«Μόλις χτυπήσαμε κάποιον», το σοκαριστικό ηχητικό από την τραγωδία με το αεροπλάνο που σκότωσε πεζό που μπήκε στον διάδρομο απογείωσης
Η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά στον κινητήρα και ανάγκασε τους επιβάτες να εκκενώσουν το αεροσκάφος
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το προσωπικό εδάφους επιβεβαίωνε το μέγεθος της τραγωδίας, αναφέροντας ότι «υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στον διάδρομο», ενώ έκανε λόγο για πιθανό χτύπημα ατόμου από το αεροσκάφος.
Το σοκαριστικό ηχητικό
A Frontier Airlines flight bound for LAX hit a person on the runway during takeoff from Denver International Airport on Friday.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 9, 2026
The Airbus A321 was taking off from runway 17L when it appeared to strike an individual walking on the runway. The pilot quickly aborted the takeoff.… pic.twitter.com/CtxCEYgYwl
Late last night, a trespasser breached airport security at Denver Int’l Airport, deliberately scaled a perimeter fence, and ran out onto a runway.— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) May 9, 2026
The trespasser on the runway was then struck by Frontier Airlines Flight 4345 during takeoff at high speed. The pilot stopped… https://t.co/x2oVY1b0AH
Η εκκένωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε άμεσα μέσω φουσκωτών τσουληθρών, με 224 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος να εγκαταλείπουν το αεροπλάνο υπό συνθήκες πανικού. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν επιβάτες να παραμένουν στον διάδρομο τυλιγμένοι με κουβέρτες, κοντά στο κατεστραμμένο σημείο του κινητήρα.
A Frontier plane fatally struck a pedestrian in Denver as it was taking off for Los Angeles Friday night, according to the airline and Denver International Airport.— CBS News (@CBSNews) May 9, 2026
The Airbus A321 was taking off from Denver and departing for Los Angeles when the person crossed the runway around… pic.twitter.com/LYM1nz4HdR
Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν πώς ο άνδρας κατάφερε να φτάσει στον διάδρομο απογείωσης, καθώς σύμφωνα με αρχικούς ελέγχους της ασφάλειας, η περίφραξη του αεροδρομίου δεν έδειχνε εμφανή σημάδια παραβίασης.
Η Frontier Airlines εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό, ενώ η έρευνα των αμερικανικών αρχών συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.
