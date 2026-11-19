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Αλλαγή στην προτεραιότητα στις πλατείες και επιστροφή για τα σαμαράκια προτείνουν οι συγκοινωνιολόγοι
Αλλαγή στην προτεραιότητα στις πλατείες και επιστροφή για τα σαμαράκια προτείνουν οι συγκοινωνιολόγοι
Η πρόταση αποσκοπεί στο να υπάρχει ενιαίος τρόπος κίνησης στις πλατείες καθώς ήδη υπάρχουν περιοχές με κυκλικούς κόμβους στους οποίους δεν εφαρμόζεται η αρχή «προτεραιότητα έχει όποιος έρχεται από δεξιά»
Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα οχήματα στους δρόμους έκαναν οι Έλληνες συγκοινωνιολόγοι στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου η εισήγηση αφορά την κίνηση στις πλατείες και συγκεκριμένα το ποιος έχει προτεραιότητα.
Μέχρι σήμερα προβλέπεται ότι προτεραιότητα έχει όποιος έρχεται από τα δεξιά (σ.σ. αυτός που μπαίνει στην πλατεία) εκτός αν υπάρχει STOP ή αντίστοιχη σήμανση οπότε υπερισχύει του κανόνα αυτού.
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, η πρόταση είναι να δίνεται προτεραιότητα σε όσους κινούνται εντός του κυκλικού κόμβου με το σκεπτικό ότι τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να γνωρίζουν αν υπάρχει STOP ή άλλη σήμανση για όσους μπαίνουν στις πλατείες.
Σημειώνεται ότι ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές όπως οι Σέρρες, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, η Βούλα κ.α. όπου έχει εφαρμοστεί η πρόταση των συγκοινωνιολόγων καθώς πρόκειται για περιοχές που διαθέτουν σύγχρονους κυκλικούς κόμβους.
Μια δεύτερη πρότασή τους οι συγκοινωνιολόγοι αφορά τα «σαμαράκια» και την τοποθέτησή τους σε δρόμους που περνάνε λεωφορεία, με σχολεία η STOP, με τον κ. Τσιάνο να διευκρινίζει ότι η πρόταση αφενός δεν αφορά κεντρικούς δρόμους αλλά αυτούς με όριο ταχύτητας έως 30χλμ./ώρα και αφετέρου αφορά σαμαράκια χαμηλού ύψους κατασκευασμένα από καουτσούκ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου η εισήγηση αφορά την κίνηση στις πλατείες και συγκεκριμένα το ποιος έχει προτεραιότητα.
Μέχρι σήμερα προβλέπεται ότι προτεραιότητα έχει όποιος έρχεται από τα δεξιά (σ.σ. αυτός που μπαίνει στην πλατεία) εκτός αν υπάρχει STOP ή αντίστοιχη σήμανση οπότε υπερισχύει του κανόνα αυτού.
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, η πρόταση είναι να δίνεται προτεραιότητα σε όσους κινούνται εντός του κυκλικού κόμβου με το σκεπτικό ότι τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να γνωρίζουν αν υπάρχει STOP ή άλλη σήμανση για όσους μπαίνουν στις πλατείες.
Σημειώνεται ότι ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές όπως οι Σέρρες, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, η Βούλα κ.α. όπου έχει εφαρμοστεί η πρόταση των συγκοινωνιολόγων καθώς πρόκειται για περιοχές που διαθέτουν σύγχρονους κυκλικούς κόμβους.
Μια δεύτερη πρότασή τους οι συγκοινωνιολόγοι αφορά τα «σαμαράκια» και την τοποθέτησή τους σε δρόμους που περνάνε λεωφορεία, με σχολεία η STOP, με τον κ. Τσιάνο να διευκρινίζει ότι η πρόταση αφενός δεν αφορά κεντρικούς δρόμους αλλά αυτούς με όριο ταχύτητας έως 30χλμ./ώρα και αφετέρου αφορά σαμαράκια χαμηλού ύψους κατασκευασμένα από καουτσούκ.
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