«Μόλις χτυπήσαμε κάποιον», το σοκαριστικό ηχητικό από την τραγωδία με το αεροπλάνο που σκότωσε πεζό που μπήκε στον διάδρομο απογείωσης
Η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά στον κινητήρα και ανάγκασε τους επιβάτες να εκκενώσουν το αεροσκάφος

Σοκ προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08/05) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν πτήση της Frontier Airlines ήρθε αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές συμβάν ασφαλείας κατά τη φάση απογείωσης. Σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο πιλότος ενημερώνει τον πύργο ελέγχου λέγοντας: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα», περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το προσωπικό εδάφους επιβεβαίωνε το μέγεθος της τραγωδίας, αναφέροντας ότι «υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στον διάδρομο», ενώ έκανε λόγο για πιθανό χτύπημα ατόμου από το αεροσκάφος.


Η πτήση 4345, ένα Airbus A321neo με προορισμό το Λος Άντζελες, βρισκόταν στη φάση απογείωσης με ταχύτητα περίπου 224 χλμ/ώρα όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Οι αρχές εκτιμούν ότι το θύμα, το οποίο δεν ήταν εργαζόμενος στο αεροδρόμιο, παραβίασε την περίφραξη ασφαλείας και εισήλθε στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης. Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Sean Duffy χαρακτήρισε το άτομο ως «εισβολέα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απορροφήθηκε εν μέρει από έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανάφλεξη και καπνό στην καμπίνα, θέτοντας σε συναγερμό πλήρωμα και επιβάτες.

Frontier Airlines Flight STRIKES Person In Denver During Takeoff!
Η εκκένωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε άμεσα μέσω φουσκωτών τσουληθρών, με 224 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος να εγκαταλείπουν το αεροπλάνο υπό συνθήκες πανικού. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν επιβάτες να παραμένουν στον διάδρομο τυλιγμένοι με κουβέρτες, κοντά στο κατεστραμμένο σημείο του κινητήρα.


Από την εκκένωση αναφέρθηκαν δώδεκα ελαφροί τραυματισμοί, ενώ πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για προληπτικούς ελέγχους. Οι υπόλοιποι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό και αναχώρησαν αργότερα με νέα πτήση.

Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν πώς ο άνδρας κατάφερε να φτάσει στον διάδρομο απογείωσης, καθώς σύμφωνα με αρχικούς ελέγχους της ασφάλειας, η περίφραξη του αεροδρομίου δεν έδειχνε εμφανή σημάδια παραβίασης.

Passengers evacuated after jet hits, kills pedestrian on Denver runway


Η Frontier Airlines εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό, ενώ η έρευνα των αμερικανικών αρχών συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.
