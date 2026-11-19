myΘέρμανση: Πώς θα πάρετε το επίδομα θέρμανσης, οι αιτήσεις και η πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα - Πάνω από 860.000 αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως και τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, η οποία λειτουργεί στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ