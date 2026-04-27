Conference ε; Ισως να του κάνει και καλό, για να σφίξουν τα λουριά!

Να, λοιπόν, που ο ΟΦΗ το έκανε το μικρό θαύμα του! Με επτά Ελληνες παίκτες στην αρχική ενδεκάδα και Ελληνα κόουτς στον πάγκο, όπως η ΑΕΛ του Γιώργου Δώνη το 2007 εναντίον του Παναθηναϊκού, έριξε νοκ άουτ τον «μεγάλο». Αφού, προηγουμένως, στον προημιτελικό γύρο, είχε αποκλείσει την επίδοξη πρωταθλήτρια, ΑΕΚ, με νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, μην το ξεχνάμε αυτό!Ο ΟΦΗ πήρε το σούπερ ευρωπαϊκό εισιτήριο και άφησε όλους τους υπόλοιπους του Τοp-4 να βράζουν στο ζουμί τους. Πάει να παίξει το καλοκαίρι (ως «ανίσχυρος» και αουτσάιντερ βεβαίως) στα play offs του Europa League. Αν τα καταφέρει, ο πήχης εκτινάσσεται απότομα και παίζει στη League Phase της διοργάνωσης. Αν αποκλειστεί, μετατίθεται στη League Phase του Conference League, όπου οι νίκες είναι πιο εφικτές, μαζί μ’ αυτές και μια καλή πορεία και η βελτίωση του πολύ χαμηλού του ευρωπαϊκού ranking που τώρα θα κληθεί να «χτίσει» ξανά…Ο ΟΦΗ με την κούπα του έκανε το καλοκαίρι του Παναθηναϊκού να φαίνεται πιο κοντινό. Και επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί είχαμε υπογραμμίσει κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και Μαρτίου: ήταν ουσιαστική ανάγκη να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός τον Λεβαδειακό και να πάρει μέρος στα play offs. Δεν ήταν θέμα… πρεστίζ και προφίλ! Ηταν μεγάλο ζήτημα για την επόμενη σεζόν του να εξασφαλίσει ένα «ευρωπαϊκό» εισιτήριο! Αν είχε μείνει πίσω από την ομάδα του Γιάννη Κομπότη, από το βράδυ του Σαββάτου θα ήταν στον καναπέ του: τι τρομερό πισωγύρισμα!Ναι, ισχύει: γίνεται πια κουβέντα για το κατά πόσο είναι πιθανό να «καταρρεύσει» ολοκληρωτικά ο ΠΑΟΚ μετά την απώλεια και του Κυπέλλου και να «τσιμπήσει» ο Παναθηναϊκός την τέταρτη θέση που οδηγεί στον β’ προκριματικό γύρο του Europa League. Όμως αυτό το σενάριο είναι υπερβολικό, για να μην πούμε απιθανο-απίθανο. Διότι όσο… χάλια κι αν είναι ο ΠΑΟΚ, αυτός ο Παναθηναϊκός με μηδέν γκολ στα play offs, ο οποίος παρατάσσεται σε όλα τα εκτός έδρας ματς με δέκα παίκτες πίσω από την μπάλα για να παίξει με αντεπιθέσεις, δεν έχει την εικόνα της ομάδας η οποία μπορεί να διεκδικήσει σοβαρά κάλυψη οκτώ βαθμών σε τέσσερα παιχνίδια! Δεν έχει την εικόνα ομάδας που μπορεί να κάνει τουλάχιστον τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία ματς (δύο σερί με ΑΕΚ, ένα στο Φάληρο, τελευταίο με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο).Conference League, λοιπόν κατά 99% για να αφήσουμε μια… «μαθηματική» χαραμάδα ανοιχτή. Μια διοργάνωση στην οποία είναι πιο δύσκολο να φτάσεις στη League Stage αν ξεκινάς από τον β’ προκριματικό γύρο παρά να κάνεις πολύ καλή πορεία εν συνεχεία! Και επειδή πολλοί θεωρούν ότι θα είναι «ευκολάκι» για τον Παναθηναϊκό, θέλετε να θυμηθούμε πώς έφτασε η ΑΕΚ στη φάση ομίλου; Αποκλείοντας στις λεπτομέρειες την Χάποελ Μπερ Σεβά (1-0 και 0-0), εν συνεχεία αποκλείοντας πάρα πολύ δύσκολα τον Αρη Λεμεσού στην παράταση (1-1 και 3-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια) και κάνοντας τη μικρή υπέρβαση στα play offs, ως «ανίσχυρη» μάλιστα, εναντίον της Αντερλεχτ (1-1 εκτός έδρας, 2-0 στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας). Για να μην θυμηθούμε τι έχει πάθει η Ενωση σ’ αυτή τη διοργάνωση από τη Νόα και τη Βελέζ και ο ΠΑΟΚ από τη Λέφσκι Σόφιας…Ο Παναθηναϊκός εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα έχει εφέτος καινούριο προπονητή, όπως είχε και πέρυσι η ΑΕΚ. Θα έχει περισσότερους νέους παίκτες από την Ενωση στο ρόστερ του, διότι θα γίνουν τουλάχιστον οκτώ μεταγραφές. Και θα είναι ισχυρός σε όλους τους γύρους, λόγω καλύτερου ranking από την Ενωση. Κάποιοι περιμένουν την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων σε Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία για να δουν αν θα υπάρχει μια «Τσέλσι» ως απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου ή αν θα μπορεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει έστω μακρινές σκέψεις για να το σηκώσει!Όμως ο πιο ρεαλιστικός στόχος είναι αρχικά η πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης που δεν θα είναι «ευκολάκι». Είναι μια καλή ευκαιρία, μια απαιτητική συνθήκη, ένα «πιεστικό» πρέπει. Και ίσως να του κάνει καλό για να σφίξουν τα λουριά σε όλο τον οργανισμό.