Ο Πίτερ Μάγιαρ ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας και υπόσχεται αλλαγή καθεστώτος
ΚΟΣΜΟΣ
Ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πέτερ Μάγιαρ έγινε επισήμως το Σάββατο ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, προσφέροντας στη χώρα του την ελπίδα για μια «νέα ορμή», σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο συντηρητικός φιλοευρωπαίος, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στην ουγγρική πολιτική σκηνή πριν από μόλις δύο χρόνια και έβαλε τέλος στα 16 χρόνια της διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Ορμπαν, εξελέγη με 140 ψήφους υπέρ, 54 κατά και μια αποχή από το κοινοβούλιο, στο οποίο το κόμμα του, το Tisza, διαθέτει 141 από τις 199 έδρες. Η τελετή της ορκωμοσίας του έγινε απουσία του Βίκτορ Ορμπαν, ο οποίος παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα του.

«Δεν θα βασιλεύσω στην Ουγγαρία, αλλά θα υπηρετήσω τη χώρα μου», τόνισε αμέσως ο Μάγιαρ, ο οποίος υποσχέθηκε μια αλλαγή καθεστώτος και να βάλει τέλος στη διαφορά που στέρησε από τους Ούγγρους «δρόμους, νοσοκομεία, σχολεία» που έχουν ανάγκη.

Ο ίδιος ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου γραφείου που θα είναι αρμόδιο να «αποκαλύψει τις καταχρήσεις που διαπράχθηκαν» στη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών και να ανακτήσει τα ποσά που υπεξαιρέθηκαν.

«Καλωσήρθατε σε μια Ουγγαρία ελεύθερη και δημοκρατική», είπε αργότερα στο πλήθος άνω των 100.000 ανθρώπων που είχε συγκεντρωθεί από το πρωί μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου.

«Η αληθινή δουλειά τώρα αρχίζει», πρόσθεσε υποσχόμενος να δείξει «ότι η πολιτική μπορεί να είναι ωραία, θαρραλέα και έντιμη», ενώ το πλήθος κραύγαζε ενθουσιασμένο κρατώντας ουγγρικές και ευρωπαϊκές σημαίες.

«Τη σημερινή Ημέρα της Ευρώπης, οι καρδιές μας είναι στη Βουδαπέστη», δήλωσε σήμερα μέσω του X η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο για μια «νέα ορμή» της Ουγγαρίας και για «ένα ισχυρό σινιάλο σ' αυτούς τους δύσκολούς καιρούς».
Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

