Η νίκη που έψαχνε ο ΠΑΟΚ με… όποιον τρόπο

Αυτό ήταν το συμπέρασμά μου για την πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπιζε ο Δικέφαλος. Πολύ-πολύ δύσκολα θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι του, θα κυριαρχούσε, θα έπαιζε εκείνο το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο και μέσα από τέτοια εμφάνιση θα έφθανε στη νίκη: «Αρχικά πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τρόπο να κερδίσει και μετά έχοντας πάρει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία να ξανακάνει το παιχνίδι του». Το πρώτο σκέλος υλοποιήθηκε, να δούμε και τη συνέχεια…Ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό τον κέρδισε και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ήταν μία ευχή των ΠΑΟΚτσήδων πριν τον αγώνα που τελικά έγινε πράξη! Όπως τον Οκτώβριο ο ΠΑΟΚ ερχόταν από κρίση και το γύρισε αφού επικράτησε των ερυθρολεύκων, έτσι και τώρα! Με δύο ματς τα οποία μέχρι το 50΄ κυλούσαν σε βάρος του αναφορικά και με την εικόνα, αλλά τελικά τα γύρισε και τα πήρε!Στο 50΄ του χθεσινού αγώνα όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε ένα ακόμη κόρνερ (3-9 συνολικά) και είχε άλλη μία τελική (6-15) με τον Ρέτσο, το γήπεδο βοούσε! Όλα ήταν υπέρ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Εκεί έπρεπε να βγουν μπροστά οι προσωπικότητες. Το σημειώσαμε προχθές και έτσι έγινε! Ήταν απαραίτητο για τον ΠΑΟΚ. Μέχρι το 50΄ βέβαια ο Μεϊτέ ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού! Ο Κωνσταντέλιας είχε τρεις επαφές με την μπάλα και στις δύο είχε πέσει! Υπήρχε όμως Ζίβκοβιτς, αλλά και Παβλένκα! Οι προσωπικότητες! Όπως τις ψάχναμε το Σάββατο (https://www.protothema.gr/blogs/dimitris-tsorbatzoglou/article/1812320/oi-prosopikotites-tou-paok-ehoun-euthuni/)Ο Σέρβος ως αρχηγός και παίκτης μεγάλων αγώνων αντέδρασε! Όλες οι ενέργειές του με την μπάλα ή χωρίς έδειξαν στην ομάδα ότι αυτός ήταν αποφασισμένος! Το υιοθέτησαν όλοι, τον ακολούθησαν και η ομάδα του ισορρόπησε, έπαιξε γρήγορα και κέρδισε! Τα αυτονόητα για Ζίβκοβιτς δηλαδή… Από την άλλη και για τον Παβλένκα μάλλον ο προπονητής του άργησε! Μπορούσε να παίξει και νωρίτερα βασικός! Αυτές οι προσωπικότητες κράτησαν την ομάδα όρθια στα δύσκολα και μετά το 60΄ όλα έγιναν πιο εύκολα.Αυτό είναι το ποδόσφαιρο: «Παλεύουμε με τη μοίρα μας…» είπε στο τέλος ο Λουτσέσκου σε συνέντευξη Τύπου που όσοι έχουν αντίληψη και όχι εμπάθεια, αξίζει να προσέξουν. Τι άλλο πρέπει να προσέξουμε;Πολλά τα σενάρια για τις τελευταίες αγωνιστικές: Ας πάρουμε ένα από αυτά! Το πιο ωραίο για το ποδόσφαιρο και τους πιο αντικειμενικούς: ΑΕΚ-ΠΑΟ 1-1 και Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 με βαθμολογία ΑΕΚ 68, ΠΑΟΚ 62 και Ολυμπιακός 62.Την προτελευταία αγωνιστική: ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-0 και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0. Η βαθμολογία ΑΕΚ 68, ΠΑΟΚ 65 και Ολυμπιακός 65.Την τελευταία μέρα με ΠΑΟ-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Ολυμπιακός τι γίνεται; Παίζει και η τριπλή ισοβαθμία!* Στο 1-0 ο Μπάμπα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι είναι εκτεθειμένος και ότι επηρεάζει τον τερματοφύλακα.* Άκουγα χθες ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει επιστροφές στο Καραϊσκάκης! Θα δούμε…* Ο Γερεμέγεφ τελικά ήταν καλή ή κακή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ;* Οι προσθήκες στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι σε εξέλιξη όπως έδειξαν και οι χθεσινές παρουσίες στην Τούμπα.