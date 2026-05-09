Οι έξι φορές που οι Αμερικανοί είδαν UFO στην Ελλάδα, οι τρεις σε βίντεο - Τι λένε στα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο

Η συλλογή φιλοξενείται στη διεύθυνση

, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία «σε κυλιόμενη βάση». Σημειώνεται ότι σε αυτή περιλαμβάνονται αρχεία έως και 80 ετών.

Ο αισθητήρας περιορίζει το οπτικό του πεδίο για να εστιάσει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση κοντά στο κέντρο της οθόνης.

: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή με έντονη αντίθεση καθώς αυτή κινείται με φόντο τη θάλασσα.

: Καθώς το φόντο μεταβαίνει από κυρίως νερό σε ξηρά, η περιοχή με έντονη αντίθεση γίνεται δυσδιάκριτη.

Μια περιοχή με αντίθεση εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τέταρτο της οθόνης.

Η περιοχή με αντίθεση κινείται οριζόντια εμπρός-πίσω στο οπτικό πεδίο, καθώς ο αισθητήρας κάνει πανοραμική κίνηση για να την παρακολουθήσει.

Ο αισθητήρας επισημαίνει την περιοχή αντίθεσης με ένα μπλε σταυρόνημα, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση της περιοχής αντίθεσης.

Ο αισθητήρας ενεργοποιεί ένα φίλτρο αντίθεσης για να διαφοροποιήσει καλύτερα την περιοχή αντίθεσης από το φόντο.

Η περιοχή αντίθεσης γίνεται μη ορατή από το φόντο και το σταυρόνημα χάνει την εστίασή του.

Αφού χάσει την εστίαση, ο αισθητήρας αλλάζει γρήγορα τα επίπεδα ζουμ και τα όρια αντίθεσης.

που σχετίζονται με την Ελλάδα και περιλαμβάνονται στα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Πεντάγωνο για τι θεάσεις UFO σε όλο τον κόσμο.Επί της ουσίας δεν πρόκειται για επιβεβαίωση ή όχι ύπαρξης εξωγήινης ζωής, αλλά για περιστατικά όπου πολίτες ή στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων είδαν, παρατήρησαν, εντόπισαν, ανεξήγητα φαινόμενα στον ορίζοντα ή ήρθαν σε επαφή με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.Τα έγγραφα αναρτήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από αρχεία που επί χρόνια παρέμεναν περιορισμένης πρόσβασης.Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει 162 φακέλους. Aνάμεσά τους βρίσκονται έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA. Ανάμεσα σε αυτά για το ελληνικό κοινό ξεχωρίζουν οι αναφορές για θεάσεις από την Ελλάδα, είτε στην ενδοχώρα είτε στο Αιγαίο.Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, δύο από τις αναφορές που σχετίζονται με την Ελλάδα και έχουν καταγραφίε σε βίντεο είναι από τέλη Οκτωβρίου του 2023 ενώ η τρίτη από τον Ιανουάριο του 2024.Στην πρώτη, στις 27 Οκτωβρίου, γίνεται λόγος για μικρό, φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από τη θάλασσα, ενώ φέρεται να έκανε απότομους ελιγμούς πριν χαθεί από το σύστημα παρακολούθησης.Η δεύτερη περίπτωση, στις 29 Οκτωβρίου, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο, το οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την εικόνα.Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και τρίτη, μη επιλυθείσα αναφορά UAP, η οποία καταχωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2024. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της παρατήρησης ή για τη φύση του αντικειμένου.