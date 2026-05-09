Οι έξι φορές που οι Αμερικανοί είδαν UFO στην Ελλάδα, οι τρεις σε βίντεο - Τι λένε στα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο
Στην Ελλάδα έχουν θεαθεί είτε στην ενδοχώρα είτε στο Αιγαίο - Τα αρχεία συνολικά συμπεριλαμβάνονται σε 162 φακέλους - Αφορούν θεάσεις από όλο τον κόσμο, μέχρι και από την αποστολή Απόλλο 12 στη Σελήνη
Τουλάχιστον τρεις είναι οι αναφορές με βίντεο, από τις συνολικά έξι, που σχετίζονται με την Ελλάδα και περιλαμβάνονται στα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Πεντάγωνο για τι θεάσεις UFO σε όλο τον κόσμο.
Επί της ουσίας δεν πρόκειται για επιβεβαίωση ή όχι ύπαρξης εξωγήινης ζωής, αλλά για περιστατικά όπου πολίτες ή στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων είδαν, παρατήρησαν, εντόπισαν, ανεξήγητα φαινόμενα στον ορίζοντα ή ήρθαν σε επαφή με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.
Η συλλογή φιλοξενείται στη διεύθυνση WAR.GOV/UFO, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία «σε κυλιόμενη βάση». Σημειώνεται ότι σε αυτή περιλαμβάνονται αρχεία έως και 80 ετών. Τα έγγραφα αναρτήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από αρχεία που επί χρόνια παρέμεναν περιορισμένης πρόσβασης.
Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει 162 φακέλους. Aνάμεσά τους βρίσκονται έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA. Ανάμεσα σε αυτά για το ελληνικό κοινό ξεχωρίζουν οι αναφορές για θεάσεις από την Ελλάδα, είτε στην ενδοχώρα είτε στο Αιγαίο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, δύο από τις αναφορές που σχετίζονται με την Ελλάδα και έχουν καταγραφίε σε βίντεο είναι από τέλη Οκτωβρίου του 2023 ενώ η τρίτη από τον Ιανουάριο του 2024.
Στην πρώτη, στις 27 Οκτωβρίου, γίνεται λόγος για μικρό, φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από τη θάλασσα, ενώ φέρεται να έκανε απότομους ελιγμούς πριν χαθεί από το σύστημα παρακολούθησης.
Δείτε βίντεο από περιστατικό τον Οκτώβριο του 2023:
00:02: Ο αισθητήρας περιορίζει το οπτικό του πεδίο για να εστιάσει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση κοντά στο κέντρο της οθόνης.
00:03-00:19: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή με έντονη αντίθεση καθώς αυτή κινείται με φόντο τη θάλασσα.
00:20: Καθώς το φόντο μεταβαίνει από κυρίως νερό σε ξηρά, η περιοχή με έντονη αντίθεση γίνεται δυσδιάκριτη.
Δείτε ΕΔΩ την αναφορά του υπ. Πολέμου των ΗΠΑ
Η δεύτερη περίπτωση, στις 29 Οκτωβρίου, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο, το οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την εικόνα.
Δείτε βίντεο από περιστατικό τον Οκτώβριο του 2023:
Δείτε ΕΔΩ την αναφορά του υπ. Πολέμου των ΗΠΑ
Η περιγραφή του βίντεο βάσει της αναφοράς:
00:04: Μια περιοχή με αντίθεση εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τέταρτο της οθόνης.
00:07-00:19: Η περιοχή με αντίθεση κινείται οριζόντια εμπρός-πίσω στο οπτικό πεδίο, καθώς ο αισθητήρας κάνει πανοραμική κίνηση για να την παρακολουθήσει.
01:00-02:01: Ο αισθητήρας επισημαίνει την περιοχή αντίθεσης με ένα μπλε σταυρόνημα, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση της περιοχής αντίθεσης.
02:02-02:21: Ο αισθητήρας ενεργοποιεί ένα φίλτρο αντίθεσης για να διαφοροποιήσει καλύτερα την περιοχή αντίθεσης από το φόντο.
02:22: Η περιοχή αντίθεσης γίνεται μη ορατή από το φόντο και το σταυρόνημα χάνει την εστίασή του.
02:27-02:57: Αφού χάσει την εστίαση, ο αισθητήρας αλλάζει γρήγορα τα επίπεδα ζουμ και τα όρια αντίθεσης.
Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και τρίτη, μη επιλυθείσα αναφορά UAP, η οποία καταχωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2024. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της παρατήρησης ή για τη φύση του αντικειμένου.
Δείτε βίντεο από τον Ιανουάριο του 2024:
Η περιγραφή του βίντεο βάσει της αναφοράς:
00:04: Μια περιοχή με αντίθεση γίνεται διακριτή σε σχέση με το φόντο στο κέντρο του δεξιού πλαισίου.
00:10: Η οθόνη μεταβαίνει σε προβολή πλήρους οθόνης της ροής SWIR για καλύτερη εστίαση στην περιοχή με αντίθεση.
00:55: Η περιοχή αντίθεσης παραμένει γενικά στο κέντρο του οπτικού πεδίου του αισθητήρα. Η περιοχή αντίθεσης μοιάζει οπτικά με ένα ανεστραμμένο δάκρυ με μια κάθετα γραμμική μάζα να κρέμεται από κάτω.
00:56: Ο χειριστής αλλάζει τη λειτουργία του αισθητήρα στο ορατό φάσμα, με αποτέλεσμα το αντικείμενο να χάνεται στο φόντο.
00:57-01:05: Ο χειριστής αλλάζει τη λειτουργία του αισθητήρα σε SWIR (Black-Hot), αλλά δεν εντοπίζει εκ νέου την περιοχή αντίθεσης.
Το κάτωθι έγγραφο είναι μια Έκθεση Αποστολής (MISREP), του αμερικανικού στρατού για την καταγραφή των περιστάσεων που περιβάλλουν τις επιχειρήσεις του από την Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2024.
Ένας χειριστής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι παρατήρησε ένα UAP, εκτιμώντας την ταχύτητά του σε «περίπου 434 κόμβους (800 χιλιόμετρα/ώρα)». Ο παρατηρητής περιέγραψε το UAP ως διαμαντοειδές, με έναν ανιχνευτή που δεν πραγματοποιούσε ελιγμούς στο κάτω μέρος. Ο παρατηρητής σημείωσε ότι το UAP ήταν ορατό μόνο όταν παρατηρούνταν μέσω ενός ενσωματωμένου αισθητήρα βραχέων κυμάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας (SWIR). Ο παρατηρητής ανέφερε ότι το συμβάν διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά
Αναφορά για θέαση αντικειμένου από τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά
Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο 'Αμυνας σημειώνει ότι ορισμένα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτοπτών μαρτύρων, κυβερνητικών εγκαταστάσεων ή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν έχουν αποκρυφθεί πληροφορίες που σχετίζονται με τη φύση ή την ύπαρξη περιστατικών τα οποία είχαν αναφερθεί ως UAP ή συναφή φαινόμενα.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες θεάσεων:
24 Ιανουαρίου 2024, Μεσόγειος: Διαβάστε ΕΔΩ
27 Οκτωβρίου 2023, στο Αιγαίο: Διαβάστε ΕΔΩ
29 Οκτωβρίου 2023, στο Αιγαίο: Διαβάστε ΕΔΩ
1 Ιανουαρίου 2024: Διαβάστε ΕΔΩ
1 Οκτωβρίου 2023: Διαβάστε ΕΔΩ
1 Οκτωβρίου 2023: Διαβάστε ΕΔΩ
Βίντεο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα:
Το 2023, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανιχνεύθηκε από ραντάρ ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο με ακανόνιστη πορεία και σχήματος με οκτάκωνου αστεριού.
Ένα από τα αποκαλυπτόμενα έγγραφα περιλαμβάνει την καταγραφή των επικοινωνιών των χειριστών της Apollo 17, οι οποίοι περιέγραψαν τα άγνωστα φαινόμενα που παρατήρησαν κατά τη διάρκεια της αποστολής τους.
«Τώρα έχουμε μερικά πολύ φωτεινά σωματίδια ή θραύσματα που περνούν από δίπλα καθώς κινούμαστε», ανέφερε ένας χειριστής στο κέντρο ελέγχου. «Ρότζερ. Κατανοητό», απάντησε το κέντρο. «Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα από μεγάλα αντικείμενα στο παράθυρό μου κάτω εκεί – απλώς φωτεινά. Φαίνεται σαν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας από το παράθυρο του Ρον», πρόσθεσε άλλος χειριστής.
Μία εικόνα αρχείου από την αποστολή Απόλλο 17 στη Σελήνη το 1972 όπου διακρίνονται στο άνω δεξί μέρος της εικόνας τρία φωτεινές ενδείξεις πάνω από το σεληνιακό τοπίο.
Εικόνες που περιλαμβάνονται στην πρώτη «φουρνιά» των δημοσιεύσεων:
Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι οι πολίτες «μπορούν πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση» σε αποχαρακτηρισμένα αρχεία UAP, «χωρίς να απαιτείται διαβάθμιση», και ότι το υλικό έχει ελεγχθεί για λόγους ασφαλείας, παρ’ ότι «πολλά» από τα έγγραφα «δεν έχουν ακόμη αναλυθεί» ως προς την ερμηνεία των «ανωμαλιών».
Τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπ. Πολέμου των ΗΠΑΣτην ενημέρωση υπογραμμίζεται ότι η δημοσιοποίηση ακολουθεί οδηγία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την έναρξη της διαδικασίας «εντοπισμού και αποχαρακτηρισμού» κυβερνητικών φακέλων που σχετίζονται με UAP «στο ενδιαφέρον της πλήρους διαφάνειας».
FIRST ON FOX: President Trump has directed federal agencies to begin the process of identifying and releasing government files related to UFOs and extraterrestrial life.
The move follows "tremendous interest" from the public and promises a level of transparency into unidentified… pic.twitter.com/bDAY07FUcy
2023 yılında Orta Doğu bölgesinde radarlara tanımlanamayan bir cisim (UFO) yansıdı.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) May 8, 2026
Cismin 8 köşeli bir yıldıza benzediği ve arkasında iz bıraktığı görülüyor. https://t.co/2lQKSRKkDL pic.twitter.com/cAHHj2qVpv
