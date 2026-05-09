«Έχει κοπεί το καλώδιο, βάλτε τα χρυσαφικά σε λεκάνη»: Οι διάλογοι της σπείρας που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και είχε βγάλει πάνω από 3 εκατ. ευρώ

Μέλος της οργάνωσης να μιλά με μία γυναίκα 80 ετών και να της ζητά να τοποθετήσει σε ένα μπολ χρήματα και κοσμήματα και να το βγάλει έξω από την πόρτα του σπιτιού της





Όπως προέκυψε από έρευνα της ΔΑΟΕ, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και κατάφερε να αποκομίσει ποσά που προσεγγίζουν τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ.



χρήματα και κοσμήματα και να το βγάλει έξω από την πόρτα του σπιτιού της. Δυστυχώς, όταν η γυναίκα καταλαβαίνει ότι πρόκειται για απάτη είναι πλέον αργά.



Η συνομιλία Μέλος οργάνωσης: Ωραία το μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε τοποθετήσει;



Θύμα: Το έχω μέσα στο κομοδίνο, στην κρεβατοκάμαρα.



Μέλος οργάνωσης: Σε ξύλινο σημείο ακουμπάει δηλαδή;



Θύμα: Ναι σε ξύλινο.



Μέλος οργάνωσης: Κυρία Σ. για να στείλουμε εμείς τώρα την ενημέρωση που έχετε κάνει τις απαραίτητες οδηγίες, πείτε μου λίγο σε ποιον όροφο είστε;



Θύμα: Είμαι στο δεύτερο.



Μέλος οργάνωσης: Θα σας ενημερώσω τώρα εγώ αμέσως απλά για να γίνει άμεσα το Blackout και να μην διαρκέσει πολύ. Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα μία σακούλα δηλαδή πλαστική χάρτινη ότι έχετε. Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ με τα κοσμήματα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία για να μην εντοπιστούν διαρροή του ρεύματος εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα θα προκαλέσουν ραδιενέργεια.



Θύμα: Περίμενε μισό λεπτό. Ωραία. Μόνο τα χρυσαφικά. Εντάξει;



Μέλος οργάνωσης: Τώρα θέλω να πάτε στο θυροτηλέφωνο και θα πατήσεις το κουμπάκι αυτό που ανοίγει θα το πατήσεις 3 φορές επανειλημμένα.



Θύμα: Ωραία. Εντάξει;



Μέλος οργάνωσης: Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή. Πηγαίνετε λίγο στην πόρτα του διαμερίσματος.



Θύμα: Ναι.



Μέλος οργάνωσης: Ωραία ακουμπήστε την τσαντούλα πάνω στο χαλάκι.



Θύμα: Την ακούμπησα.



(...)



Μέλος οργάνωσης: Εάν υπάρχουν χαρτονομίσματα θα χρειαστεί επίσης να τα βάλετε σε ένα πλαστικό μπολ.



Θύμα: Τα λεφτά μου τα έχω μέσα εκεί. Δεν τα έχω βγάλει. Τα έχω μέσα στην κρεβατοκάμαρα.



Μέλος οργάνωσης: Στο τραπεζάκι στο ξύλινο εκεί θα τα αφήσετε του σαλονιού σας και θέλω λίγο να πάτε να δείτε αν έχετε και άλλους φακέλους με χρήματα.



Θύμα: Ορίστε.



Μέλος οργάνωσης: Πηγαίνετε λίγο πάλι στο θυροτηλέφωνο. Πατήστε πάλι το κουμπάκι αυτό που είχατε πατήσει 3 φορές.



Θύμα: Βοήθειααα. Μου πήρατε τα λεφτά και τα χρυσαφικά.



Μέλος οργάνωσης: Τι έγινε, τι έγινε πείτε μου.



Θύμα: Ήρθανε δύο και μου πήρανε τα λεφτά και τα χρυσαφικά.



Μέλος οργάνωσης: Είναι ο τεχνικός τον έχουμε εμείς αυτό; Θα σας φέρει και τα πράγματα τώρα όπου να ναι.



«Έγιναν ανασκαφές εδάφους και κάποιος τεχνικός έκοψε το καλώδιο»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία μεταξύ ενός μέλους της οργάνωσης και μιας γυναίκας η οποία τελικά καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με αποτέλεσμα ο απατεώνας να κλείσει το τηλέφωνο.



Η συνομιλία:



Θύμα: Καλησπέρα.



Μέλος οργάνωσης: Νομικός Ιωάννης ονομάζομαι τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ, έχετε λάβει αλληλογραφία για την διαρροή ρεύματος.



Θύμα: Δεν έχουμε διαρροή.



Μέλος οργάνωσης: Να σας ενημερώσω κυρία μου. Είχαν γίνει κάποιες ανασκαφές εδάφους και κάποιος τεχνικός είχε κόψει το καλώδιο της γείωσης. Με ακούτε.



Θύμα: Δεν ξέρω.



Μέλος οργάνωσης: Εσείς μένετε στην οδό σωστά;



Θύμα: Ναι.



Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία, θα σας ενημερώσω για 15 λεπτά και θα γίνει κάποιο blackout θα σβηστούνε τα ρεύματα.



Θύμα: Ναι.



Μέλος οργάνωσης: Με ακούτε καθώς μιλάμε θέλω να μου πατέ λίγο στα ματάκια της κουζίνας και να μου τα ανάψετε στο 3.



Θύμα: Ναι.



Κλείσιμο



Μέλος οργάνωσης: Μισό λεπτό να το μετρήσουμε. Πολύ ωραία κλειστείτε το τώρα.



Θύμα: Ναι.



Μέλος οργάνωσης: Για να κάνουμε blackout. Πάρτε μια λεκάνη σας παρακαλώ πολύ.



Θύμα: Να την κάνω τι τη λεκάνη;



Μέλος οργάνωσης: Θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε κυρία μου, όπως είπα θα γίνει κάποιο blackout και μπορεί να πάρετε φωτιά, θα σας χτυπήσει ρεύμα, για αυτό βαλτέ στη λεκάνη ότι χρυσαφικά και χρήματα έχετε για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα.



Θύμα: Καλά με δουλεύετε;



Μέλος οργάνωσης: Τι είναι αυτά που λέτε κυρία μου.



Τα τηλεφωνικά κέντρα και οι ομάδες πεδίου Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί επτά άτομα ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 με υποστηρικτικό ρόλο.





Η οργάνωση ήταν χωρισμένη σε ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης, που λειτουργούσε από διάφορους χώρους – τηλεφωνικά κέντρα, και σε επιχειρησιακές ομάδες πεδίου, οι οποίες ήταν επιφορτισμένες με την μετάβαση στην οικία του θύματος και την τέλεση της κλοπής.



Ειδικότερα, τα ηγετικά μέλη αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία, με τους πολίτες, που ήταν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Αρχικά, συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, τους παραπλανούσαν επικαλούμενοι διαρροή ρεύματος στην οικία τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι τον φόβο τους παρουσίαζαν ότι είναι δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα της διαρροής είτε απομακρυσμένα, είτε με επίσκεψη δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.



Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να τους πείθουν να συγκεντρώνουν τα κοσμήματα, τα τιμαλφή και τα χρηματικά ποσά, μέσα σε αλουμινόχαρτο ή λεκάνη και έπειτα να τα τοποθετούν σε σημεία της οικίας τους πλησίον της κεντρικής θύρας, είτε εκτός αυτής, είτε και σε σημεία εκτός της οικίας που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.



Στη συνέχεια, τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν την κλοπή των τιμαλφών του θύματος, ενώ τα αποθήκευαν προσωρινά σε οικία, την οποία φυλούσαν.



Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ.