βίαιες προσαρμογές.Είναι ένα πρόβλημα που δεν γνωρίζουμε σε τι βαθμό θα εξελιχθεί και πόσο σοβαρά θα επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό. Ξενοδόχοι από την Κρήτη αναφέρουν πως λόγω αυτής της κατάστασης ήδη έχουν ακυρώσεις, οι οποίες οφείλονται σε αναβολές πτήσεων. Μάλιστα, προσθέτουν πως σε πολλές περιπτώσεις είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν και τις προκαταβολές που πήραν. Δεν πρόκειται για φαινόμενο που εκδηλώνεται σε μεγάλη κλίμακα, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει πλέον με συχνότητα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως tour operators με τους οποίους συνεργάζονται συνιστούν υπομονή καθώς ευελπιστούν πως τελικά μπορεί η Ελλάδα να υποδεχθεί τουρισμό από άλλους προορισμούς και συγκεκριμένα την Αίγυπτο, την Τουρκία και την Κύπρο. Ταυτόχρονα, οι ξενοδόχοι της Κρήτης δεν αισθάνονται, προς το παρόν, κάποια πίεση καθώς το νησί λόγω του πολέμου φιλοξενεί σημαντικά αυξημένο αριθμό Αμερικανών. Επιπλέον, άλλοι ξενοδόχοι διατυπώνουν ανησυχία για τους επισκέπτες που δέχεται η χώρα μας από τη Μέση Ανατολή καθώς και για τις αγορές των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τις οποίες έχουν ανησυχητικά μηνύματα.Πριν από λίγες ημέρες ο ΓΓ του ΕΟΤ Α. Φιορεντίνος έκανε διαδικτυακή σύσκεψη με τους επικεφαλής των 14 υπηρεσιών εξωτερικού του ΕΟΤ. Η γενική διαπίστωση ήταν πως παρά τις προκλήσεις η εικόνα για την Ελλάδα παραμένει θετική. Ωστόσο, αναφέρθηκε πως με βάση τα έως τώρα δεδομένα η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια εμφανίζεται πιο επιφυλακτική στον προγραμματισμό των διακοπών της.